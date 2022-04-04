早安世界》本土確診輕症99.8% 解隔離條件放寬期限可縮短
本土確診輕症99.8% 解隔離條件放寬期限可縮短
中央流行疫情指揮中心3日公布，今年1月1日至4月2日本土病例共1530例，輕症/無症狀占比為99.8%，且境外移入以舊案及輕症居多，為釋出檢疫量能，即起日無症狀或輕症病例，新感染解除隔離不再需要滿足距發病日或採檢日已達10天的條件、舊案解隔離也不需N抗體陽性。另外，已完成接種追加劑、與確診者密切接觸的無症狀醫護人員可申請免居家隔離，繼續工作，但接觸確診者10天內須以PCR、快篩檢測各5次。（看完整報導）
本土增183例創今年新高 墾丁台灣祭、忠孝SOGO現個案
國內3日新增183例本土病例，遍及全台12縣市，以新北市71例最多，單一群聚疫情仍以基隆群聚為大宗，新增45例。在墾丁舉行的台灣祭傳出有北部遊客確診，活動緊急喊卡，屏東縣府在恆春設4處篩檢站，市府發出近萬封細胞簡訊，呼籲曾參加台灣祭活動的民眾盡快前往篩檢。另外，遠東SOGO百貨忠孝館日本和風節特展也有群聚，累計6人確診，台北市衛生局匡列超過120名展場工作人員居家隔離，預計發送逾7萬則簡訊提醒可能接觸的民眾。（看完整報導）
苗栗以北清晨探11度白天回暖 國道今現收假潮
中央氣象局表示，4日清晨中部以北、東北部仍偏冷，苗栗以北可能有攝氏11度左右低溫；白天起氣溫回升，北部高溫可回到20度以上，未來一週天氣大致穩定，5日北部高溫可到24至26度，中南部則是約28度。高公局預估，4日將有旅遊、掃墓及收假車潮，國道要注意地雷路段包括國1西螺-埔鹽系統、國3竹山-中興、國5宜蘭-坪林等。（看完整報導）
上海抗疫強迫骨肉分離惹議 法國駐上海領館為歐盟僑民請命
中國上海市因COVID-19疫情防控，將成年人與嬰幼兒分開收治，骨肉分離的情況引發爭議。有家長表示，自己與孩子被分開隔離，期間多次詢問公衛中心孩子的情況，只得到「正常、還好」等答覆，沒透露其他具體資訊，也不知何時能回家。醫師表示，母嬰分離可能造成精神創傷，單獨隔離的嬰幼兒也有較高的意外風險。法國駐上海總領事館日前代表22個歐盟國家致函上海市政府請命，要求官方勿將歐盟僑民比照中國民眾辦理，並希望對未染疫的歐盟僑民能允許居家自我健康管理。（看完整報導）
中國單日確診數破萬 蘇州現Omicron新變種與全球不同源
中國疫情嚴峻，當局堅持動態清零遏止疫情蔓延，3日新增1萬3287例，為3月疫情大爆發以來單日新增確診數首度破萬。江蘇省蘇州市官方2日表示，蘇州轄下常熟市日前確診的一名病例感染的是Omicron變種病毒中的BA.1.1進化分支，從未在任何COVID-19的病毒數據庫中出現過，與全球不同源。這名病例屬輕症，在3月28日確診，當局將針對這個案例進一步進行分析比對。（看完整報導）
中國讓步修法規 計劃允許中企向美方提供審計資料
美中金融戰重挫在美國上市的中國概念股之後，中國罕見讓步，表明計劃修訂法規，希望消除海外監管機構取得中國企業審計資料的障礙。美國之音剖析，中國官方10多年來一直以數據可能涉及國家機密為由，禁止在海外上市的中國企業向海外監管機構提供審計報告或其他監管所需的數據，引發華爾街和美國政府不滿，美國監管機構決定要求包括中企在內的所有在美上市公司，須在2024年完全合乎規定，否則可能遭到強制下市。外界解讀中方的表態說，這是中美審計監管合作的積極訊息。（看完整報導）
烏克蘭敖德薩港遭空襲 基輔市郊布查眾多平民遭俄軍屠殺
烏克蘭武裝部隊參謀總部2日表示，俄羅斯軍隊的空襲和飛彈攻擊強度已減弱，並稱莫斯科當局持續自烏克蘭北部撤離部隊，但西南部黑海沿岸的戰略港口敖德薩3日遭遇空襲。與此同時，慘遭戰火摧殘的東南部港市馬立波市將繼續嘗試讓民眾撤離。另外，基輔市郊布查街道上出現一具具平民遺體，居民表示，死者都是過去1個月俄軍占領期間殺害的平民百姓。（看完整報導）
立陶宛停用俄羅斯天然氣 波蘭盼美軍增加駐歐人數
立陶宛2日表示不再進口俄羅斯天然氣求，成為歐洲第一個不再仰賴俄國供氣的國家。總統瑙塞達稱將斷絕「與侵略者的能源聯繫」，且稱「如果我們能做到，歐洲其他地方也做得到」。另外，波蘭執政黨主席卡臣斯基表示，波蘭會樂見駐歐洲美軍人數增加50%，從現行的10萬提高至15萬人，且希望其中7.5萬名軍人駐守在與俄羅斯接壤的國家，其中波羅的海國家與波蘭應有5萬駐軍。（看完整報導）
綠能里程碑 首艘國內自建離岸風電大型浮吊船下水
首艘國內自建、全球第二大的離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」3日下水。行政院長蘇貞昌說，這是台灣走向綠能產業的里程碑，盼進一步加速能源轉型。環海翡翠輪2020年9月開工製造，載貨面積8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸，將搭載4000噸等級、可360度旋轉的大型吊車，是高性能、高裝載能量且多功能的革命性主力風電工作船，預計2023年初完工。（看完整報導）
林智勝敲生涯290轟 超越張泰山登中職全壘打王
本季轉戰味全龍隊的中職強打林智勝3日在台南棒球場與統一獅隊交手時，在5局上從王鏡銘手中敲出生涯第290支全壘打，超越張泰山的289支紀錄，成為中職全壘打王。林智勝回到休息區後特別與張泰山擁抱。他在賽後受訪表示，在繞壘包時以為在做夢，直到踩到本壘板才發現是真的。（看完整報導）
上午8點同步發送電子報！快來訂閱「早安世界」給你最精華的新聞摘要。
若有任何建議請來信告訴我們，想獲得更多最新資訊快來和中央社做朋友。
歡迎訂閱中央社國際新聞電子報，每週三、日發報，掌握世界脈動。
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。