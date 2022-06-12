早安世界》新增7.9萬例絕大多數為輕症 入境居家檢疫改為3+4
新增7.9萬例絕大多數為輕症 入境疫措改3+4限2.5萬人次
11日新增7.9萬例本土病例，中重症增446例，211人死亡，另新增5例兒童重症均為MIS-C個案，病況均改善或出院。中央流行疫情指揮中心11日宣布，15日起抵台的旅客居家檢疫將從7天減為3天，另加4天自主防疫，每週限額2.5萬人次，入境者可由親友接送。勞動部表示，移工入境檢疫同步縮短為3+4，但4天自主防疫期間仍不得外出工作，雇主必須給薪資。疫情指揮官陳時中說，台灣向國外採購與徵用的快篩試劑已到貨逾2億劑，國內產能也提升，13日起將取消快篩實名制購買單雙號限制。中小學暑假將到，行政院協調指揮中心配發118萬劑快篩給各縣市，依照師生人數規模分配。另外，為振興觀光業、客運業等，交通部規劃給計程車司機每人新台幣5000元的防疫物資補貼，預計7月發給。（看完整報導）
鋒面將漸遠離 預估今日入夜後降雨才會緩和
中央氣象局11日表示，12日鋒面逐漸遠離，但水氣仍多，降雨情形還會出現，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，預估要到12日入夜後降雨才會緩和。近日午後高雄山區雨勢不斷，南橫公路台20線臨105便道28.6公里處山壁有落石，甲仙工務段正派員清除，12、13日有條件管制南橫公路梅山口至向陽路段的車輛。（看完整報導）
立陶宛經濟暨創新部政次今率團訪台 深化雙邊經貿合作
外交部11日表示，立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜以及科技業領袖等10人將於12日抵台，展開為期4天深化雙邊經貿合作的訪問。這是台灣去年在立國首都成立代表處之後，首位來訪的立陶宛次長級經貿官員。外交部指出，聶琉嫻娜一行將拜會台灣政府經貿相關部會，參訪台灣關鍵產業優勢企業，探索雙方在經貿投資、產業對接與供應鏈安全等領域合作契機。（看完整報導）
蔡總統譴責中國片面抵制台灣石斑魚 農委會啟動三大措施因應
中國當局以檢出禁用藥物為由暫停進口石斑魚，農委會主委陳吉仲11日指出，台灣石斑魚品質無虞，且中國當局屢次不符合國際規範，1年來已3度突然禁止台灣農漁產品銷往大陸。總統蔡英文批評這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係，對此表達嚴正譴責。農委會表示，若中國無回應，不排除到WTO申訴，他同時宣布啟動3大措施，包含在屏東、高雄兩石斑魚產地設立冷鏈物流拓展歐美市場等。（看完整報導）
全美每加侖汽油升破5美元新高 通膨持續聯準會可能再升息3碼
在能源、住房和糧食價格飆升下，美國5月通膨率較去年同期勁揚8.6%，創下40年來新高，促使市場猜測，聯準會未來數月可能升息3碼。美國汽車協會數據顯示，全美平均汽油價格11日升破每加侖5美元，創下歷史新高，使得燃料成本進一步飆升，通膨持續升溫。在美國部分地區，駕駛人目前支付的油價遠高於此，加州平均汽油價格目是全美最高，達6.43美元。（看完整報導）
日美韓防長會談首度強調台海安全 美防長表示會助台自我防衛
日美韓3國國防部長11日在新加坡舉行會談，會後公布共同聲明強調「台灣海峽和平與穩定重要性」。日本共同社報導，日本防衛省表示，這是日美韓國防部長會談首度提到台灣。而美國國防部長奧斯汀在「香格里拉對話」 發表演講表示，美國對台政策未變，他並重申協助台灣自我防衛的承諾，但指出中國近來增加在台灣附近的軍事挑釁動作，對印太安全與穩定造成威脅。（看完整報導）
唐山惡男騷擾圍毆婦女社會譁然 中國常見女性拒絕搭訕被打
中國河北唐山市兩名女子因拒絕搭訕遭圍毆重傷，影片傳出後引發中國社會各界高度關注。然而這起事件並非個案，中國媒體引述法院判決顯示，近年女性拒絕搭訕後遭毆打案件層出不窮。報導指出，這些案件均有共通點，皆是男性在酒後藉機搭訕、騷擾，並毆打陌生女性。（看完整報導）
中國東航空難逾80天 事故原因迄未公布
中國東方航空編號MU5735班機今年3月在廣西失事墜毀，時隔逾80天官方迄今查不出事故真相，最新進展仍處於當局指出將依法及時準確發布事故技術調查的情況進展和相關資訊。對於主責的民航局航空安全辦公室副主任李勇指出運輸航空器的事故調查起碼要兩年以上，中國網友對於調查進展遲滯不前已深感不耐。（看完整報導）
周天成擊敗世錦賽金牌 印尼大師賽爭冠
台灣羽球好手周天成11日在印尼羽球大師對上去年羽球世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑，周天成一次又一次的重拍殺球，屢屢突破對手防線，歷經1小時又10分鐘、3局大戰，以21比16、8比21、21比19脫困晉級。周天成在決勝局即時回神，和對手展開拉鋸，雙方共11度打平，在決勝關鍵，周天成連續靠著殺球取得超前分，並在20比19「聽牌」之際，靠著對手回擊出界，驚濤駭浪中拿下決賽門票。（看完整報導）
邊境鬆綁旅客盼暑假可出國 旅行社業者：韓國詢問度高
入境檢疫新制鬆綁，15日起放寬為3+4，交通部觀光局表示，相關出入境旅客指引已備好，將儘速送中央流行疫情指揮中心審查；旅遊業者則認為，相信會有不少旅客趁暑假期間出國。但由於日本現在只開放團體旅遊，台灣禁團令尚未解除，業者表示旅客對韓國的詢問度較日本還要高。疫情指揮中心指揮官陳時中說，過去2年指揮中心「摸著石子過河」謹慎地往前走，入境檢疫新制是很大的一步，期盼順利實施後將加快腳步。（看完整報導）
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