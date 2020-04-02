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觀光局員工接機染武漢肺炎 機場足跡曝光
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武漢肺炎疫情3/100

觀光局員工接機染武漢肺炎 機場足跡曝光

最新更新：2020/04/02 21:10
一名觀光局主管兒子返台後經篩檢確診武漢肺炎，被主管派去接機的觀光局機場員工及其5歲幼子也染疫，引發外界關注。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年4月2日
一名觀光局主管兒子返台後經篩檢確診武漢肺炎，被主管派去接機的觀光局機場員工及其5歲幼子也染疫，引發外界關注。中央社記者邱俊欽桃園機場攝　109年4月2日

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北2日電）一名觀光局主管要求部屬接待返台兒子，致部屬及部屬孩子感染武漢肺炎。指揮中心今天公布2名機場人員與案277在機場的足跡，從接機、出關到喝咖啡，共耗時一個多小時。

觀光局主管兒子（案277）返台後經篩檢確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），而被派去接機的觀光局機場員工（案269）及其5歲幼子（案299）也染疫，引發外界關注。

防疫資訊

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥下午在記者會中表示，近日已調閱機場監視器、整理時序，統整出案277在3月28日返台後的機場足跡。

陳宗彥說，當天下午2時12分，觀光局機場中心主管與案269一起到登機門，接到案277後，2時25分三人走到發燒篩檢站，2時29分經指引到櫃檯，案277走一般旅客通關櫃台，觀光局人員拿機場工作證走公務櫃台。

接下來三人在2時35分走出海關，並於2時39分至3時37分這段時間，在桃園機場二航廈入境大廳咖啡廳坐著喝咖啡，直到3時39分才離開前往地下停車場。（編輯：管中維）1090402

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