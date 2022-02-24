早安世界》烏克蘭進入緊急狀態 跡象顯示俄軍準備全面進犯

烏克蘭進入緊急狀態 跡象顯示俄軍準備全面進犯

俄羅斯總統蒲亭21日聲稱並承認烏克蘭東部部分地區遭親俄分離主義分子控制的頓內茨克、盧甘斯克為獨立國家，並派兵以「維和」名義入侵這兩個州之後，俄國22日進一步宣布「與這兩個獨立共和國建立外交關係」。烏克蘭政府宣布全國進入緊急狀態，並實施特殊限制措施。烏克蘭軍方稍早發布命令，徵召18至60歲的預備役備軍人。另外，衛星影像顯示更多俄軍準備進一步入侵烏克蘭的跡象，包括100多輛軍車部署在白俄羅斯南部近烏克蘭邊境地帶，以及俄國西部的軍事要塞新設一處野戰醫院。美國國防官員表示，俄國全面入侵烏克蘭所需的軍力已將近100%到位。（看完整報導）

俄羅斯入侵烏克蘭遭歐美日澳多國制裁 蔡總統譴責侵害主權行為

俄羅斯軍隊21日開始入侵烏克蘭之後，多國相繼宣布制裁。美國總統拜登22日表示，俄羅斯承認烏克蘭東部兩個州為獨立國家並派兵進駐是入侵烏克蘭的開始，此舉公然違反國際法，美國將全面封鎖俄羅斯國有開發銀行（VEB）與軍方銀行2大金融機構。英國制裁5家俄國銀行和3名與蒲亭關係密切的俄國巨賈，德國也中止北溪2號天然氣管線案審核程序。日本禁止與烏東2地進出口貿易、俄羅斯國債不能在日本發行。繼外交部譴責俄國危及區域和平與穩定之後，總統蔡英文也譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，並做出持續強化對台海軍事動態因應整備與全面提升應對認知作戰等指示。（看完整報導）

陳時中：出國旅遊最快下半年開放 運動可望免戴口罩

國內23日新增2例COVID-19本土個案，皆與宗教協會衍生設計師案有關，這起群聚目前累計44人確診。因連續數天本土確診維持個位數，顯示疫情穩定可控，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露，鬆綁防疫措施有許多細節要討論，他最想開放的是運動免戴口罩，實施時間「應該很快」。另外，近期將著手規劃出國旅遊標準作業程序，等國外疫情降溫、重症死亡數都能獲得控制時，就是成熟時機，最快下半年有機會開放。（看完整報導）

林姿妙涉貪80萬交保 檢方：視裁定內容提抗告

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣府弊案，22日再度搜索縣長官邸等6處。檢察官認為縣長林姿妙與女兒林羿伶以及縣府農業處長康立和均涉嫌貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另外涉財產來源不明罪嫌，23日凌晨聲請羈押禁見。法院上午裁定林姿妙以80萬元交保，林羿伶與康立和請回。宜蘭地檢署表示，將在接到裁定後視內容提出抗告。（看完整報導）

出口暢旺110年國際收支創8項新高 1月製造業生產指數連24紅

中央銀行23日公布110年全年國際收支概況，因去年經濟成長亮眼，出口及投資暢旺，全年創下經常帳順差、進出口、服務收支順差等8個歷史新高紀錄。另外，經濟部也宣布，半導體產能滿載，挹注1月工業生產表現，指數138.97創歷年單月次高，年增10%，並且是連續24個月出現成長，其中製造業指數為142.42，同樣為連續24個月正成長。（看完整報導）

1月新承做房貸大減百億終止連4升 央行：應與打炒房有關

中央銀行23日公布1月5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為688.61億元，較去年12月大減141.6億元，且終止連續4個月的上升態勢。央行官員分析，去年12月是年前購屋旺季，也是交屋高峰，在高基期下，今年1月的六都買賣移轉棟數因而月減13.35%；另一方面，央行去年12月祭出第4波選擇性信用管制，內政部也積極修法打炒房，可能對市場產生作用。（看完整報導）

蛋農補貼延長至3月 研議以至少10億元解決蛋荒

行政院農委會主委陳吉仲23日表示，國內因天冷、原物料上漲、禽流感疫情等3個因素，影響雞蛋價量，春節後缺口縮小但仍需持續調度，因此農委會決定把2月11日宣布的3加2（補貼蛋農每台斤3元、產地價每台斤調升2元）措施延長實施至3月中旬，屆時將研議蛋雞產業革新計畫，經費約「億元2位數」。（看完整報導）

高中朝會每週最多1次 其餘4天由學生自主運用

高中延後到校議題連日引起關注，教育部23日與縣市教育局達共識，第一節課前的非學習節數（早自習），每週可實施全校集合活動的天數，由現行「不超過2日」調降為「至多1日」，其餘4天早自自習由學生自主運用，讓學校能保有安排運動會、校訂課程，及實施性平、環境教育等課綱要求內容的彈性。（看完整報導）

華山分屍案凶嫌陳伯謙無期徒刑定讞 死者父：非常悲痛

凶嫌陳伯謙2018年6月間在台北市華山草原性侵高姓女子，再將她殺害分屍，震驚社會。法院一審判陳伯謙死刑，二審改判無期徒刑，遭最高法院撤銷發回。高等法院更一審去年認為藉由心理治療等，陳伯謙有教化可能，判無期徒刑，案經上訴，最高法院23日駁回，全案定讞。被害者的父親聽聞判決表示非常悲痛，為女兒的不幸遭遇感到不捨。他說，法院認為兇嫌可教化並不公平，且陳伯謙至今都未跟家屬誠懇道歉。（看完整報導）

香港單日增8674例再創新高 港府4月將減稅、發消費券

香港23日新增8674例確診病例，再創新高，過去24小時又有24人染疫死亡，但港府表示這一波疫情的死亡率為0.3%，低於過去4波疫情。這一波嚴峻疫情也重創經濟，香港當局宣布，4月起向18歲以上香港永久居民及新來港人士分期發放1萬元電子消費券，鼓勵消費，預估660萬人受惠，同時也將減免房產稅、薪俸稅等，以紓解民眾困境。（看完整報導）