早安世界》初四國道9路段易壅塞 北部低溫探14度有短暫雨

初四國道9路段易壅塞 北部低溫探14度有短暫雨

4日大年初四可能出現一波北返車流，交通部高速公路局預估，國道1號北向西螺-埔鹽系統等國道9路段容易壅塞，建議北向用路人儘量在上午出發。至於天氣，中央氣象局表示，初四受大陸冷氣團或東北季風影響，北部白天氣溫約攝氏14到17度，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區同樣有零星短暫雨，其他地區及澎湖縣、金門縣及馬祖為多雲到晴。（看完整報導）

本土增22確診高雄占15例 1人隱匿接觸史致家人染疫市府將開罰

國內3日新增22例本土病例，分別是高雄15例，另外7例在桃園。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，22例中有9例是隔離後陰轉陽。高雄新增的15例確診個案中，有6例為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關，其中案19081在疫調時未誠實說明曾與案18773接觸，導致自己的3名未被匡列的家人確診。高雄市長陳其邁表示，將依傳染病防治法開罰。（看完整報導）

全家旗下物流公司爆群聚 部分預購商品延遲出貨

桃園3日新增7例本土個案，包含2名全家便利商店子公司日翊物流員工與家人，這間物流公司累計已有15人感染，為12名員工和3名家屬。全家表示，大溪倉已全面暫停物流作業，部分預購商品在春節期間將有延遲狀況，請消費者見諒。桃園市長鄭文燦呼籲與日翊物流有業務往來，提貨、存貨等，以及有交接的物流車隊人員，務必接受採檢。（看完整報導）

北京冬奧今開幕 疫情下喜慶不足更多緊張

第24屆冬季奧運4日晚間將在北京揭幕，過去幾天陸續有運動員或隨隊官員的COVID-19核酸檢測結果呈陽性。官方強調，這是冬奧封閉環境內的單獨案例，要有證據顯示出現群聚傳染，才會啟動備案。中國為舉辦冬奧已經準備6年半，大肆宣傳「北京是唯一辦過夏季和冬季奧運的城市」之際，面臨過度防疫造成人員不便、人造雪不符環境永續及耗費水資源等批評。官方想把冬奧盛會辦成喜事，但在疫情與國際抗中氛圍下，增添了嚴肅和緊張的氣息。（看完整報導）

黃郁婷穿中國隊服引發爭議 體育署：她已道歉 不會取消資格

參加北京冬奧的台灣滑冰選手黃郁婷近日在發布於IG的練習影片中身穿印有China字樣的中國代表隊服裝，引發爭議。體育署副署長林哲宏3日表示，「她跟我們道歉，說影片已經下架了」。林哲宏並說，體育署不會對黃郁婷的出賽有任何處置，不過林哲宏強調，已特別提醒教練、選手的發言應要有敏感度。參與冬奧事務人士則說，台灣代表隊在4日晚間的冬奧開幕式入場順序預計排第11，在日本之後、香港前面，黃郁婷與滑雪選手何秉睿將擔任掌旗官。（看完整報導）

土耳其通膨48%創20年新高 糧食飆漲55%

土耳其統計局公布1月通貨膨脹率高達48.69%，是2002年4月以來最高紀錄，其中糧食價格飆漲55.61%。土耳其總統艾爾段抨擊高借貸成本對企業造成挑戰、阻礙經濟增長。儘管通膨飆升，在他的指示下，央行自2021年9月起累計調降基準利率5個百分點，導致里拉匯價崩跌，推升進口品、燃料價格走升，進一步造成百物皆漲，使這個擁有近8400萬人口的國家民眾購買力大幅下滑。（看完整報導）

移台港人首次過年 一家人各散東西遺憾未能送別亡父

近年移居台灣的香港人愈來愈多，有年輕人因政治原因在朋友幫助下來台，也有移民港人遺憾未能送別亡父。今年春節他們首度在台過年，喜慶背後仍惦記故鄉的家人，期盼他日能再相聚。流亡法國港人LK接受中央社專訪時說，她赴法國攻讀戲劇，2014年學成回到香港，當時未曾想過有天會以難民身分暫別故土。她說，最後悔的是在離港時沒有好好跟家人道別。她給台灣人的忠告是，「中共給你的東西，一定是加倍收回」。（看完整報導）

台灣立陶宛關係升溫 在台立陶宛人感受深刻：常被道謝

台灣與立陶宛關係升溫，來台7年的在台立陶宛協會會長歐淑娜感受深刻。她說，常有人向她道謝，還有計程車司機不收車資。談起台酒近期收購被中國拒收的立陶宛蘭姆酒，歐淑娜說，這是非常善意的舉動。歐淑娜也指出，台灣越來越進步，總統蔡英文上任後，堅守民主價值、通過同婚專法、對抗疫情的成果等，讓世界更看見台灣，「我很驕傲住在台灣，也很開心能在這裡養育我的女兒」。（看完整報導）

瀕危保育類革龜遭漁網纏繞傷痕累累 救治後死亡解剖發現嗆水

新北市福隆沙灘1日發現有罕見的保育類動物革龜遭漁網纏繞擱淺，經送往海洋大學救治，仍不治死亡。海洋保育署表示，經解剖發現革龜有嗆水情形、食道有細沙，確切死因待進一步分析。革龜產卵地主要在印尼、索羅門群島等地，台灣並非革龜產卵地，曾有6筆死亡擱淺紀錄，這次為首度活體擱淺，可惜未能存活。（看完整報導）

貝佐斯訂製遊艇大到無法出海 荷蘭為它拆解百年大橋

亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯向荷蘭廠商訂制造價4.3億歐元（新台幣135億元）的超級遊艇，完工後因體積過於巨大，荷蘭將不得不把歷史悠久的康尼謝夫橋一部分暫時拆除，好讓遊艇出海。康尼謝夫橋建於1878年，1940年二戰期間被納粹轟炸後重建，最近一次整修是在2017年。鹿特丹市政府曾承諾不會再動這座橋，因此市政府表示將暫時拆除橋樑一部分時，引發當地民眾不滿。（看完整報導）