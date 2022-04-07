新北連2天確診破百 三峽等5區病例達兩位數

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北7日電）新北市本土確診第2天破百例，今天新增111例本土確診，全市5行政區確診個案達兩位數，其中以三峽區28例最多。多個案足跡涵蓋多家百貨賣場內影城及連鎖餐飲店等。

新北市長侯友宜下午召開新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，說明今天新北111例本土確診，其中居隔採檢陽86人、居隔陰轉陽15人，實際新增10人。目前新北市列管中的居家隔離人數為8520人，今天可以解除隔離者有526人。

根據市府公布數據，新北昨天新增115例，今天續增本土確診破百例，分布在全市17個行政區，其中病例數達兩位數的行政區包括三峽區28人、中和區14人、三重區12人及板橋區10人、新莊區10人。

至於與各地群聚相關病例，包括其中三峽相關案28人、中和相關案4人、基隆相關案3人、北市相關案31人、桃園相關案1人、新竹市相關案2人、台中相關案1人、台南相關案2人、屏東相關案1人、花蓮相關案2人。

新北市府並公布多名確診者於新北市公共場所足跡，在4月1日至5日期間，分別到過林口、三重、烏來、三峽、板橋、淡水、新莊、汐止、石門等區多家餐飲店及百貨賣場、民宿。其中包括板橋大遠百威秀影城、World Gym健身俱樂部汐止店、麥當勞汐止新台五店、林口三井outlet的靜岡勝政日式豬排、蘆洲家樂福的定食8等業者。（編輯：陳仁華）1110407