聯電去年獲利創新高 每股純益7.09元

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（中央社記者張建中新竹16日電）聯電去年第4季歸屬母公司淨利新台幣190.68億元，季減29.4%；全年歸屬母公司淨利達871.98億元，創新高，年增56.3%，每股純益7.09元。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布去年第4季營運結果。受大部分終端市場需求顯著放緩，以及產業庫存持續修正影響，聯電第4季產能利用率降至90%，季營收678.36億元，季減10%。

聯電第4季毛利率42.9%，較第3季下滑4.4個百分點，歸屬母公司淨利190.68億元，季減29.4%，每股純益1.54元。

聯電去年總營收達2787.05億元，創新高，年增30.8%，毛利率45.1%，揚升11.3個百分點，營業利益突破1000億元大關，達1042.92億元，年增101.8%，歸屬母公司淨利871.98億元，年增56.3%，每股純益7.09元。聯電共同總經理王石表示，過去兩年善用半導體業的疫情紅利，強化在特殊製程技術的差異化，提高獲利能力，並深化與關鍵客戶的關係。

王石指出，聯電去年22奈米、28奈米製程的營收年增超過56%，主要來自28奈米有機發光二極體（OLED）顯示驅動晶片及影像訊號處理器需求強勁。此外，去年車用IC營收大幅成長82%，所占比重達9%。（編輯：趙蔚蘭）1120116