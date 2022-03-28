大潭電廠施工處擴大採檢284人 結果出爐全陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）受大潭電廠擴建群聚案影響，桃園市政府今天上午針對大潭電廠施工處擴大採檢284人，採檢結果晚間出爐全陰性。另外，中平國小10名居家隔離的志工家長及教職員採檢也是陰性。

根據中央流行疫情指揮中心公布的資訊顯示，桃園市觀音區大潭電廠擴建工程，昨天有52名移工和本國籍員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天桃園市又有4人確診，市府針對確診者再度擴大採檢。

桃園市政府新聞處晚間透過通訊軟體發布訊息表示，市府在上午針對大潭電廠施工處擴大採檢的284人，結果在晚間出爐，全數都是陰性。

新聞處指出，至於中壢區中平國小今天公告有1名志工確診後，曾在25、26日到學校協助，經衛生局初步疫調僅接觸部分師長沒有跟學生接觸，已通知密切接觸者採檢並居家隔離10天，新聞處說，10名居家隔離的志工家長及教職員採檢結果，一樣在晚間出爐，也都是陰性。

依據中平國小公告表示，學生仍到校正常上課不受影響，同時進行全校大消毒，呼籲師生做好自主健康管理。（編輯：黃世雅）1110328