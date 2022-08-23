早安世界》台南2警命案林信吾落網 凶嫌是明德外役監逃犯

台南2警遇襲殉職 林信吾新竹落網 自明德外役監逃逸

台南市安南區北汕尾三路22日發生襲警奪槍案，震驚社會。員警凃明誠、曹瑞傑追緝機車竊盜通緝犯時遭攻擊，送醫後不治。警方全力緝凶，一度誤傳陳姓男子涉案，隨後專案小組於23日凌晨4時許在新竹市客運站逮捕凶嫌台南外役監逃犯林信吾，並起出警用佩槍及2個彈匣（內有子彈18顆）。林信吾已被帶回台南市警局偵訊。殉職警凃明誠曾以會話能力協助日籍遊客，曹瑞傑去年為照顧阿嬤調回台南，哥哥得知噩耗後在臉書痛訴：「為什麼老天總是帶走那麼善良的人？」（看完整報導）

2警殉職總統哀慟 徐國勇：用槍時機有需要就修法

台南市22日發生重大襲警案，造成2名員警殉職。總統蔡英文聞訊後哀慟不捨，指示行政院長蘇貞昌督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案。內政部長徐國勇、警政署長黃明昭立即南下坐鎮指揮，全力緝凶。徐國勇說，員警執勤時若遇反抗，立即大膽使用槍械，絕不客氣、絕不手軟；對於用槍時機，有需要就修法。同時，政府對2名因公殉職員警將給予最優撫卹，金額約新台幣2800萬元至3100萬元間。（看完整報導）

雙颱風生成馬鞍估今晚最接近台灣 南部東半部有雨

中央氣象局22日發布颱風生成訊息，第9號颱風馬鞍預測朝西北移動，23日晚至24日最接近台灣，南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨；第10號颱風蝎虎位於日本東南方海面，對台灣無直接影響，發布颱風警報的機會不大。同時，氣象局發布23日16縣市高溫資訊，其中大台北、花東仍可能有攝氏37度以上高溫。（看完整報導）

再生能源發展見成效 太陽光電瞬時發電創新高 幾乎達核能兩倍

近日天氣炎熱，台電表示，22日中午太陽光電「瞬時發電量」達555萬瓩，占當下負載約15%，接近當時核能機組總發電量的2倍，甚至超越大潭、興達、台中電廠等火力電廠的整廠裝置容量，創下歷史新高。台電指出，政府推動再生能源已見成效，太陽光電的裝置容量在2016年為1.25GW，到2021年增為7.65GW，成長超過5倍。（看完整報導）

美國印第安納州長與台簽經貿MOU 會蔡總統稱慎選合作對象很重要

美國印第安納州州長侯康安22日會見總統蔡英文時指出，當雙方經濟一起成長時，一定可以與台灣形塑戰略夥伴關係，並說：「在這個時間點要慎選夥伴，你的合作夥伴是誰非常重要。」另外，侯康安也與經濟部簽署經貿合作備忘錄，合作領域包括半導體、生技、再生能源等，他也將拜訪台灣頂尖半導體廠商，希望將供應鏈的痛苦轉為優勢。（看完整報導）

校園防疫新制9/12實施 入境總量22日起調升為5萬人

高中以下各級學校將於8月30日開學，教育部公布停課新規定，9月11日以前維持1人確診、全班停課3天舊制，9月12日起確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。確診者同班師生，或摘下口罩共同活動15分鐘以上者，皆由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。大專院校則從9月中旬開學日起適用防疫新制。另外，考量開學將至，民眾及境外生返台入境需求增加，入境總量22日起調升為每週5萬人次。（看完整報導）

台灣疫苗採購價首公開 指揮中心：平均一劑765元

台灣採購COVID-19疫苗的代價受到關注，衛福部以「密」件處理疫苗採購合約，須封存30年，直到民國140年2月25日才能解密，但近日遭外界質疑封存依據。中央流行疫情指揮中心22日首度公開疫苗採購金額，平均一劑花新台幣765元，數據並未扣除疫苗注射費用。指揮官王必勝解釋，藥廠基於商業考量，提供各國的疫苗價格可能不同，因此簽約時都要求一定保密年限，年限期滿就會公布。另外，監委浦忠成、蘇麗瓊22日表示，指揮中心將檢疫措施從「5+9」調整為「3+11」，過程未對外說明，應檢討改進。（看完整報導）

1至7月全台空氣品質歷年最佳 學者：原因包括俄烏戰爭減少用煤

中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，受俄烏戰爭影響、台灣工業用煤減少與能源政策奏效，今年上半年全台空氣品質為歷年最好。莊秉潔引用數據表示，台灣工業用煤減少8%，主要應是俄烏戰爭導致煤價大漲，台塑及工廠減少用煤，轉向台電買電；而台電近年調整電力結構漸以燃氣發電為主，燃煤發電減少4%，燃油發電減少5%。環保署表示，1至7月全台PM2.5平均濃度值降至13.7μg/m3（微克/立方公尺），的確是歷年最佳。（看完整報導）

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

法國導演列李佛瑞今年為香港拍攝的紀錄片「春，又見香港」遭揭露，電影從製作團隊到國際迴響都疑似造假，為中國大外宣失敗案例。在這部影片中，中國政府非極權壓迫者，而是善意管理者，協助香港從政治動盪與COVID-19疫情中復原，片中重申共產黨論述，貶抑香港民主運動，並對中國抗疫政策歌功頌德。紀錄片新聞稿中提到該片獲布拉格電影節的最佳紀錄片獎，但有記者發現根本沒有布拉格電影節，且宣傳照片更是來自圖庫。（看完整報導）

中國救房市穩經濟 3度調降貸款市場報價利率

中國為穩定經濟，刺激房地產市場，再次從貸款政策出手，中國央行22日宣布調降貸款市場報價利率（LPR），為今年內第3次。據分析，利率調降之後，百萬房貸最高可省下約人民幣3萬元利息。報導指出，下調5年期以上LPR最大的作用是穩定預期，降低房貸月供負擔、激勵購房者入市，同時也能增加開發商的現金流動性。目前中國房地產低迷，嚴格的防疫限令導致工業生產活動暫停，造成經濟失血。（看完整報導）