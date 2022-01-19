台灣高鐵指合約有爭議盼開協調會 交通部不認同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣高鐵公司在與交通部的合約中，針對平穩基金動支及票價因子優惠因素的認定，認為有爭議，19日在董事會提出報告，盼召開協調委員會解決，交通部則不認同。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北19日電）台灣高鐵公司針對與交通部的合約中，有關平穩基金動支及票價因子優惠因素的認定，認為有爭議，今天在董事會提出報告，盼召開協調委員會解決，交通部則不認同。

擔任台灣高鐵公司董事的交通部代表、交通部次長祁文中說，協調委員會是在合約有爭議時才召開，但平穩基金是當年高鐵財務改革時，立法院要求的附帶決議，並非合約內容，至於票價因子優惠因素的認定，是主管機關的權責，也非合約的部分，台灣高鐵可向主管機關提出，由主管機關決定，不是召開協調委員會討論。

祁文中也說，高鐵若非當年政府全力投入財改，不可能繼續營運，現在泛公股在台灣高鐵持股比例過半，且財改後台灣高鐵特許期延長一倍，取消原本依稅前盈餘提撥10%回饋金的做法，建立的平穩基金制度也是在每年獲利逾新台幣40億元時提撥，並在逾100億元時，才將超出的部分提列到專戶，這部分屬於國家的錢，由政府決定用途。

據了解，台灣高鐵相關部門在董事會針對認定爭議的項目只提出報告，並未討論，最後決議由台灣高鐵研議與交通部達成共識。

根據台灣高鐵公司向媒體提供的說明，台灣高鐵與交通部訂有「台灣南北高速鐵路興建營運合約」作為雙方行使權利、義務的規範，其中明訂簽約後即應成立「協調委員會」，用以解決任一方履約時的爭議事項與未盡事宜。

台灣高鐵說，依「興建營運合約」有關平穩專戶動支方式規定，動支事由包括：「票價優待或調降票價」、「辦理台灣南北高速鐵路相關建設」及「配合政府政策」等3項，去年平穩基金提撥到專戶的金額約60.8億元，交通部僅依「配合政府政策」一項，即將專戶內的款項全額挹注鐵道發展基金，無疑形同排除另2項動支事由，希望能就興建營運合約所稱「配合政府政策」的適用範圍與交通部協調解釋，釐清合約中未盡事宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高鐵說，有關高鐵票價計算公式，於2015年財務解決方案後，依雙方合約機制即已將法定及行銷優惠均納入交叉補貼機制，現在僅就票價計算的C2因子項目與交通部進行協調以釐清疑義，實為確保公司未來可因應市場變化，自主規劃多元、彈性的行銷優惠方案，以符合旅客需求。

據了解，高鐵目前票價公式納入愛心票價交叉補貼，同時也考慮離峰、通勤及特定旅運需求，台灣高鐵希望在特定旅運需求部分納入計算項目，向鐵道局提出時未獲同意。（編輯：陳政偉）1110119