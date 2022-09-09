早安世界》英國女王伊麗莎白二世96歲辭世 查爾斯王子繼位

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英國女王伊麗莎白二世96歲辭世 查爾斯王子繼位

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲，早已備妥的「倫敦橋」喪葬計畫隨即啟動。女王的長子、現年73歲的查爾斯自動繼位成為英國國王，以及澳洲、加拿大、紐西蘭等其他14個國家的元首，正式頭銜將為查爾斯三世，他的第二任妻子卡蜜拉成為王后。伊麗莎白二世在位逾70年，為英國史上在位最久的君主，她曾表明畢生服務公眾，展現鞠躬盡瘁的奉獻精神。（看完整報導）

中秋連假首日國道防6地雷路段 颱風梅花路徑往西11日起北部降雨明顯

中秋節3天連假展開，交通部高速公路局預估9日有6大地雷路段需要注意，包括國1楊梅-新竹、國3土城-關西、國5南港系統-頭城等。西部國道預計9日上午7時陸續出現車潮，下午3時才會紓解。國5則是凌晨5時就會湧現車潮，預計到下午4時紓解。天氣方面，颱風梅花預測路徑稍微往西偏，預計11日起至13日較靠近台灣，北部降雨會較多，但發布海警機率不高。另外，連假前夕台鐵彰化員林到花壇號誌故障，經測試發現是計軸通信電纜受干擾，有67列次誤點，延誤2224分、1.9萬名旅客受影響。（看完整報導）

清冠二號臨床療效出爐 可讓死亡率降74%對BA.4、BA.5效果顯著

衛福部國家中醫藥研究所8日公布台灣清冠一號、二號臨床療效，與僅接受西醫常規治療病患相比，搭配清冠一號治療的輕、中症患者均未轉重症，使用清冠二號讓死亡率降低74%，效果顯著。中醫藥研究所專家解釋，清冠一號有效是因為可以阻斷病毒入侵、複製與激素風暴產生，防止輕中症病患轉為重症；清冠二號則可進一步抑制新冠肺炎誘發，並可降低嗜中性球胞外誘捕陷阱活化造成肺血栓的風險，目前對於Omicron亞型變異株BA.4及BA.5皆有顯著效果。另外，清冠一號公費對象15日限縮，僅提供供染疫「高風險族群」。（看完整報導）

疫苗受害救濟最年輕個案獲300萬 單株抗體抵台供無法接種族群使用

衛福部預防接種受害救濟審議小組8日公布最新結果，這次獲最高額救濟的是1名10多歲少女，施打BNT疫苗後出現心肌炎症狀，核予300萬元救濟金，是台灣接種所有廠牌疫苗最年輕獲救濟個案。另外，中央流行疫情指揮中心表示，疾管署採購1萬劑Evusheld單株抗體，首批1728劑已抵台，即起配送。Evusheld可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權，提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。（看完整報導）

能源價格飆漲推高通膨 歐洲央行升息3碼

隨著失控的能源價格將歐元區通膨率推升至新高點，歐洲中央銀行8日宣布史上最大規模的一次升息，將基準利率調高3碼（0.75個百分點），基準存款利率從0%調升至0.75%。根據歐洲央行預測，2022年平均通膨率預估為8.1%，而大幅升息把政策利率從高度寬鬆調整到可確保通膨率回復到2%目標的水準，且歐洲央行預計還會持續宣布升息。另外，英國首相特拉斯8日宣布任內首項重大政策，即家庭能源費凍漲2年，一般家戶的能源費用每年上限為2500英鎊，直到2024年。（看完整報導）

分析：中國倒向俄羅斯 烏克蘭漸從親中轉為挺台

據日經亞洲分析報導，美國眾議院議長裴洛西8月訪台後，烏克蘭對台灣的態度明顯轉變。對烏克蘭來說，關係轉變的第一個具體徵兆出現在8月25日，當時烏克蘭國會新成立的15人友台小組與台灣立法院親烏小組召開線上會議。報導指出，在過去6個多月，中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭一事在烏克蘭輿論中發酵。如今，反中情緒和親台勢頭正在成形，烏克蘭政府似乎正處於從北京轉向台北的初期階段，這種變化可能帶來重大地緣政治影響。（看完整報導）

台新銀行向與債務無關第3人不當催收 金管會重罰1000萬

金管會發現，台新銀行有對債務人或保證人以外的第3人不當催收，近10年寄上萬件催告函，8日宣布開罰台新銀行1000萬元，並要求10月起逐月增加0.2倍作業風險資本計提。金管會表示，客戶填寫信用卡申請書時會填寫緊急聯絡人，例如配偶、同事或朋友等，但緊急聯絡人並未擔任客戶保證人，與台新銀行也無往來關係，台新銀行卻向緊急聯絡人透露客戶欠債未還。此外，有債務人為父親，曾向兒子轉移不動產，台新銀行知悉後便改向兒子催討債務，屬不當催債。（看完整報導）

鄭寶清、鍾東錦違紀參選 分遭民國兩黨開除黨籍

國民黨8日召開考紀會處理黨員違紀案，其中苗栗縣議長鍾東錦不顧黨內提名謝福弘參選苗栗縣長，堅持參選並已登記，考紀會通過建議開除鍾東錦黨籍，最快送14日中常會通過。鍾東錦則表示將提出確認黨籍存在訴訟。另外，前立委鄭寶清登記參選桃園市長，民進黨中評會8日一致通過開除鄭寶清黨籍，主委賴瑞隆呼籲，鄭寶清既然違紀參選被開除黨籍，就不要再用民進黨的名義混淆視聽。鄭寶清回應指控民進黨距離社會的價值愈來愈遠，他會堅定往前走。（看完整報導）

中國貴陽22萬人社區封控居民餓3天 無疫情區也要常態化核酸檢測

中國貴州貴陽市近日疫情快速升溫，5日起實施「靜默管理」，多個小區遭封控。其中居民約有22萬人的貴陽市花果園社區說封就封，物資配送跟不上，有人在家中餓了3天仍未見食材配送，引起居民強烈反彈。官方則表示人手不夠、配送困難，更稱因社區年輕住戶多，少下廚沒儲糧也是問題。另外，似乎是為了要在中共20大會議舉行期間加強控制，中國國家衛健委宣布，9月10日中秋節起至10月31日強化疫情防控措施，沒有疫情的地區也要實施常態化核酸檢測。（看完整報導）

中華電信台灣大哥大公布iPhone 14資費 月付1599元綁4年可0元購機

蘋果8日發表iPhone 14系列，共推出4款新機，具備車禍偵測及衛星通訊功能，台灣售價新台幣2萬7900元起，比去年貴2000元。其中Pro機型螢幕從「瀏海」改為全新設計的「動態島」，提供互動式提示和通知。中華電信與遠傳電信8日起開放網路預約，台灣大哥大則從9日晚上8時起開放預購。台灣大哥大、中華電信也端出資費，月付1599元、綁約48個月，iPhone 14（128GB）可0元購機。（看完整報導）