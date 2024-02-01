退撫基金112年賺997億創新高 收益率13.1%史上次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北1日電）公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，截至民國112年12月底，實際收益數997.75億元，創下史上新高；收益率13.10%，僅次於98年的收益率19.49%，是史上次高。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，112年截至12月31日的基金運用情形，整體基金收益數新台幣997.75億元，期間實際收益率13.10%。其中，自行經營的固定收益63.03億元，收益率2.26%，資本利得收益數333.93億元，收益率24.53%。

委託經營部分，收益數為600.79億元，期間收益率為17.33%。

退撫基金指出，112年度截至12月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.22%、台灣加權股價指數上漲26.83%、MSCI全球指數上漲22.20%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數上漲5.72%。

根據退撫基金統計，從85年以來，整體收益率最高是98年的19.49%，112年的13.10%為次高；但112年整體收益數997.75億元，則是史上最高。

至於退撫基金112年的前10大國內持股，依序為台積電 31.1%、聯發科3.09%、鴻海2.8%、廣達2.4%、台達電2.34%、中華電1.99%、富邦金1.97%、台塑1.68%、中信金1.59%、兆豐金1.42%。（編輯：蘇志宗）1130201