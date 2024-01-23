早安世界》寒潮爆發北部空曠區下探6度 白天僅11度持續有雨

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寒潮爆發北部空曠區下探6度 白天僅11度持續有雨

中央氣象署表示，寒流持續影響，至今天清晨高雄以北、宜蘭及花蓮地區有10度以下低溫發生機率，北部近山區及空曠地區甚至只有6度左右，其他地區低溫約12、13度。另外，受東北風影響，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，新北、台北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。（看完整報導）

長榮機師擬春節前後罷工 飛美加歐旅客首當其衝

長榮航空機師在桃園市機師職業工會協助下投票罷工，22日取得罷工權，訴求爭取調薪20%、提高外站津貼並訴求禁用違法外籍機師等。工會說，將在春節前後發動，往返美、加、歐長程航班首當其衝，最晚會在發動罷工24小時前預告，盼長榮爭取時間對談。民航局亦成立應變小組，以不發生罷工為首要目標。（看完整報導）

立院正副院長國民黨週三提名韓國瑜江啟臣 朱立倫感謝傅崐萁相挺

國民黨主席朱立倫說，韓國瑜將成為國民黨立法院長提名人、江啟臣是副院長提名人，皆會在週三中常會中通過。原本有意角逐立法院長的國民黨立委傅崐萁，態度也逆轉，表態支持「韓江配」選立法院正副院長。（看完整報導）

慢性病等5類7月1日起開放線上看病 247萬人受惠

衛福部22日發布修正通訊診察治療辦法，新增5種特殊情形，包含慢性病照護計畫收案病人、疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護，以及災害、傳染病或其他重大變故照護。有條件開放醫師以通訊方式提供醫療、放寬開立處方箋，7月1日起上路，預計247萬人將受惠。（看完整報導）

2023全年失業率創23年最低 服務業人數增12.8萬

主計總處公布2023年12月失業率為3.33%，月減0.01個百分點，連續4個月下降；全年失業率平均為3.48%，年降0.19個百分點，且創下民國90年以來最低紀錄。主計總處觀察去年就業人數1152萬8000人、年增11萬人，主要增加在服務業、年增12.8萬。但製造業就業人數仍年減1.1萬人，服務業、工業表現仍大不同。（看完整報導）

去年12月外銷訂單翻黑 全年5610.4億美元創歷年第3高

經濟部統計處公布2023年12月外銷訂單金額438.1億美元，由於終端需求仍疲弱，再度轉為負成長、年減16%；全年外銷訂單金額為5610.4億美元，雖然年減15.9%，不過金額創歷年第3高。展望未來，經部指出，AI維持拉貨動能，不過高物價高利率恐抑制短期需求，估計下半年回補庫存效應等景氣復甦訊號較為明朗。（看完整報導）

雲南昭通市土石流至少8死 村民疑與煤礦開採有關

中國雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩個村民小組22日清晨發生土石流，截至傍晚已確認至少8人喪命，且仍有數十人被埋受困。陸媒引述村民表示，事發前一個月村裡山體曾出現裂縫，懷疑事故與當地煤礦開採有關；官方承認此前曾接獲有關煤礦開採致附近房屋開裂的投訴，但稱經證查兩者無關。（看完整報導）

美估哈瑪斯陣亡2到3成 遠未達被消滅程度

美國情報圈評估，以色列軍隊目前擊斃哈瑪斯20%到30%戰士。這數字距消滅對方的目標相去甚遠，也顯示開戰3個多月雖大片加薩走廊陷入瓦礫堆，哈瑪斯仍難纏。華爾街日報指美方評估還發現，哈瑪斯仍有足夠彈藥，能繼續打擊以色列及加薩境內以軍數月；以色列官員則坦承，儘管在加薩發動大規模陸空作戰，但仍未實現消滅哈瑪斯的目標。（看完整報導）

台灣捐助日本能登半島震災 衛福部專戶善款總計5.4億元

日本能登半島今年元旦發生強震，造成嚴重傷亡。為協助賑災及重建，衛生福利部開放捐款專戶於19日截止，22日公布捐款總額，共湧入13.4萬筆善款，共新台幣5.4億元，募得款項將統一交由外交部作為援助日本震災用。（看完整報導）

獨家／Meta台灣元宇宙XR中心去年底結束營運 成立1年多收攤

Facebook母公司Meta與資策會於2022年5月共同宣布，在台灣啟用亞洲首座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，提供新創團隊及藝術家展演數位作品，不料去年底已悄悄卸下招牌，成立不到2年就收攤。業界人士指出，元宇宙XR Hub Taiwan已完成階段性任務，Meta在台灣也有透過其他形式推廣XR。（看完整報導）

開箱老照片》一二三自由日的由來

國民政府1949年撤退來台，隔年韓戰爆發，中共派出超過30萬名「中國人民志願軍」支援參與韓戰。1951年韓戰開始進行停火談判以後，在韓國巨濟島、釜山等地的華籍戰俘紛紛以刺血上書，共1萬多人堅決請求回到台灣自由祖國。經聯軍同意後，前往台灣的反共戰俘在1月23日回復平民身分，由基隆上岸抵台。政府特設「一二三自由日」彰顯自由可貴，並在泰國曼谷舉行的第一屆世界反共聯盟大會通過，成為一二三世界自由日由來。（看完整報導）

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