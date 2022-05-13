默沙東口服藥再買10萬份 最快下週5萬份抵台

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指揮中心指揮官陳時中12日宣布，已和默沙東藥廠預定10萬份莫納皮拉韋口服藥，最快下週5萬份抵台。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北13日電）COVID-19疫情嚴峻，口服抗病毒藥需求迫在眉睫。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，已和默沙東藥廠預定10萬人份莫納皮拉韋口服藥，最快下週將有5萬人份將抵台。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天本土病例新增6.4萬例，中央流行疫情指揮中心近日開放居家照護的高風險患者使用口服抗病毒藥，今天起染疫個案親友也能代為看診、領藥。

根據指揮中心最新統計，昨天共開立1117人份口服藥物，創下單日新高，其中輝瑞口服藥（Paxlovid）782人份、默沙東口服藥莫納皮拉韋335人份。

由於輝瑞口服藥與許多藥物有交互作用，不少長輩比較適合莫納皮拉韋，指揮中心近日正和默沙東藥廠洽談加購。

指揮中心指揮官陳時中表示，最近已和默沙東藥廠簽訂5萬人份加購合約，另有5萬人份開口合約，默沙東口服藥莫納皮拉韋療效雖然不如輝瑞口服藥，但交互作用確實比較少，因此立即啟動加購。

綜觀各國口服抗病毒藥儲備情形，藥物儲備採購量以泰國最低，僅購買10萬份、約占總人口0.14%，英國共買498萬份、約占總人口7.41%，另像是美國、加拿大均採購總人口的3.9%左右。

陳時中表示，台灣共購買72萬人份，占總人口數約3.1%，與先進國家相當，目前正努力加強開藥與領藥速度。（編輯：陳政偉）1110513