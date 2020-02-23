更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機
生活

武漢肺炎全球延燒 酒精乾洗手出國可帶上飛機

美國民主黨還沒迎戰川普先遇初選問題 愛阿華之亂內華達再現
國際

美國民主黨還沒迎戰川普先遇初選問題 愛阿華之亂內華達再現

記者在現場／圓夢路上 與Kobe最近也最遠的距離
國際

記者在現場／圓夢路上 與Kobe最近也最遠的距離

一週大事／武漢肺炎韓國確診暴增、土敘邊界90萬人流離失所
生活

一週大事／武漢肺炎韓國確診暴增、土敘邊界90萬人流離失所

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎確診者居住縣市 疾管署網站可查

最新更新：2020/02/23 22:45
武漢肺炎確診個案所在地公布與否近日引起討論，疾管署網站傳染病統計資料查詢系統揭露武漢肺炎各縣市確診數，可供民眾查詢。（圖取自nidss.cdc.gov.tw）
武漢肺炎確診個案所在地公布與否近日引起討論，疾管署網站傳染病統計資料查詢系統揭露武漢肺炎各縣市確診數，可供民眾查詢。（圖取自nidss.cdc.gov.tw）

（中央社記者陳偉婷台北23日電）武漢肺炎確診個案所在地是否公布，近日引起討論。疾管署網站傳染病統計資料查詢系統可查詢各種傳染病統計，其中武漢肺炎各縣市的確診數也全都揭露。

防疫資訊

根據疾管署網站的查詢結果，截止23日清晨5時43分的更新資料，第五類法定傳染病中「嚴重特殊傳染性肺炎」共有26例確診個案。在地理分布的圖表中，詳列各縣市目前確診人數。

26名確診者分布在全台9縣市，包含台北市7、台中4、台南1、高雄2、新北市3、桃園市1、宜蘭縣1、彰化縣5、南投縣2。

中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥晚間受訪時表示，疾管署建置此網站本來就提供各種法定傳染病的統計資料查詢，在武漢肺炎列入法傳後也都能查到，但在彰化一對夫妻確診後，他們的居住所在地資料被瘋傳，引發隱私爭議，疾管署當時緊急把相關查詢系統鎖住，避免有確診個案遭污名或肉搜。

莊人祥說，當時因為確診武漢肺炎的個案人數較少，如果公布所在地，很可能被指認出來；但隨著現在確診數目增加，只公布縣市較沒有被指認出來的風險。

莊人祥說，政府一直秉持公開的防疫精神，但有些民眾可能面對新型傳染病會有恐慌或對確診者另眼相待，希望民眾在搜尋相關統計資料時，能客觀看待相關科學數據，無須恐慌、不要肉搜。

因武漢肺炎屬飛沫和接觸傳播，莊人祥上午接受記者訪問時已表示，因傳染途徑不同，武漢肺炎確診者不需公布極為詳細的活動史，對防疫沒有幫助。（編輯：李亨山）1090223

延伸閱讀
旅遊疫情建議和流行地區分級分不清 2張圖釋疑武漢肺炎疫情多國燒 陳時中：能少搭飛機就少搭武漢肺炎／伊朗義大利旅遊疫情升至一級 日韓邊境管理研議中武漢肺炎全球延燒 南韓疫情一次掌握
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報