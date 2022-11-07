早安世界》防疫新制今天上路 確診者7+n、接觸者免居家隔離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

防疫新制今天上路 確診者7+n、接觸者免居家隔離

多項防疫規定今天起鬆綁，取消上健身房、參加宗教遶境必須打滿3劑的規定及公共場所體溫量測，且不管是否接種追加劑，接觸者改7天自主防疫，確診者調整為7+n天，即隔離滿7天之後最少0天、最多7天之內快篩陰性，即可解除自主健康管理。此外，指揮中心同步調整「確診個案自主回報疫調系統」，確診民眾填報時，同住接觸者部分僅需填報2歲以上及未滿2歲密切接觸者人數即可，不用再填列個人資訊。（看完整報導）

未來一週中部以北回溫 大台北局部短暫雨

中央氣象局表示，今天起至12日，隨著東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升；東半部、大台北地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及澎湖、金門、馬祖也有零星短暫雨，其他地區為多雲天氣。氣象局表示，9日至12日水氣逐漸減少，降雨範圍縮小，只剩基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（看完整報導）

詐騙集團囚虐案南投尋獲疑第3名死者 主嫌羈押禁見協助棄屍男子投案

新北市警察局刑警大隊6日下午表示，詐騙集團囚虐案在南投縣警方與消防人員協助下，在一處公路邊坡下方深處發現第3名死者的遺體。警方下午4時並在新北市三峽區某汽車旅館，查獲負責運送物資及發放薪水的曾姓犯嫌。另外，涉嫌協助在桃園市龜山棄屍的蔡姓男子，傍晚主動向桃園市警方投案。（看完整報導）

林榮基申請在台定居：捍衛台灣民主自由 即使打仗也不離開

流亡台灣並重新開設銅鑼灣書店的林榮基上週以「文化藝術」領域專業人才方式，正式向台灣申請定居，預計明年會有結果。過去3年他以觀光及工作簽證留台，簽證需續期，若可以在台灣定居，便可真正安頓下來。林榮基說，他決定留在台灣生活，也有責任捍衛台灣的民主自由，即使打仗也不會走。他並說，「香港人去到哪裡，都應該保護當地，維護當地的自由民主」。（看完整報導）

孔子學院遭國際抵制 中國改推魯班工坊拉攏發展中國家

中國孔子學院頻遭國際質疑以推廣中文為名，行輸出中國意識形態之實，美國及歐洲多國因此停止合作或關閉孔子學院。美國之音6日報導，中國職業技術培訓中心「魯班工坊」接棒進駐一帶一路國家，專家分析，中國正透過拉攏發展中國家，以獲得更多的政治空間。（看完整報導）

台灣高球第一人 黃亭瑄亞太女子業餘錦標賽封后

2022年亞太女子業餘高爾夫錦標賽6日在泰國舉行，台灣選手黃亭瑄，還有陳宥竹、盧昕妤、廖信淳、許淮茜、吳純葳等多名好手參賽。黃亭瑄在最終輪繳出低於標準3桿的69桿，4輪合計277桿，以2桿之差獲得冠軍，是台灣女將第一人。這座冠軍也為黃亭瑄贏得明年度英國女子高球公開賽（AIG Women's Open）、愛維養女子錦標賽（Amundi Evian Championship）等賽事的參賽資格。（看完整報導）

溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

世界全項目溜冰錦標賽再傳捷報，劉巧兮、陳貝怡在自由式輪滑速度過樁項目成年女子組分別拿下金、銀牌，讓台灣在此項目達成「金包銀」成就；鄭宇翔和楊曾智則在成年男子組奪金、銅牌，成人組共繳出2金、1銀、1銅佳績。根據體育署統計，目前台灣代表隊總獎牌數來到14金、13銀、11銅，是台灣歷年參加世界全項目溜冰錦標賽的最佳成績，未來還有曲棍球、競速溜冰馬拉松賽以及自由式對抗賽等項目，台灣選手有機會贏得更多獎牌。（看完整報導）

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名

2022祕魯跆拳道品勢項目（Poomsae）公開賽4日至5日舉行，本次台灣代表隊表現亮眼，拿下3金1銀1銅，分別由馬允中及陳歆雅在公認品勢項目中奪得個人金牌；陳歆雅、馬允中及徐語澤3位選手亦於自由品勢比賽包辦個人組的金、銀及銅牌。除此之外，李珍鎬榮獲最佳教練獎、陳歆雅獲頒最佳選手獎，台灣代表隊更是勇奪總錦標第1名。（看完整報導）

「微光暗行」攝影展 台港記者展現新聞自由價值

「台灣新聞攝影大賽」6日舉行頒獎典禮，「鏡週刊」記者翁睿坤拍攝太魯閣號失事現場招魂照片，獲年度最佳新聞照片；香港「端傳媒」記者林振東拍攝一系列中國、香港現況照片，獲年度最佳新聞攝影作品集，中央社攝影記者也在此次競賽中表現優異。台灣新聞攝影協會理事長鄭超文致詞時表示，「台灣新聞攝影大賽」是一個最開放自由的攝影比賽，可惜今年得獎的香港媒體陸續被迫停刊，希望台灣持續關注香港同業，持續維護新聞自由。（看完整報導）

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

美國職棒大聯盟MLB世界大賽第6戰在美國時間5日晚間舉行，休士頓太空人在主場以4：1擊敗費城人，以4勝2負成績奪下隊史第2座世界大賽冠軍。費城人這場比賽先是在6局上以陽春全壘打先馳得點，但太空人下半場馬上還以顏色，靠阿爾瓦雷茲的3分全壘打後來居上，再靠瓦茲蓋斯的安打添得保險分。太空人近6年4度打進世界大賽，但因為「偷暗號」的醜聞，至今仍是各地球迷的「全民公敵」，讓他們一直想再拚一座世界大賽冠軍，證明自己不靠作弊，也有奪冠的能力。太空人新星潘尼亞在球隊奪冠後，成為史上第一位贏得MVP的菜鳥游擊手。（看完整報導）