原能會：福島第一核電廠含氚廢水擬延至夏天排放

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（中央社記者曾智怡台北11日電）原能會今天舉行福島第一核電廠核災含氚廢水跨部會因應會議。原能會表示，東京電力公司已在去年8月展開排放設施興建工程，但因入冬後海象及氣象狀況較差，工程進度可能受影響，排放時程不排除延後至今年夏季。

原能會今天發布新聞稿指出，根據東京電力公司去年12月下旬最新估算資訊，福島第一核電廠內的含氚廢水儲存空間預估於今年夏、秋左右達到滿載。

原能會表示，東京電力公司去年8月初已開始排放設施興建工程，而其中導引稀釋後的含氚廢水至離岸1公里海域排放的海底隧道，目前挖掘進度已完成約800公尺，在去年12月上旬也開始進行排放口周邊的混凝土加固工程。

不過，由於入冬後的海象及氣象狀況較不利海上作業的進行，後續整體工程進度以及排放設施竣工時間點可能受到影響，因此正式開始排放時程，不排除延後到今年夏季（日本原預計今年春季排放），原能會將密切關注工程進度。

另外，去年11月底原能會再次籌組專家觀察團赴日，以持續了解與確認排放作業相關議題與近況；此行與福島漁會、日本分析中心以及海洋生物環境研究所等單位交流，有助於國內掌握本案核種分析、取樣監測等重要技術議題。

同時，國際原子能總署（IAEA）專家調查團預計下週（1月16至20日）再次赴日，就安全管制程序與作為方面進行追蹤審查，期間預計與日本原子力規制委員會（NRA）研討安全管制議題；至於去年IAEA調查團赴日執行安全評估追蹤審查任務，初步報告預計今年初提出，原能會將密切掌握。

原能會也在會中報告，核研所已完成氚水電解濃縮技術建置，可應用於海域氚背景基線數據蒐集，今年將依「國海域放射性物質擴散預警及安全評估應對計畫」規劃，與各相關部會合作，執行洄游魚、台灣海域生態樣本、邊境輸入水產動物及藻類的生物氚監測，供各部會後續採行對應管理措施參考。

同時，核研所持續擴充精進「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」，並匯入氣象局完成的「福島事件10年歷史擴散案例」分析結果，以及IAEA的MARIS國際海洋輻射監測資料庫的日本周遭海域輻射監測數據，以達專業科學數據共享目標；後續核研所會將前述案例分析結果，轉譯成科普化說明圖卡，以利民眾了解。（編輯：林淑媛）1120111