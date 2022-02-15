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疫情16/300

經部研擬10天檢疫商務適用 考慮訂定總量管制

2022/2/15 10:46（2/15 11:15 更新）
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國際商務客來台檢疫將縮短至10天，經濟部正研擬商務入境專案管理措施。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
國際商務客來台檢疫將縮短至10天，經濟部正研擬商務入境專案管理措施。圖為桃園機場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者梁珮綺台北15日電）國際商務客來台檢疫將縮短至10天，目前經濟部研擬商務入境專案管理措施，來台參展或因應擴廠裝機需求，由於停留期長或行程多，將有望適用後者；初步也考慮商務境管鬆綁訂定總量管制。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，邊境管制檢疫措施放寬，將從14天縮短至10天，最快3月中上路，未來國際商務客來台更加便利。

目前經濟部研擬商務入境專案管理措施，初步確定經濟泡泡與商務境管鬆綁採兩軌並進。

經濟部表示，現階段盤點廠商申請商務入台案件，從中了解廠商來台需求與型態，再找出通案處理原則。不過初步方向為，若停留時間長、行程多者，可能適用商務境管鬆綁；反之，若停留短、動線單純者，傾向適用經濟泡泡。

目前申請商務來台類型包括參加會議、展覽、投資設廠、工廠裝機、簽約下訂單等；也就是說，如果廠商來台參展或工廠裝機，因為停留期長，適用10天檢疫方案機率高。若簽約下單，停留1至3天，可能適用經濟泡泡。

經濟部強調，商務入境管理措施仍有待與指揮中心討論拍板定案，此外，考量到商務境管檢疫相關配套量能，傾向訂定總量管制。

所謂的經濟泡泡模式，不需居家檢疫，但出發前7日要加強自主健康管理，出發前3天需持有陰性證明，入境後要進行自費篩檢，專機接送往返、防疫專車接送為原則，申請廠商及中央目的事業主管機關專人需全程陪同。

至於商務境管通案模式為檢疫期縮至10天。（編輯：潘羿菁）1110215

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