早安世界》今晴朗炎熱高溫上看38度 午後西半部注意局部雨
今天氣晴朗炎熱高溫上看38度 午後西半部注意局部雨
中央氣象局表示，14日天氣仍然是高溫炎熱，高溫落在攝氏33度到35度左右，大台北、花東等地區會有局部達36度，甚至上看38度高溫的機率。午後西半部地區尤其是山區有局部雷陣雨，各地山區也有短延時強降雨，中南部可能會有局部大雨。（看完整報導）
台海局勢升溫 美日今年聯合演習數增加50%
中國日前在台灣周圍進行軍演，美國和日本4日與9日也於沖繩舉行聯合空中演習。「日經亞洲」報導，今年以來日本自衛隊與美軍的聯合演習數較2021年同期增加50%，雙方合作在台灣周圍潛在衝突前線加強威懾。 截至7月底，美日在2022年共舉行51次雙邊演習，而2021年前7個月為34次。美日關注的領域包括東海與南海，以及日本管轄的尖閣諸島（釣魚台列嶼）和先島群島。前日本海上自衛隊幕僚長武居智久說，聯合演習最大目標是提高互操作性，自衛隊可學習美軍最新戰術，美方也有機會評估自衛隊的能力。（看完整報導）
FBI搜索川普寓所查扣11份機密文件 外媒指玩弄情資非首例
美國聯邦地方法院的法庭文件顯示，聯邦調查局（FBI）本週搜索前總統川普佛州寓所後帶走11份機密文件，當中不乏絕密等級資料，凸顯司法部有基於案情涉違反間諜法而執行搜索的理由。川普身為總統，有權單方面解密資訊，然而他的部分行為卻震驚美國情治圈。法新社更指出，這只不過是川普玩弄和濫用機密資料的最新案例。（看完整報導）
澤倫斯基籲西方禁俄羅斯公民入境 歐盟成員國反應不一
烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，俄羅斯入侵烏克蘭，西方應全面禁止俄羅斯公民入境旅遊，遏止俄國併吞烏克蘭領土。芬蘭、拉脫維亞已表明響應，歐盟輪值主席國捷克說會在歐盟外長會議時提出，德國總理蕭茲則表態反對，他強調這是俄羅斯總統蒲亭的戰爭，制裁不應傷害到無辜者。（看完整報導）
中國5家國企將自美下市 分析：有關中美審計監管談判
中國人壽、中國石油、中國石化、中國鋁業、上海石化等5家大型國企12日相繼宣布，其ADR（美國存託憑證）將從紐約證交所下市，引發市場關注。分析普遍認為這起事件與中美審計監管談判有關，目前仍不清楚這5家企業自美退市是否會對審計監管協議草案的談判造成影響。彭博分析，這些公司紐約上市股票成交量低，退市對公司本身幾乎沒影響，但此舉凸顯了美中緊張關係升級。（看完整報導）
中國地方財政惡化 河南發不出薪資公車停駛、多省公務員減薪
中國河南周口市鄲城縣公交公司12日發布通知，因營運困難發不出薪資給司機，公車將全面停駛。因中國境內的公車公司都是由官方經營，發不出薪資給司機凸顯地方財政日益惡化。此外，包括浙江與上海在內的多個省市近期陸續傳出公務人員減薪的消息，幅度約2到3成。（看完整報導）
韓國極端豪雨淹出首爾居住難題 政府將廢除半地下住宅
極端氣候為韓國帶來史無前例豪雨，甚至傳出半地下公寓居民逃生不及溺斃的悲劇。首爾當局宣布，將完全禁止將地下室或半地下室當住宅，目標在10到20年內讓半地下公寓消失，並協助現居這類住宅的低收入戶搬入公共住宅。但這項新政策也引起反對聲音，國土交通部長元喜龍指出，許多半地下居民都是行動不便的老人、身障者，要找到便宜的房子並不容易，若為低廉房租搬到偏遠地區，對他們更是一大負擔。（看完整報導）
豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍
世界音樂大賽於荷蘭落幕，建中樂旗聯隊以92.23分拿下戶外行進管樂項目中的甲組季軍。比賽前，建中樂旗隊數十名學生天天在豔陽下不斷操練，中暑的隊員不在少數，更有許多人因銅管樂器的導熱效應導致嘴唇燙傷，無數次的步伐練習也讓隊員腳長水泡、扭傷甚至肌肉拉傷，但為了實現夢想、見證中華民國國旗在賽場上飄揚，隊員們依然堅持不懈，最終奪得佳績。（看完整報導）
82歲不老水手詹正峰西子灣出發 挑戰29天駕帆船環台
今年82歲的詹正峰13日從高雄西子灣出發，宣告展開駕帆船環台挑戰，預計29天完成。詹正峰表示，展開這項挑戰是希望推廣水域活動，透過沿途的紀錄讓更多人知道，如果在海上碰到問題，有哪些地方可以去、怎麼迴避危險，推廣安全海域活動。他更指出自己構築這個夢想已有40年，玩帆船以來天天都在做準備，盼能活到老玩到老。（看完整報導）
專訪／老字號東元減碳轉型 打造新能源管理一條龍供應鏈
因應電價上漲，企業透過能源管理節能的需求變高，東元電機看到未來趨勢，66年來首次向外挖角范炘擔任總經理。上任4個多月的范炘受訪時說，包括儲能、網路資料中心、再生能源如風力發電等，都是能源產業轉型重要項目，電動車更是重要一環。范炘也提到接下東元總經理的初衷，是自認「老骨頭」還有剩餘價值，不想只出一張嘴，秉持著傻子精神，想對台灣及傳統產業有所貢獻。（看完整報導）
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