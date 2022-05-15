早安世界》3類對象明起可接種第4劑疫苗 須與前一劑間隔滿5個月
3類對象明起可接種第4劑疫苗 須與前一劑間隔滿5個月
國內COVID-19疫情仍在升高，14日新增6.3萬例確診，另有40人死亡、130例中重症。為降低染疫後的中、重症風險，中央流行疫情指揮中心宣布16日起開放3類對象可第2次接種疫苗追加劑，即第4劑，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫力低下的民眾，估計共有400萬人符合條件。台北市已媒合台大等19家醫院，符合條件的民眾自15日起可向這些醫院掛號預約，16日起接種。另外，第4劑須與前一劑間隔至少5個月，民眾可選擇接種半劑量的莫德納疫苗，或全劑量的輝瑞BNT、高端或Novavax疫苗。（看完整報導）
北北基桃增設9處大型篩檢站 實名制快篩第2輪最快6月前開始販售
為強化PCR篩檢量能、舒緩急診人潮，行政院指示台北市、新北市、基隆市及桃園市加開9處大型篩檢站。疫情指揮官陳時中14日公布9處站點和負責醫院，預計每站每天可提供500至1000件採檢量能。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，因目前要求快篩陽性者才能做PCR，儘管北部陽性率約6到7成，但不代表社區陽性率也這麼高。快篩試劑實名制販售實施以來，已累計賣出約600萬人份、超過3000萬劑，陳時中表示，第2輪最快6月前開始販售。（看完整報導）
今晚起西半部防大雨 首波梅雨替3水庫進帳203萬公噸
氣象局表示，15日晚上到16日水氣增多，降雨會轉趨明顯；溫度受到東北季風影響，北台灣明顯轉涼，15日高溫約21度到22度。今年首波梅雨報到，台南局部地區24小時累積雨量逾100毫米，多集中在沿海地區，曾文、烏山頭及南化3座主要水庫集水區雨勢雖不大，總進水量也有203萬公噸。（看完整報導）
CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活
美國有線電視新聞網（CNN）訪問萬華百年老店兩喜號餐廳第4代老闆陳輿安，他說在COVID-19疫情席捲之下餐廳還能繼續營業，真的很幸運。報導說，台灣重新開放與中國上海市的防疫措施形成鮮明對比，這也反映出Omicron的出現讓採取清零政策的經濟體面臨選擇：要像中國那樣加倍採取更嚴格的防疫措施，或是利用高疫苗接種率提供的機會開放經濟，而台灣選擇了後者，目標為「重症求清零，輕症可控管，正常過生活」。（看完整報導）
CNN記者結束上海駐點返美 自曝感受「倖存者的內疚」
美國有線電視新聞網CNN派駐中國的記者卡佛在經歷上海50多天高壓封城後，帶著寵物狗克服重重關卡搭機返美。他說，登機坐定之後感覺如釋重負，心裡卻浮現「一點倖存者的內疚感」，空服員則安慰著他：「你出去了，現在安全了。」卡佛在前往機場的路上拍下上海荒涼街景，包括用塑膠繩圍起來的人行道、用鐵鍊鎖起來的商家與餐廳。在疫情兩年期間都未曾返美的卡佛說，他經歷了複雜的流程才取得離開上海的單程機票，期間獲得美國總領事館的協助，且為了配合當前中國當局嚴防疫情從境外流入的政策，他必須向社區官員保證，一旦離開，就不會回來。（看完整報導）
Novavax疫苗申請台灣EUA 食藥署力拚1個月內審畢
Novavax公司13日發布新聞稿宣布已向台灣食藥署提出緊急使用授權（EUA）申請，同時檢附兩項第3期臨床試驗數據等關鍵資料，盼開放18歲以上成人使用。食藥署署長吳秀梅14日證實，食藥署已展開審查，力拚1個月內審查完畢。（看完整報導）
台大、台師大、台科大遠距教學到放暑假 確診生返家交通費全額補助
受疫情影響，組成國立台灣大學系統的台大、台師大、台科大宣布改採遠距教學到這學期結束。教育部13日傍晚召集大專防疫長開會，主任秘書廖興國證實，大專如果符合防疫條件的宿舍量能不足、已進行防疫授課演練、多數課程師生討論後決定改採遠距等3種狀況下，可以全校遠距教學到本學期末。此外，為協助大專確診、被匡列密切接觸的學生返家，教育部在會議中也承諾提供這些學生返家的全額交通費用補助，由大學造冊申請。（看完整報導）
芬蘭總統知會蒲亭將加入北約 立遭俄國斷電
芬蘭總統府表示，總統尼尼斯托14日已就芬蘭擬申請加入北大西洋公約組織一事與俄羅斯總統蒲亭以電話交談。對於部分芬蘭人而言，俄國入侵烏克蘭令他們回憶起1939年蘇聯紅軍入侵芬蘭的冬季戰爭慘痛經歷，而芬蘭決定申請加入北約，讓邊境居民鬆一口氣。但北約成員國之一土耳其表態不支持芬蘭、瑞典加入北約，前烏克蘭顧問分析此舉是為了避免刺激俄國，並以此做為在北約內部討價還價的籌碼。在芬蘭決定申請加入北約之後，俄方以欠費為由於13日深夜起停止對芬蘭供電。芬蘭所需電力約10%是向俄羅斯購買，可改從瑞典進口電力來彌補缺口。（看完整報導）
大廠壟斷、缺乏海外進口 美嬰兒奶粉荒短期無解
美國嬰兒配方奶粉短缺，短期內似乎看不到盡頭。奶粉危機一開始是因COVID-19疫情造成的供應鏈受阻與勞動力不足，加上2月發生2名嬰兒死亡事件，奶粉大廠亞培公司自願召回疑似遭細菌汙染的產品。這場危機表面上是因最大製造廠關閉，導致許多父母擔憂買不到奶粉，實際上牽涉廣泛，美國有線電視新聞網（CNN）從衛生、政治等層面解析釀成這場「完美風暴」的原因。（看完整報導）
北韓疫情增21人發燒病故 金正恩稱建國以來最大動盪
北韓國家新聞通訊社報導，北韓14日通報新增21人發燒死亡，但報導並未說明死亡病例是否因感染COVID-19不治。北韓正在對抗首波COVID-19疫情，國家領導人金正恩稱這是1948年建國以來「最大動盪」，他說，這場衛生危機是因黨內組織在抗疫因應上的無能與不負責任造成，必須採取行動在最短時間內克服疫情，並表示將效法中國的抗疫模式。（看完整報導）
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