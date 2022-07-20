早安世界》口罩規定部分鬆綁 騎車、運動散步及空曠處工作免戴
口罩規定部分鬆綁 騎車、運動散步及空曠處工作免戴
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝18日上任後，在19日的例行疫情記者會上宣布，即日起騎機車、騎腳踏車、散步以及在戶外空曠處工作的民眾不需要戴口罩，但一般外出或唱歌時仍應全程佩戴，至於外出有飲食需求可免戴口罩。指揮中心先前已經取消對室內、室外從事運動戴口罩的要求。（看完整報導）
本土重症死亡雙創2個月新低 7/25起6類外籍人士可來台
國內19日新增2萬6779例COVID-19本土個案，本土確診中重症75例及死亡37人雙創2個月新低。值得注意的是，境外移入新增達367例，研判與入境總量放寬為每週4萬人次有關。另外，25日起開放志工、傳教弘法、研習（宗教教義）、實習、國際交流、度假打工（青年交流）等6類外籍人士入境，度假打工限有簽訂協議國家的民眾，至於每週入境總量仍維持4萬人次不變。至於何時能開放入境免隔離，王必勝表示，這是未來方向，除評估國內外BA.4及BA.5疫情，重症死亡風險、醫療量能、物資儲備、疫苗涵蓋率也是觀察重點。（看完整報導）
美最高軍事將領下令 全面檢討美中軍事互動
美國國防官員表示，由於北京在印太地區的強硬行為日益引發擔憂，美國最高軍事將領、參謀首長聯席會議主席密利已下令全面檢討並詳細瞭解過去5年美軍與中國軍方所有互動，特別是任何中國飛機或船艦在太靠近美國軍事資產的地方活動，被視為「不安全」或「不專業」的情況。3位國防官員告訴CNN，這項檢討的目的在對中國軍事活動模式的任何變化有充分的認識。密利在給CNN的書面聲明中稱：「逾10年來，中國在經濟和軍事方面不斷崛起。他們在太平洋地區的作為變得更大膽。」（看完整報導）
美前防長艾斯培建議：台灣男女皆兵 義務役期延長為至少一年
美國前國防部長艾斯培晉見總統蔡英文時表示，一中政策已經沒有用，美國要遠離戰略模糊應有不一樣的討論，並讓美國政治人物看到台灣人全力支持捍衛自己的民主，全球民主陣營也會支持台灣。他稍後在記者會中建議，台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性與女性在軍隊服役至少1年，並加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化。總統府對此沒有評論，但感謝艾斯培長年支持台灣，及對台灣國防的關心和重視。學者認為，重點不在役期長短，而是受訓內容強度，台海作戰與烏克蘭有本質差異，因此台灣要朝「精兵」政策前進，而非以部隊人數制勝。（看完整報導）
歐洲議會副議長訪台 稱台灣是民主陣營的家人
德國籍的歐洲議會副議長畢爾19日抵台訪問，她在機場表示，台灣的民主自由是華人世界的典範，現在是站在台灣身邊的時刻，她並說，歐洲與台灣是民主自由陣營的一家人。她稍後與行政院長蘇貞昌會面時表示，盼能促成台歐簽署雙邊經貿協定，並說此行代表民主政權要共同對抗獨裁政權。（看完整報導）
金融時報：美眾院議長裴洛西擬8月訪台
英國「金融時報」18日引述多名消息人士的話報導說，美國聯邦眾議院議長裴洛西規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。外交部19日表示未接獲裴洛西來台相關訊息。中國學者吳心伯認為，如果裴洛西訪台，中方會有大動作反制，甚至影響到傳聞中美中元首將要舉行的視訊會議。裴洛西堅定支持民主，對中國侵害人權持嚴厲批判的態度，先前曾有消息說她計畫在4月中旬訪問日本時順道來台，但不久就傳出她因為感染COVID-19，取消亞洲行程。（看完整報導）
天熱減產國旅旺需求增 雞蛋產地批發價漲2元
行政院農業委員會表示，雞蛋批發價18日每台斤調升新台幣2元為50.5元，產地價20日也調漲2元變成42.5元，漲價主因是天氣炎熱致雞蛋產量減少、國旅暢旺需求增加以及飼料還在高價。零售通路業全聯表示，尚未收到漲價訊息，供貨正常；家樂福則說，冷藏蛋價格暫不調漲，至於常溫蛋價格後續將與供應商協調進貨成本。農委會指出，國際穀物價格預計8月底、9月後會下跌，飼料價格可望回穩，降低畜牧業生產成本，且8月中旬後國旅趨於平淡，天氣轉涼，產蛋率會增加，屆時蛋價有機會回穩。（看完整報導）
高中免試入學錄取率99.26%創新高 956人落榜
111學年度高中免試入學管道19日放榜，總計12萬9382人報名，錄取12萬8426名，錄取率99.26%，創歷年新高，但仍有956人落榜，招生缺額約5.3萬個。（看完整報導）
中國持續清零反覆封城 菁英及財產上兆富人忙移民
中國各地城市在嚴厲的清零政策下反覆封控，含富人在內的菁英階層許多人士悄悄遷離。除外傳住在上海的台灣學者郎咸平有意移居香港，估計今年約有1萬名財產總值達480億美元的中國富人打算「連人帶錢離開中國」。彭博社引述上海移民顧問Sumi的話說，因為防疫封控問題，許多人真的感覺別無選擇。有些客戶以前對移民問題猶豫不決，「現在終於下定了決心」。（看完整報導）
羽生結弦不再追求競賽獎牌 轉往職業發展繼續挑戰4A
奪下2枚奧運金牌、跳出史上第1個4周半跳的日本27歲花滑王子羽生結弦19日正式宣布退出第一線競技賽事，改以「職業運動員」身分繼續滑冰。在花式滑冰中，「職業」指的並非技術等級而是競技狀態；參加最高等級國際賽事的花式滑冰運動員被稱作「業餘」運動員。羽生表示，他在2018年平昌冬奧蟬聯花滑男子金牌後就曾考慮退役，因為「自己已經拿到該拿到的東西（指奧運獎牌等）」，在競技會場已沒有要追求的評價。羽生也表示，未來想在4周半跳上更加努力，「想在大家面前成功，會為此繼續奮鬥」。（看完整報導）
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