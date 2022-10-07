10/7本土5萬710例 增52死、228中重症【直播】

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）COVID-19本土個案數再破5萬例，今天新增52例死亡中，40多歲男子突意識改變、運動不協調送醫確診，死因為COVID-19引發腦炎、癲癇重積。另新增1例兒童MIS-C，確診到發病達125天最久。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午疫情記者會中說明，今天新增5萬710例COVID-19本土病例，另境外移入新增69例。

確診個案新增中重症228例（中症178例、重症50例），其中52人死亡，死亡個案年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天有1例特殊死亡個案為40多歲男子，已接種3劑疫苗，本身沒有慢性病史，9月下旬開始出現咳嗽、有痰等症狀約3到4天，當時快篩陰性，9月24日突然在家中發生意識改變，被家人發現運動不協調等狀況，緊急送急診，採檢PCR陽性確診。

個案在急診時出現全身抽搐等重症徵象，緊急收住加護病房，電腦斷層顯示腦水腫，疑似腦炎，使用瑞德西韋、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，後續因為腦壓升高、休克等併發症，不幸在10月3日過世，死因為COVID-19引發的腦炎、癲癇重積。

今天兒童重症新增1例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）為11歲男童，沒有慢性病，曾於5月14日確診，並在8月20日接種1劑疫苗，9月初因EB病毒感染合併急性頸部淋巴腺炎住院。

羅一鈞說，男童出院後在9月16日起再度出現發燒、頸部淋巴結腫、腹瀉、喉嚨痛、全身皮疹、口腔潰爛等症狀，9月19日至門診就醫懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後好轉，已於9月25日出院；男童從確診到發病間隔125天，是目前國內間隔最長個案。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共239例，32例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、154例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染等及8例到院前死亡；上述個案已有35人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月6日，本土輕症、無症狀個案累計665萬2958例、占99.56%，中症累計1萬6742例、占0.25%，重症累計1萬2394例、占0.19%，其中死亡累計1萬535人。（編輯：陳政偉）1111007

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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