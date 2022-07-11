早安世界》台灣首支類衛星載具火箭升空 助攻太空產業起飛
台灣首支類衛星載具火箭升空 助攻太空產業起飛
類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭10日在屏東旭海順利發射，飛行約2分鐘，陽明交通大學前瞻火箭研究中心團隊表示，這是全球首支可導控混合式火箭，雖飛行時長較短，但流程符合規畫，任務有99%成功。國研院國家太空中心表示，陽明交大團隊是第一個申請發射的團隊，目前也有其他學校提出申請，希望此次發射成功能為其他學校火箭研發注入強心針，科技部則希望各校研發成果能成功移轉至業界，帶動國內太空產業發展。（看完整報導）
林佳龍陳時中出戰雙北 藍營：侯友宜基礎穩 蔣萬安兩面受敵
民進黨主席蔡英文10日召開選對會，選對會一致同意，建議徵召前交通部長林佳龍選新北市長、衛福部長陳時中選台北市長，提交13日中執會，進行徵召提名作業。陳時中透過聲明稿指出，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」林佳龍則說，「戰場在哪，我就在哪」，他將與陳時中並肩作戰。國民黨內認為，新北市長侯友宜基礎穩固，但恩恩案顯示團隊危機處理差，後續效應待觀察；陳時中防疫成績毀譽參半，但仍可鞏固綠營北市基本盤，蔣萬安將兩面受敵。（看完整報導）
今年本土破400萬例6771人死亡 莊人祥：疫情下降速度比預期慢
中央流行疫情指揮中心統計，今年累計本土COVID-19確診個案破400萬例，死亡累計6771人，發言人莊人祥表示，疫情緩和速度慢於預期，後續發展仍待觀察。國內10日新增2萬7708例本土病例，較上週同期下降14.9%，日前國內有專家評估，11日本土個案將跌破萬例，當初指揮中心推估有可能性，但以10日走向分析已不可能實現。（看完整報導）
安倍晉三遇刺身亡 美國務卿今赴日致哀韓國總統擬派使節團
日本在位時間最長的首相安倍晉三於卸任近一年之後，8日在奈良市一場助選活動中遭到槍殺。美國國務院表示，國務卿布林肯11日將前往日本致哀。美國總統拜登10日已前往位於華府的日本大使館弔唁。韓國媒體報導，韓國總統尹錫悅考慮派遣弔唁使節團到日本，反映出他對改善兩國關係的期待。（看完整報導）
安倍遇刺中國商家歡欣促銷 誇張言行被譯成英日文放送國際
日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡後，中國部分民眾上網歡欣慶賀，還有更多民眾按讚回應，並有商家以慶祝為名舉辦促銷，相關言論被「大翻譯運動」的成員翻譯成日文與英文，在推特及臉書上散播，引發指責與論戰。同時在中國國內，有人貼出安倍2016年出席杭州G20峰會時親筆向飯店清潔人員致謝的字條，試圖扭轉中國民間對安倍遇刺身亡幾乎一面倒的肯定聲音。（看完整報導）
河南村鎮銀行弊案儲戶血本無歸 3000人鄭州維權遭鎮壓
河南村鎮銀行弊案越演越烈，10日全中國3000名取款受阻的儲戶集結在省會鄭州展開維權行動，現場遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突，儲戶不久便遭驅離。河南村鎮銀行儲戶4月開始無法提領現金，6月想前往河南取回存款，手機上的健康碼卻突為轉紅，無法出行。事件引起極大關注，而據報導，涉及的金額高達近人民幣400億元（新台幣約1780億元）。（看完整報導）
中華快遞爭取加薪 協商達初步共識2次罷工暫緩
為了爭取加薪新台幣5000元等訴求，中華快遞工會發起罷工，數度到交通部前陳情抗議，並與中華快遞公司協商加薪事宜，雙方10日達成初步共識，董事長黃振忠同意調薪等訴求，最快21日董事會就可通過加薪案，工會罷工行動暫緩。（看完整報導）
傳援贈烏克蘭60公厘迫擊砲彈藥 國防部：非事實
網傳台灣援贈烏克蘭60公厘迫擊砲彈藥，國防部10日表示，照片上的彈藥批號與國軍編碼方式不同，外媒臆測並非事實。國防部並說，有關軍事援贈作業均遵照國家整體外交政策，配合外交部辦理。（看完整報導）
專題／減碳變成億元賺錢生意 中鋼鋼化聯產實驗工廠首曝光
今年6月歐洲議會通過氣候草案，宣示開徵碳關稅，台灣也將在2024年徵收碳費，二氧化碳定價時代來臨，鋼鐵、石化業等排碳大戶首當其衝。在此趨勢之下，中鋼「鋼化聯產」實驗先導線首度曝光，目標今年9月完工試量產，將純化一氧化碳、二氧化碳，直送化工廠產製化學品供給更下游廠商用於傢俱、服飾、鞋材、太陽能模組封裝膠等產品，力拚跨業合作，「碳」盡其用，讓減碳變成一門賺錢生意。（看完整報導）
4年前從俄羅斯轉籍哈薩克 23歲芮芭奇娜首摘溫網后冠
哈薩克23歲女將芮芭奇娜9日在溫網女單決賽以3比6、6比2、6比2逆轉擊敗突尼西亞好手加博，奪下本屆溫網后冠。芮芭奇娜生於俄羅斯，在今年俄國揮軍入侵烏克蘭後，俄國與白俄羅斯選手遭禁止參加溫網，但她在2018年就已入籍哈薩克。當芮芭奇娜被進一步逼問，並被要求針對俄侵烏譴責俄國總統蒲亭時，她解釋自己英語不好，呼籲各界體諒，「我無法選擇出生地，人們相信我，哈薩克大力支持我」。（看完整報導）
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