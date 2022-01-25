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自購莫德納疫苗約150萬劑 運抵桃園國際機場

2022/1/25 13:51（1/25 14:32 更新）
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台灣自購約150萬劑莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，25日下午由華航CI-161班機從韓國運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月25日
台灣自購約150萬劑莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，25日下午由華航CI-161班機從韓國運抵桃園國際機場。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月25日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場25日電）台灣自購約150萬劑莫德納疫苗今天下午1時36分由華航CI-161班機，從韓國運抵桃園國際機場，這也是今年第一批運送抵台的莫德納疫苗。

行政院長蘇貞昌上午視察龜山集中檢疫所前受訪表示，台灣正面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情，民眾面對疫情須戒慎但不必恐懼，持續配合防疫措施，下午將有150萬劑莫德納疫苗抵台，期盼民眾儘快預約、接種。（編輯：方沛清）1110125

台灣自購約150萬劑莫德納疫苗25日下午1時36分由華航CI-161班機，從韓國運抵桃園國際機場，這也是2022年第一批運送抵台灣的莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月25日
台灣自購約150萬劑莫德納疫苗25日下午1時36分由華航CI-161班機，從韓國運抵桃園國際機場，這也是2022年第一批運送抵台灣的莫德納（Moderna）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月25日
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