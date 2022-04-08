疫情規模大著重自主應變 陳時中：這2週是關鍵

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北8日電）COVID-19單日確診數屢創今年新高，指揮中心指揮官陳時中今天說，將觀察疫情曲線上升幅度等變化，這2週是非常重要的觀察期，且疫情規模大時，更著重全民自主應變。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新增384例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，再度創下今年單日確診數新高。

陳時中在疫情記者會表示，這2週是非常重要的觀察期，將觀察疫情曲線上升幅度、有效再生數（Rt值）以及有無新增傳播鏈。Rt值是估計疫情發生時所產生的傳染力再生數，代表1個人染疫後，會再傳給多少人。

陳時中說，以其他國家疫情經驗來看，約1至2個月疫情才會達高峰並開始下降，因此前面2週是非常關鍵的時候。

陳時中也說，疫情規模較大時，自主應變很重要，抗疫已2年多，過去都是等別人交代該怎麼做，但現在應轉變成自己怎麼做，如有確診者足跡或有症狀，可自行快篩或做PCR採檢，遭匡列或確診要通知親密接觸者，若做得愈好，全民防疫就愈好。

媒體問及，台北市長柯文哲預期疫情要長期抗戰。陳時中說，政務體系對於疫情預測要更小心謹慎，他強調，對疫情有想法之後要有做法，有做法後要開始準備，現在是起而行的時候，大家一起努力抗疫。

確診者居家照護原則草案公布，媒體詢問有哪些縣市將試辦。陳時中說，新北市長侯友宜有致電表達意願，其他縣市若要參與試辦也沒問題。

媒體另問及前總統府資政彭明敏辭世，生前與陳時中的父親陳棋炎頗有私交。陳時中表示，彭明敏是台灣民主路上的前輩，他的家庭與彭明敏有一些淵源；彭明敏有出版回憶錄，可從上面去看。（編輯：管中維）1110408