早安世界》興達電廠事故釀全台549萬戶停電 台電補償受影響工業民生用戶
興達電廠事故釀全台549萬戶停電 高雄工業區影響嚴重
台電位在高雄市永安區的興達發電廠開關場發生人為操作疏失，造成全台共549萬戶停電，陸續復供電之後，雲林以南等部分地區傍晚再度停電，台電表示，到晚間9時30分，民生用電全部恢復。另外，停電一度造成全台134萬戶停水，範圍涵蓋高雄全區。產業影響方面，竹科、中科表示供電正常，石化重鎮高雄市林園區到深夜仍有12家廠商尚未復電，石化業恐因此次事故蒙受嚴重損失。（看完整報導）
全台停電初判人為疏失 經長自請處分、台電高層請辭
經台電公司初步調查研判，3日造成全台停電的原因，應該是興達發電廠在歲修期間，開關場的員工處理過程操作疏失。總統蔡英文在第一時間向國人致歉，並指示行政院及相關部會儘速釐清完整事故原因，4日並將親赴興達發電廠視察。經濟部長王美花向行政院長蘇貞昌自請處分，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利請辭。蘇貞昌指示，相關人員的究責部分，待調查報告出爐後處理。（看完整報導）
興達電廠1年出包3次 受影響工業民生用戶電價減免
全台3日上午大停電，經濟部長王美花向國人致歉並宣布補償方案，受影響的工業戶與民生用戶電費可打95折，停電6小時以上電費打9折。台灣在過去一年發生4次大規模停電，其中3次都是興達發電廠事故造成，引發外界關注。外界質疑事故反映電力供應不足，但王美花否認這項說法，她指出，3日下午事故發生時，系統備轉容量率高達24.61%，這代表電力供應充足，大停電與缺電無關，而是人為疏失。（看完整報導）
烏克蘭首座大城刻松淪陷 俄軍恐包圍基輔、強攻其餘要地
烏克蘭南部的刻松市市長2日宣布，這個港口城市已落入入侵的俄軍手中。外媒指出，這是俄羅斯軍隊在2月24日入侵烏克蘭以來，在烏國南部最大斬獲。刻松淪陷後，烏克蘭整個黑海沿岸落入俄軍之手，海運路線被切斷。烏克蘭南部另一重要港市馬立波已遭包圍，如果淪陷，俄軍與烏克蘭東部的親俄民兵就能對烏國東南部的烏軍主力完成合圍。美國戰略研究智庫指出，俄軍接下來除了包圍烏國首都基輔，對其他大城恐都是強攻。西方情報圈估計俄軍陣亡累計達5800人。（看完整報導）
聯大決議譴責俄羅斯侵略烏克蘭 兩國第2輪談判同意開闢人道走廊
聯合國大會2日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求莫斯科無條件撤軍，共有141國支持，俄國、白俄羅斯、北韓等5國投下反對票，中國、印度、伊朗等35國棄權。這項決議沒有法律約束力，但在國際社會具有政治影響力，國際帕拉林匹克委員會原本宣布俄羅斯與白俄羅斯選手可以參加4日開幕的北京帕運，但3日決策轉彎，宣布俄國與白俄選手不得參賽。同時，烏克蘭與俄國代表3日舉行第2輪談判，烏克蘭總統府顧問波多利雅科在談判結束後表示，雙方同意開闢用於撤離平民的人道走廊。（看完整報導）
烏克蘭捐款專戶不到2天湧近8000萬 烏國網球女將PO文挺台
台灣政府為支持遭到俄國侵略的烏克蘭，透過財團法人賑災基金會於2日開立捐款專戶，據統計，到3日已有1萬5677人捐款，金額累計達到新台幣7964萬元，其中最高一筆捐款為200萬元。政府1日已宣布將提供醫療物資援助烏克蘭，烏克蘭女網明星絲薇托莉娜2日在墨西哥蒙特雷女網賽直落二擊敗俄羅斯對手後，宣布將獎金全數捐給正在家鄉抗敵的軍隊，另轉發推文感謝台灣捐助物資。俄羅斯遭西方逐出SWIFT，北市進出口公會調查顯示，有7成受訪台廠直接面臨收款問題，也有部分業者因貨品暫停進出口或卡關。業者向政府提4大建議，希望提供受害廠商救濟措施與融資管道。（看完整報導）
蓬佩奧會見蔡總統獲贈勳 稱美國將始終與台灣同在
美國前國務卿蓬佩奧一行12人訪台，3日他戴著印有台美兩國國旗與「堅若磐石」文字的特製口罩，在總統府會見總統蔡英文。蔡總統頒贈「特種大綬景星勳章」給蓬佩奧，並表示蓬佩奧任內為台美關係帶來許多突破，她代表台灣人民表達最深的感謝。蓬佩奧致詞表示，現在看歐洲發生的事情，就知道自由不應該被視為理所當然；他相信在蔡總統任內，不會容許別人踐踏對自由的渴望，美國也會一直和台灣站在一起。（看完整報導）
黃郁婷穿中國隊服言行不當 體育署停發2年經費
今年代表台灣參加北京冬季奧運的競速滑冰選手黃郁婷，因訓練時穿上中國隊服裝並上傳影片遭到國人批評，後續「運動界沒有國籍之分」等言論更引發爭議。體育署競技組組長藍坤田3日表示，針對黃郁婷不當言行召開專案會議後拍板決定，即日起將停止補助2年的訓練與比賽經費。他說，黃郁婷在專案會議中曾再次為自己的言行表達歉意。（看完整報導）
大陸股民瘋狂追捧 中俄貿易概念股掀漲停潮
俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家制裁，中國當局反其道而行，準備增加俄國原物料的進口，中國股民看好中俄貿易即將升溫，連日瘋狂追捧中俄貿易概念股，有海運股連拉5根漲停板，還有相關貿易股7個交易日累計漲幅逾50%。據中國官媒報導，漲幅最大的兩支中俄貿易概念股，均無明顯實質利多支撐，而且股票換手率甚高，顯見股民追捧熱度。（看完整報導）
本土增5例居家隔離陰轉陽 6傳播鏈感染源待釐清
中央流行疫情指揮中心3日公布，國內新增5例COVID-19本土個案，桃園米迪幼兒園群聚為大宗，共有4人，這起群聚案累計已有30人確診，宗教協會吃唱團則再增1人染疫。這些新增個案皆為居家隔離期間陰性轉為陽性的案例。日前台中市一名新加坡籍的42歲驗船師確診，病毒基因定序為Omicron的BA.1病毒株，與目前本土疫情所染Omicron病毒定序都不同，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內目前感染源待釐清傳播鏈剩6條。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。