快篩國家隊將成軍 供應商：13日起由政府統籌分配

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「快篩國家隊」即將成軍，政府啟動徵收，檢測試劑廠寶齡富錦表示，13日起所有出貨交由指揮中心統籌分配，目前每月產能約300萬劑。圖為寶齡富錦旗下飛確快篩試劑活動攤位。（圖取自facebook.com/Vstrip）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）「快篩國家隊」即將成軍，政府啟動徵收，檢測試劑廠寶齡富錦今天表示，明天起所有出貨交由指揮中心統籌分配，目前每月產能約300萬劑，若有國軍協助包裝作業，產能一定可以增加。

國光生技子公司安特羅生技指出，每月產能在100萬劑以內，除了人力支援外，供應商也需調降材料成本，才有辦法配合政策，但徵用的最後價格還沒確定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下。

寶齡富錦發言人丁爾昆接受中央社記者採訪說，今天是最後一天按照既有合約出貨，明天開始全部交由指揮中心統籌分配。如果有額外人力進駐，協助後端包裝作業，產能將有所提升，可提供更多快篩試劑。

丁爾昆表示，寶齡富錦去年已導入自動化生產，每天可生產約20萬劑，但每人每天頂多只能包裝數百或數千劑。如果仿照「口罩國家隊」概念，由國軍進駐協助包裝，產能有望從目前每月約300萬劑再提升，實際數字還無法估算。

安特羅總經理張哲瑋指出，已經收到政府通知，預計本週開始啟動徵收。由於快篩試劑生產屬於勞力密集，需要人力支援，供應商也需支援調降材料成本，才有辦法配合政策，目前安特羅提給政府的每月產能在100萬劑以內。

張哲瑋說，徵用的快篩試劑最後價格還不確定，但政府採購價格一定更低，會把所有產能收走，應該不至於發生黑市哄抬價格的問題。（編輯：張良知）1110412