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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎防疫升級 即日起擴大3類民眾採檢

最新更新：2020/02/16 20:19
疫情中心16日宣布擴大3類採檢範圍，包括14天內曾出國且有發燒或呼吸道症狀者、發燒或呼吸道症狀群聚感染、符合特定情況的肺炎病例，即日起上路。圖為桃園機場檢疫站。（中央社檔案照片）
疫情中心16日宣布擴大3類採檢範圍，包括14天內曾出國且有發燒或呼吸道症狀者、發燒或呼吸道症狀群聚感染、符合特定情況的肺炎病例，即日起上路。圖為桃園機場檢疫站。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北16日電）台灣爆發武漢肺炎社區感染，疫情中心今天宣布擴大3類採檢範圍，包括14天內曾出國且有發燒或呼吸道症狀者、發燒或呼吸道症狀群聚感染、符合特定情況的肺炎病例，即日起上路。（延伸閱讀：武漢肺炎現社區感染 61歲白牌司機不治全台首例

防疫資訊

台灣爆發首例武漢肺炎本土社區感染病例，個案是中部61歲白牌計程車司機，不僅沒有接觸、旅遊史，一月底開始出現咳嗽症狀，短短幾天後惡化成肺炎住院，2週後過世，經採檢竟驗出新型冠狀病毒，成為全台第19例確診個案，也是國內武漢肺炎首例死亡病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今天晚間在記者會中宣布擴大武漢肺炎採檢條件，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，今天起將啟動加強社區監測方案，共新增3類監測對象。

第一類為14天內有國外旅遊史或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史者，且醫師高度懷疑武漢肺炎的發燒或呼吸道症狀個案。

第二類為發燒或呼吸道症狀群聚現象者；第三類抗生素治療3天未好轉且無明確病因的肺炎個案、群聚肺炎事件個案、醫護人員肺炎個案。

此外，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，指揮中心近期參考新加坡、美國積極採檢個案作法，因此2月12日起擴大回溯採檢1月31日至今出現流感併發重症且檢驗為陰性的檢體，共113件，避免有漏網之魚，其中1件陽性就是第19例個案。

陳時中表示，今年2月12日起也針對今年1月31日起通報流感併發重症個案、社區上呼吸道監測個案及上呼吸道等群聚事件個案的檢體檢驗結果為陰性者，均需檢驗有無武漢肺炎。

指揮中心提醒，經醫師判斷無須住院的民眾，將請其返家自主健康管理，於接獲通知檢驗結果前，須留在家中，不可外出，同時於發病後14天內落實自主健康管理應注意事項；醫師收治有懷疑送驗個案時，應採取飛沫及接觸防護措施。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：方沛清）1090216

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