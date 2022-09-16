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iPhone 14電信首賣日 Pro機型買氣最旺占比衝9成

2022/9/16 18:48（9/16 19:11 更新）
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蘋果iPhone 14系列新機16日開賣，Pro機型螢幕從「瀏海」改為全新設計的「動態島」，提供互動式提示和通知。中央社記者謝佳璋攝 111年9月16日
蘋果iPhone 14系列新機16日開賣，Pro機型螢幕從「瀏海」改為全新設計的「動態島」，提供互動式提示和通知。中央社記者謝佳璋攝 111年9月16日
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（中央社記者吳家豪台北16日電）iPhone 14系列新機今天開賣，電信業者中華電信、台灣大哥大公布首賣日熱銷機型，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max占比約9成，為果粉首選。

依據中華電信公布的首賣日銷售統計，申辦「精采5G」月繳1399元資費占最大宗，前4名最搶手機型分別為iPhone 14 Pro Max 256G深紫色、iPhone 14 Pro 256G深紫色、iPhone 14 Pro 256G太空黑、iPhone 14 Pro Max 256G太空黑。

中華電信今年首度將iPhone新機首賣會移至東區服務中心，前80名排隊果粉可享價值3600元的購機優惠券，前10名再送AirPods Pro耳機。中華電信董事長謝繼茂親自主持首賣會，針對首位排隊客戶加碼送出Hami Point 6600點。

台灣大哥大發布新聞稿表示，iPhone 14首賣日買氣爆棚，網路門市開賣15分鐘，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max已接近完售；電商myfone購物開賣1分鐘，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max即銷售一空。最熱門機款iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max銷量占9成，容量以256 G占7成最多。

顏色方面，台灣大觀察，iPhone 14 Pro系列新色深紫色最受果粉歡迎，有近7成銷售占比。資費以1399元以上專案最熱門，申辦量占比近8成。

台灣大今天在台北威秀門市舉辦包場形式的「VIP驚喜派對」活動，抽出14位申辦iPhone 14的幸運果粉，免排隊直接送Apple Watch Series 8、再抽AirPods Pro及HomePod mini等蘋果周邊商品，另外，台灣大總經理林之晨與商務長林東閔也合抽3位VIP果粉贈送iPhone 13。（編輯：趙蔚蘭）1110916

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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