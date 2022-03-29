華碩遭點名沒撤俄 施崇棠重申已停止出貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）俄羅斯入侵烏克蘭，電腦品牌廠華碩遭點名不理會撤出俄國呼聲。華碩董事長施崇棠今天出席AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式時，不願多談此事，僅簡短重申華碩已停止出貨俄羅斯。

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美國家紛紛對俄國祭出制裁，許多跨國企業相繼退出俄國市場或暫停俄國業務。據美國耶魯大學教授彙整資料，仍有43家企業在俄運作如常，包括台灣的華碩、宏碁、微星3家。

面對媒體詢問華碩遭耶魯大學點名未撤出俄國的看法、華碩出貨俄羅斯占比、停止出貨俄羅斯對華碩的影響，施崇棠今天皆未回應，僅表示華碩先前已對外發布聲明，停止出貨俄羅斯。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文點名華碩，呼籲華碩退出俄羅斯。華碩14日晚間在推特發文回應，對俄羅斯市場的出貨已停滯，將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。

華碩、國家衛生研究院、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今天共同舉辦人工智慧（AI）生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式，協力打造台灣第一座醫藥衛生專用超級電腦。

施崇棠致詞指出，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓人體認到發展生醫的重要性，若能善用AI、雲端、超級電腦等數位科技，更是其中的成功關鍵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，華碩投入AI與雲端技術多年，從雲端軟體研發、超級電腦建置到服務營運，累積最完整的經驗，並擁有數百名的工程團隊，過去幾年陸續為台灣學界打造「台灣衫二號」等重要高速運算平台，華碩也在次世代基因定序、生醫大數據、數據加值等領域有所投入，不斷將數位科技應用於精準醫療上，累積核心能力。

施崇棠說，期待未來與國家衛生研究院攜手共創，加速推動台灣的數位創新。（編輯：張均懋）1110329