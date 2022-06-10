5月新生兒再度跌破萬 9442人創今年最低

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內政部公布5月人口統計資料，其中，新生兒9442人，除了是今年為止最低數字，也是2度跌破萬人。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者賴于榛台北10日電）內政部今天公布5月人口統計資料，人口總數為2319萬6178人，相較4月減少了1萬8837人，其中遷入減遷出的「社會增加」為負1萬870人；新生兒9442人，除了是今年為止最低數字，也是2度跌破萬人。

內政部今天公布111年5月戶口統計資料，人口數為2319萬6178人，與去年同月相比減少30萬2892人，平均每天減少829.8人，與4月比較則減少1萬8837人。

根據內政部統計，5月出生數9442人，平均約每4.7分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.79，較去年同月減少2858人，比起4月則減少1780人。

回頭來看，今年各月出生數為1月1萬3137人、2月9617人、3月1萬2788人、4月1萬1222人，5月出生數9442人除是今年目前為止最低數字，也是2度跌破萬人。

另外，5月人口死亡數1萬7409人，折合年粗死亡率為千分之8.83，較去年同月增加2301人，相比4月增加2754人；往回看今年各月死亡數部分，1月1萬5954人、2月1萬4887萬人、3月1萬8239人，4月則為1萬4655人。

5月遷入人口數為8萬2997人，較去年同月增加1萬7934人，比起4月減少1284人；遷出人口數為9萬3867人，較去年同月增加1萬6486人，相比4月減少4萬957人，淨遷出人口數為1萬870人。

出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣5月人口自然增加為負7967人；如果以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，5月則為負1萬870人。整體計算自然增加與社會增加後，總人口成長是負1萬8837人。

結婚與離婚狀況部分，5月結婚對數合計1萬5597對，其中不同性別1萬5293對，相同性別304對，折合年粗結婚率千分之7.91；離婚對數為4019對，其中不同性別3975對，相同性別44對，折合年粗離婚率千分之2.04。

今年1至5月累計結婚對數5萬2474對，離婚對數則共為2萬210對。（編輯：楊凱翔）1110610