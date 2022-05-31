早安世界》兒童疫苗大型接種站6/1起六都開設 5至11歲隨到隨打

兒童疫苗大型接種站6/1起六都開設 5至11歲隨到隨打

中央流行疫情指揮中心宣布，6月1日起將協助六都設置大型接種站，為5至11歲兒童施打COVID-19疫苗，接種站設在台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館與高雄展覽館。疫苗廠牌以輝瑞為主，隨到隨打。總統蔡英文說，台灣5歲至11歲兒童有99萬名，截至目前輝瑞兒童疫苗共到貨110.88萬劑，數量相當充足。另外，截至5月28日，5歲到11歲輝瑞疫苗已接種約17.9萬人次，6歲到11歲莫德納疫苗已接種約27.5萬人次。（看完整報導）

美參議員達克沃絲再度訪台 今見蔡總統交換區域安全意見

外交部表示，美國聯邦參議員達克沃絲5月30日至6月1日率團訪台。總統府發言人張惇涵說，總統蔡英文31日上午將於總統府接見達克沃絲及訪團，就區域安全、經貿合作及台美關係等各項議題交換意見。美國在台協會也發布新聞稿指出，達克沃絲此次訪問是在印太地區訪問的一環。達克沃絲去年6月曾與其他聯邦參議員搭乘軍機來台，並代表美國政府宣布捐贈75萬劑莫德納疫苗，這次是她在1年之內2度訪台，也是繼4月聯邦參議員葛瑞姆率領重量級國會議員來訪後，美方再度有重量級參議員訪台。（看完整報導）

​​熱錢回來了 股匯齊漲新台幣狂升創一個半月新高

熱錢重返新興亞洲市場，股匯市一片歡騰，新台幣匯率站上29.1元價位，收盤收在29.144元，狂升2.06角，創下一個半月以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至18.935億美元。另外，隨著美股那斯達克指數上揚3.33%，費城半導體指數大漲4.03%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾3%，台積電股價同步揚升，收在新台幣547元，上漲17元，台股指數則大漲逾344點，終場收在16610.62點。法人表示，美股與新台幣回升，是台股強勢反彈關鍵。此外，市場因對升息預期濃厚，影響定存單標售結果，中央銀行罕見宣布，6月起同步調降364天期、2年期存單每月標售金額，分別降至1400億元與250億元。（看完整報導）

立院衝突後通過國務機要費除罪化 陳水扁15年官司可能獲免訴判決

國務機要費案纏訟逾15年之後，立法院會30日在國民黨與民進黨立委衝突下三讀通過會計法修法，正式將國務機要費除罪化。國民黨團抨擊這是在幫前總統陳水扁的貪污案除罪；民進黨團則說，在法律公平性原則及憲法平等權下，這是轉型正義的一環。審理陳水扁等人涉國務費案的高等法院表示，待修正法律經總統公布生效後，審酌依法審理。法界人士則指出，此法生效後，包括陳水扁、其妻子吳淑珍、前後任總統辦公室主任馬永成、林德訓、時任總統府出納陳鎮慧所涉會計法第99條之1條文部分，可能獲免訴判決。（看完整報導）

入境檢疫擬鬆綁 陳時中：規劃縮短天數非免隔離

國內30日新增6萬42例COVID-19本土病例，另增109死亡、468例中重症。重症個案中新增3例兒童，都研判為腦炎或疑似腦炎病例，但病況都已經好轉，約在住院3到10天內出院。另外，防疫指揮中心指揮官陳時中30日表示，入境檢疫將朝縮短天數規劃，而非免隔離，不會考慮「0+7」方案；落地採檢也正規劃改為唾液PCR。由於本土疫情持續在高原期，防疫指揮中心公布，現行戴口罩規定維持至6月底，除外出時有飲食需求，室內外運動、拍照也可免戴口罩，除此之外，外出仍應全程佩戴，包含在KTV唱歌時。此外，統一超商與康是美自31日晚間起，將在超過6400間指定門市銷售唾液快篩，每劑新台幣175元，限量25萬劑。（看完整報導）

拜登：習近平斷言民主無以為繼 專制將主宰世界

美國新聞週刊27日報導，美國總統拜登向海軍軍官學校畢業生發表演說指出「我們正經歷專制與民主的全球對抗」，拜登提到，他在2020年11月當選總統後，中國國家主席習近平在電話中向他表示，民主「無以為繼」，終有一天「專制將主宰世界」。對此，拜登告訴畢業生「習近平錯了」，「你們將運用的最強而有力的利器，就是我們無與倫比的全球盟友關係，以及我們夥伴關係的力量」。（看完整報導）

猴痘現蹤非典型流行地區共計23國 世衛：已構成全球公衛中度風險

世界衛生組織29日表示，截至26日止，有23個非猴痘流行的世衛成員國通報300多個疑似和確診病例，主要在歐洲，目前為止還沒出現死亡病例，但猴痘陸續在非典型流行地區出現確診病例後，已對全球公衛構成「中度風險」。但世衛官員說，並不擔心全球大流行。官員並說，目前還不清楚猴痘感染者在潛伏期是否會傳播病毒。（看完整報導）

中國多省民眾控接種疫苗後患白血病 遭官方打壓律師也不敢協助

中國網路近日流傳兩封聲稱來自中國30多個省市和自治區的白血病患者的公開信，指控接種COVID-19疫苗後即罹患白血病，雖曾求助政府部門卻未獲理會，甚至遭粗暴對待，連記者及律師也不敢協助。他們接種的疫苗以科興生物為主，多數人是接種2劑後出現問題，目前已統計上千病例。（看完整報導）

夏月電價6/1上路最高漲幅27% 逾360萬戶不受影響

夏月電價將於6月1日啟動，實施至9月底，期間民眾對於電價變貴會比較有感，台電說明，其實主要增加的電費是來自於用電量增加，一般家戶適用電價是採累進電價按度分段計費，分為6段級距，單價依用電級距遞增。夏月電價期間，每月用電度數基本120度不調整，超過基本度數的電價漲幅落在13%至27%不等。不過台電估超過360萬戶用電量較少，只要維持平時用電情況，就完全不受夏月電價影響。（看完整報導）

九太季後退出解散球隊震撼籃壇 SBL剩4隊將創史上新低

九太30日以完成階段性任務為由宣布退出半職業性質的超級籃球聯賽SBL，震撼籃壇，此後SBL僅剩台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、桃園璞園建築等4隊，隊伍數將創SBL史上新低。對此，中華民國籃球協會秘書長李雲翔表示，新賽季將先以4隊進行規劃，也歡迎企業投入，未來SBL將著重培養本土球員，與職籃做區隔。另外，九太新秀曾柏喻同日獲選新人王，他心中百感交集，並表示接下來將準備好自己，以挑戰職籃為優先選項。（看完整報導）