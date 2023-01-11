早安世界》人口連3年負成長 2022年13.8萬新生兒再創歷史新低

人口連3年負成長 2022年13.8萬新生兒再創歷史新低

內政部10日公布的2022年人口統計數據顯示，全台人口數為2326萬4640人，連續3年負成長。全年新生兒人數僅13萬8986，創內政部統計以來新低，死亡人數首次超過20萬，創歷年新高。全年粗出生率最高為彰化縣千分之8.08、最低為苗栗縣千分之4.27；台北市111年12月人口較110年同期減少1.73%、剩248萬人，減幅最多。行政院國發會官員坦言，高齡化、少子化不只導致勞動力短缺，更將影響潛在GDP，是攸關國家中長期發展的嚴峻考驗。數據並顯示，2018年到2022年第3季，全台人口社會增加最多的鄉鎮市區是新竹縣竹北市，移入1萬9085人，其次是新北市林口區、淡水區，因新市鎮開發，吸引民眾移居。若以社會增加率來看，每季平均人口移入率最高的是連江縣北竿鄉，其次是新北市林口區、桃園市復興區。（看完整報導）

平均地權條例三讀 炒房最重罰5000萬、限制私法人購屋

立法院10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出重拳遏止炒房，明定任何人不得散播不實資訊，影響不動產交易價格，最高可處新台幣5000萬元，還可連續處罰，並增訂私法人購屋採許可制；未來私法人購買住宅應檢具使用計畫，並經中央主管機關許可，且5年內不得辦理移轉、讓與，以避免私法人投資炒作住宅。房仲分析，預料市場將出現預售與成屋價差縮小、豪宅交易量萎縮、高槓桿型建商淡出及資金走向避險型產品等4大現象；由於預售屋換約和轉手的諸多限制，自住買家將會轉向成屋市場，導致預售屋降溫，對應成屋搶手，將會拉近彼此的價格差距。購屋族則認為，這對囤房者有打到痛點，只是執行時是否會開出高額罰款，讓囤房者卻步，仍有待觀察。（看完整報導）

立院三讀 誘使兒少拍性影像最重關10年、散布者7年

立法院會10日三讀通過修正兒童及少年性剝削防制條例部分條文，明定透過招募、引誘等方法使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性影像，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；散布兒少性影像者可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；無科學、教育、醫療等正當理由持有兒少性影像者，過去是行政罰，新法明定處1年以下有期徒刑，且可併科罰金，並規範境外犯散布。另外，立院10日三讀通過氣候變遷因應法，增訂徵收碳費機制，徵收對象得提出自主減量計畫，能有效減排且達指定目標者可適用優惠費率。（看完整報導）

菸防法協商達成共識 加熱菸載具禁止促銷廣告

行政院會去年1月通過菸害防制法修正草案，函請立院審議。草案禁止吸菸的年齡從未滿18歲提高至未滿20歲，另外禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品，並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。立法院衛環委員會10日針對草案進行協商，經將近5小時的討論初步同意保留全部條文，包括菸品、指定菸品必要的組合元件（加熱菸載具），禁止其促銷與廣告。但民團質疑未禁止所有加熱菸形同替菸商開後門。衛生福利部國民健康署長吳昭軍說，禁止電子煙、嚴管加熱菸是共識。（看完整報導）

未來4天溫暖如春近30度 15日起降溫冷到小年夜

中央氣象局表示，11日東北季風減弱，基隆北海岸、東北部整天有短暫雨，西半部上半天有零星飄雨，下半天水氣就會消散，轉為多雲天氣，並可看到陽光。11日起至14日的氣溫逐漸回暖，14日高溫將接近攝氏30度，但15日起大陸冷氣團南下，全台愈晚愈冷，預估16、17日清晨低溫下探13度，冷氣團預計會持續影響至20日。（看完整報導）

去年稅收超出預算數近5千億創高 證交稅衰退近千億

在所得稅助攻下，財政部10日公布2022年全國賦稅收入新台幣3兆2191億元、比預算數高出4950億元，雙創新高，但但證交稅、貨物稅、土增稅皆未達成預算目標，其中土增稅去年全年實徵不到1000億元，為2019年以來新低。財政部統計處副處長陳玉豐表示，證交稅去年實徵1756億元，年減998億元、創史上最大量，衰退36.3%、為2002年來最深跌幅。（看完整報導）

台灣金融風險指數連2降 國安基金決議持續護盤

房市、股市及海外市場風險全面降溫，2022年12月台灣金融風險指數連2個月降低，台灣金融研訓院分析，今年全球經濟走向將受通膨、升息、俄烏戰爭及供應鏈去庫存速度等4個變數牽動。此外，國安基金例會10日舉行，決議繼續護盤；據最新財報，截至去年12月底，國安基金進場約121個交易日，去年7月決議第8度護台股後，現已動用的金額達545.08億元，成為史上第3高。國安基金第4季加碼433億銀彈，帳面未實現損失9.68億元。（看完整報導）

境外移入560例創疫情以來最高 半數來自中國

國內10日新增2萬4503例本土個案，比上週二減少146例，境外移入則增加560例，創2020年疫情出現以來最高，其中半數來自中國。春節連假將至，中央流行疫情指揮中心預估，近3週將是中國返台旅客人數高峰，境外移入數是否再攀升仍待觀察。近日有醫師分享1名60歲染疫台商胸部X光片，顯示患者出現肺炎重症，俗稱「大白肺」，需要插管治療，尚未脫離險境。指揮中心說，這名台商感染的病毒定序結果為BA.5，是現在台灣本土疫情主流病毒株，而無論是什麼樣的變異株，感染輕症者較多，研判這名患者感染後未立刻就醫，是導致重症的主因。（看完整報導）

德自民黨副主席談訪台目的：與民主夥伴團結對抗軍事威脅

總統蔡英文10日接見德國國會訪團，德國聯合政府成員自由民主黨的副主席伏格爾表示，這次訪台是要傳達一個訊號：與民主夥伴團結在一起，對抗可能的軍事威脅。他指出，雖然德國國會、政府，或是整個歐洲都奉行一中政策，但無法接受以武力片面改變台海現狀，或威脅使用武力。另一方面，立陶宛國會訪問團10日拜會立法院，院長游錫堃感謝立陶宛對台灣的支持，並邀請立陶宛國會議長希米利特訪問台灣。近日歐洲政要紛紛訪台，西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛應政府邀請，10日至14日率團訪台，期間將拜會立法院長游錫堃與行政院，並參訪新竹科學園區。（看完整報導）

健保署員工涉洩漏警調人員個資 暫調離原職限縮查閱權限

檢調接獲檢舉，衛生福利部中央健康保險署已退休葉姓員工與謝姓女子、李姓職員涉嫌自民國98年到111年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，其中疑似包括法務部調查局、內政部警政署等情報工作人員的資料，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌，台北地檢署10日依涉嫌違反國家情報工作法，諭知涉案人以新台幣10萬元交保。檢調將擴大清查非法查詢個資數量，以及有無外流情事。依健保署現行內控機制，查閱被保險人個資須向上級申請、也設有資安長，署長李伯璋說，將儘速分析查閱狀況，釐清事件原貌，並改善機制。（看完整報導）