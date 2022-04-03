俄飛彈毀烏克蘭煉油廠 馬立波持續嘗試撤離平民

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（中央社烏克蘭敖德薩/利維夫3日綜合外電報導）烏克蘭南部的敖德薩港附近今天遭遇飛彈攻擊，俄羅斯方面自稱摧毀烏克蘭軍方使用的一處煉油廠。與此同時，慘遭戰火摧殘的馬立波市將繼續嘗試讓民眾撤離。

路透社報導，敖德薩（Odesa）市議會表示有「關鍵基礎設施」被飛彈擊中，所幸未傳傷亡。俄羅斯國防部則說，俄軍空襲行動摧毀敖德薩附近一處煉油廠和3座燃料儲存設施，並稱這些設施供應燃料給尼古拉耶夫市（Mykolaiv）附近的烏克蘭軍隊。

位於黑海沿岸的敖德薩是烏克蘭海軍主要基地。俄軍試圖建立一條陸地走廊，通往摩爾多瓦共和國說俄語並有俄軍駐紮的分離獨立區外聶斯特（Transdniestria），為此鎖定敖德薩。

烏克蘭南部作戰司令部官員納札羅夫（Vladyslav Nazarov）在Telegram寫道：「城內一些區域看得到煙。所有相關系統和構造都在運作中…未傳出人員傷亡。」

中部波塔瓦州（Poltava Oblast）州長盧寧（Dmitry Lunin）表示，位於敖德薩東北方350公里的克勒曼楚克（Kremenchug）煉油廠昨天另遭火箭摧毀。

烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）今天也說，黑海港市尼古拉耶夫被數枚俄國火箭擊中。

至於同樣位於烏克蘭南部海岸的馬立波（Mariupol）及其附近的伯德揚斯克（Berdyansk），相關單位在紅十字會協助下，預計會持續安排巴士車隊進行疏散。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在線上影片中說：「有7輛巴士將試圖在紅十字國際委員會（ICRC）陪伴下靠近馬立波。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110403