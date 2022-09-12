台積電業績亮麗 龔明鑫：國發基金作為股東與有榮焉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北12日電）半導體產業「超級景氣循環週期」走向尾聲，前景出現雜訊，不過有「護國神山」之稱的台積電營收表現依舊亮麗，國發會主委兼國發基金召集人龔明鑫今天表示，國發基金作為股東，感到與有榮焉。

龔明鑫今天出席「創業天使投資200+家達成記者會」，會中被問及對於台積電今年的表現是否滿意，他表示，部份半導體業者存貨較多，但台積電表現還是不錯，業績比市場預期還要好；國發基金身為股東、還派有1席董事，「也算是與有榮焉」。

媒體好奇，國發基金是否會趁今年股市動盪時「逢低進場」加碼台積電，龔明鑫表示，國發基金股權占比已經逾6%，算是相當大，每年從台積電收到的股息也約達100多億元，這些穩定收益會用於讓國發基金持續投資新項目，包含挹注創業天使投資方案。

國發基金執行秘書蘇來守表示，國發基金歷年投資獲利良好，扣除投資台積電的收益，歷年投資獲利超過3300億元，平均每年獲利約70億元，像是「星月交輝」；若加上台積電，獲利便超過1.3兆元，猶如太陽升起，大放光明。

回顧國發基金投資台積電的歷史，國發會指出，1970年代，為了因應退出聯合國、石油危機等經濟變局，政府決定投入半導體產業，後來行政院開發基金（國發基金前身）與荷商飛利浦公司及國內知名企業合資成立台積電。

國發基金於1986年投入6.65億元認股後，陸續參與現金增資，歷年總投資金額約21.6億元，目前持有股數超過16億股，持股比例約6.37%，為台積電公司單一最大股東，並擁有1席董事席次。（編輯：潘羿菁）1110912