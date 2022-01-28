早安世界》出口旺投資熱 去年經濟成長概估6.28%創11年新高

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出口旺投資熱 去年經濟成長概估6.28%創11年新高

行政院主計總處27日公布110年第4季經濟成長率概估統計為4.88%，大幅優於預期，且拉抬全年經濟成長率至6.28%，創下11年新高，展現110年台灣經濟成長的強勁力道。另一方面，國發會發布110年12月景氣燈號為黃紅燈，加上11月回溯修正後的結果，已連續2個月亮黃紅燈。國發會官員指出，綜合分數落在黃紅燈的上緣，且未看到連續幾個月的下滑現象，整體景氣依然很熱絡。（看完整報導）

賴清德會宏都拉斯新任總統卡蕬楚 雙方盼深化台宏邦誼加強合作

副總統賴清德26日與宏都拉斯新任總統卡蕬楚會面，卡蕬楚說，宏國2009年遭逢政變，台灣提供她家人庇護，她非常珍惜、感謝台灣。與會者轉述，卡蕬楚回憶這些事情時眼中泛淚。卡蕬楚會後首度公開表示，宏國人民對於台灣長期以來的支持與幫助，始終心存感激，多年來，兩國始終攜手合作，希望未來兩國能夠繼續維持邦誼。賴副總統在宏都拉斯時間27日可望再與卡蕬楚進行雙邊會談。（看完整報導）

本土增21例桃園3確診感染源待釐清 圍堵Omicron逾8千人居家隔離中

國內27日新增21名本土個案，其中有13人來自桃園，分別為錢都餐廳及加貝爾幼兒園群聚、礁溪長榮飯店案等，有3人感染源待釐清，其餘8名個案與高雄港疫情相關。桃園市長鄭文燦表示，加貝爾幼兒園確診個案累計17人，研判與錢都八德介壽店有關。疫情指揮中心同日公布COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引，呼籲民眾春節落實防疫措施，親友聚餐應控制人數，並儘量避免參加可能密集接觸不特定人的聚會。指揮官陳時中進一步表示，因圍堵Omicron變異株疫情，目前正在居家隔離人數約8100人，居家檢疫人數約2.4萬人。他強調透過積極匡列，盼盡量減少留在社區的病毒。（看完整報導）

首批輝瑞口服藥3200人份到貨 台灣已備6種抗疫藥物

繼默沙東口服藥到貨，指揮中心27日宣布，首批約3200人份輝瑞口服藥中午抵台，台灣成為亞洲首個同時備有2種口服抗病毒藥物的國家。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，輝瑞口服藥主要用於治療12歲以上、體重大於40公斤的輕中症患者，只要具有任何一項重症風險因子，在發病5天內都可用藥。指揮中心指揮官陳時中說，目前包括清冠一號在內，台灣已有6種藥物可用，將持續採購確保多樣性。（看完整報導）

春節連假國道每日0至5時全線暫停收費 南向交通量集中初一到初三

春節9天連假即將在29日展開，交通部表示，1月29日至2月6日的連假期間，國道每日0至5時國道全線暫停收費，預估南向交通量集中於初一至初三（2月1日至3日），初二南向出現最大量，為平日1.6倍；北向集中於初三至初五，北向預計最大量將出現在初四，為平日1.8倍。（看完整報導）

日缺120萬顆蛋 農委會調度南蛋北送、美澳進口 估清明恢復正常

針對近來蛋價偏高，且民眾擔心缺貨，行政院農委會農糧署長胡忠一27日說明，近期中南部有幾波寒流，產蛋率減少2成左右，此外，飼料價格上漲4成，但為了避免物價高漲造成消費者負擔太重，因此去年12月22日以後，產地價格維持在每台斤新台幣34.5元，但這影響到農民生產和供應雞蛋的誘因，加上出現禽流感，導致現在每天缺蛋120萬顆。農委會副主委黃金城說，南部蛋源比較充分，會調度一部運到北部販售，同時也從澳洲、美國進口每週約60萬顆蛋，預估清明時蛋量能恢復正常。（看完整報導）

德法斡旋俄羅斯烏克蘭同意維持烏東停戰 2月續談

俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊境附近集結大軍，外界擔心莫斯科當局打算介入這個親歐派鄰國。26日俄羅斯和烏克蘭特使出席巴黎會談，在法國和德國居中斡旋下，簽署聯合聲明承諾俄烏雙方「無條件遵守停戰」，還說各方將於2週後在柏林再度會談。烏克蘭外長庫列巴27日表示，俄羅斯未來2週可能會繼續進行外交協商。俄羅斯則說，與美國仍有對話空間。（看完整報導）

Fed釋出3月升息訊號 4大關鍵重點一次看

美國聯邦準備理事會（Fed）1月決策會議落幕，不只釋出3月升息訊號，還透露縮表原則。台經院所長吳孟道認為可以用平常心看待這次會議結論，「立場偏鷹派、但也沒那麼鷹，結果符合市場預期」。在通膨巨獸來襲之際， Fed轉向鷹派立場，牽動各國央行貨幣政策走向以及經濟前景，中央社整理4大關鍵重點幫讀者瞭解升息對金融與就業市場的影響。（看完整報導）

與阿里巴巴有關 杭州市委書記支持資本無序擴張遭革職

中共中紀委發布，前杭州市委書記周江勇因嚴重違法違紀被「雙開」（開除黨籍和公職），官方指他「與資本勾連，支持資本無序擴張」。去年8月21日，官方通報周江勇被審查調查，周江勇與馬雲及阿里巴巴集團關係便受到極大矚目。幾天後，官媒中國經濟週刊對其家族建立的商業版圖，發表長篇報導，指其弟弟周健勇的事業合資對象，包括阿里巴巴集團旗下的螞蟻集團。（看完整報導）

中油高層爆貪污 辦公室搜出2700多萬遭羈押禁見

中油煉製事業部執行長徐漢辦公室近日被檢調人員搜出新台幣2700多萬元現金，無法合理交代來源，與劉姓白手套一起遭檢方聲請羈押獲准。中油表示，徐漢日前已調離主管職務，現已依法停止職務，公司會全力配合調查。中油主管機關經濟部也將組行政調查小組釐清案情。（看完整報導）