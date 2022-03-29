更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄國承諾落空 烏克蘭控俄軍仍砲擊北部城市
首頁 / 產經

華碩遭點名沒撤俄 施崇棠重申已停止出貨

2022/3/29 11:40（3/29 22:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯入侵烏克蘭，電腦品牌廠華碩遭點名不理會撤出俄國呼聲。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
俄羅斯入侵烏克蘭，電腦品牌廠華碩遭點名不理會撤出俄國呼聲。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）俄羅斯入侵烏克蘭，電腦品牌廠華碩遭點名不理會撤出俄國呼聲。華碩董事長施崇棠今天出席AI生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式時，不願多談此事，僅簡短重申華碩已停止出貨俄羅斯。

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美國家紛紛對俄國祭出制裁，許多跨國企業相繼退出俄國市場或暫停俄國業務。據美國耶魯大學教授彙整資料，仍有43家企業在俄運作如常，包括台灣的華碩、宏碁、微星3家。

面對媒體詢問華碩遭耶魯大學點名未撤出俄國的看法、華碩出貨俄羅斯占比、停止出貨俄羅斯對華碩的影響，施崇棠今天皆未回應，僅表示華碩先前已對外發布聲明，停止出貨俄羅斯。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在推特發文點名華碩，呼籲華碩退出俄羅斯。華碩14日晚間在推特發文回應，對俄羅斯市場的出貨已停滯，將捐助財團法人賑災基金會「賑濟烏克蘭專戶」新台幣3000萬元。

華碩、國家衛生研究院、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今天共同舉辦人工智慧（AI）生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式，協力打造台灣第一座醫藥衛生專用超級電腦。

施崇棠致詞指出，這次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓人體認到發展生醫的重要性，若能善用AI、雲端、超級電腦等數位科技，更是其中的成功關鍵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他指出，華碩投入AI與雲端技術多年，從雲端軟體研發、超級電腦建置到服務營運，累積最完整的經驗，並擁有數百名的工程團隊，過去幾年陸續為台灣學界打造「台灣衫二號」等重要高速運算平台，華碩也在次世代基因定序、生醫大數據、數據加值等領域有所投入，不斷將數位科技應用於精準醫療上，累積核心能力。

施崇棠說，期待未來與國家衛生研究院攜手共創，加速推動台灣的數位創新。（編輯：張均懋）1110329

華碩、國家衛生研究院、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）29日共同舉辦人工智慧（AI）生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式，華碩董事長施崇棠致詞指出，這次COVID-19疫情，讓人體認到發展生醫的重要性，若能善用AI、雲端、超級電腦等數位科技，更是其中的成功關鍵。中央社記者郭日曉攝 111年3月29日
華碩、國家衛生研究院、繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）29日共同舉辦人工智慧（AI）生醫資訊創新研究暨應用服務中心合作啟航儀式，華碩董事長施崇棠致詞指出，這次COVID-19疫情，讓人體認到發展生醫的重要性，若能善用AI、雲端、超級電腦等數位科技，更是其中的成功關鍵。中央社記者郭日曉攝 111年3月29日
延伸閱讀
遭點名沒撤俄 宏碁：遵守所有國際間貿易法律規定遭點名沒撤俄 微星：恪守國際間相關法律規定耶魯大學列43企業不理會撤出俄國呼聲 台灣有3家華碩去年營收攀高 施崇棠：推動企業文化更上層樓
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族