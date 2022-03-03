從阿拉伯回花蓮過年一個多月後確診 足跡公布

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花蓮縣衛生局3日公布COVID-19確診案20745在花蓮半個月的足跡，他農曆年間在花蓮過年，近日準備出國自費篩檢為陽性，縣府已通知足跡點店家計7家加強內部環境清消，並由環保局派員進行店家周邊環境清消。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月3日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮縣衛生局今天公布COVID-19確診案20745在花蓮足跡，這名確診者農曆年前從阿拉伯聯合大公國入境返回花蓮，近日準備出國自費篩檢為陽性，呼籲民眾若收到細胞簡訊通知，立即快篩或到醫院採檢。

中央疫情指揮中心表示，今天境外移入新增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例中有一例在花蓮縣，案20745於農曆年前自阿拉伯聯合大公國入境，上飛機前、入境與居隔期間的篩檢皆為陰性，但日前準備回阿拉伯聯合大公國的自費出境前篩檢驗出陽性（Ct值35.9）；與案18610、19392兩例境外移入確診者有接觸史。

花蓮縣衛生局下午召開記者會說明，案20745在1月25日入境，採檢陰性後搭乘防疫計程車入住花蓮縣防疫旅館，於2月8日進行檢疫期滿採檢陰性，即解除居家檢疫並進行自主健康管理7天。直到昨天經醫院PCR檢驗為陽性，因此透過中華電信、警政系統追溯足跡。

案20745於2月16日至3月1日足跡包括吉安鄉的秘密旅行民宿、美崙田徑場、花蓮市的江洱診所、周家小籠包店、老八味乾拌麵、中油崇德盈加油站及吉安鄉的租屋處等。

花蓮縣衛生局3日公布COVID-19確診案20745在花蓮半個月的足跡，包含中油崇德盈加油站等多處，縣府已派員到場加強環境消毒。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月3日

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠說，因案20745而匡列接觸者，分別為PCR採檢8人（4名採檢結果皆為陰性，另4名居住宜蘭報告未出）；居家隔離6人（含宜蘭4人）、自主健康管理2人、自主健康監測29人。

同時通知足跡店家計7家加強內部環境清消，並由環保局進行店家周邊清消計9處。今天公告足跡圖，提醒曾出入相關場所者，於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

鍾美珠解釋，與案20745同行的案18610在入境時被驗出陽性及案19392在2月8日確診，而案20745目前被中央疫情指揮中心列為境外移入，雖然入境時採檢陰性，3月2日驗出為陽性，將再檢驗他的抗原、抗體，以確認是病毒潛伏，還是之後被感染。（編輯：謝雅竹）1110303