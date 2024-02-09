早安世界》雙北等7縣市除夕可能跌破10度 下半天水氣漸減少
雙北等7縣市除夕可能跌破10度 下半天水氣逐漸減少
強烈大陸冷氣團南下，雙北、基隆、桃園、新竹縣等7縣市亮起代表非常寒冷的橙色燈號，9日有10度以下氣溫發生機率。若水氣與低溫配合，中部以北高山可望降雪。華南雲雨區持續影響，除夕全台各地有局部雨勢，預計下半天起水氣逐漸減少。另外，高公局預估除夕國道重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西等，建議南向用路人於下午時段出發，節省時間。（看完整報導）
影片／蔡總統任內最後一次春節談話：團結一心守護國家
總統蔡英文8日小年夜發表任內最後一次發表農曆新年談話，感謝大家過去8年共同努力，讓台灣克服疫情等各項挑戰，並提到今年初台灣完成國際矚目的大選，向全世界證明，民主、自由，就是台灣最珍視的價值，相信「只要我們繼續相互扶持，就能克服困難；只要我們繼續團結一心，就能守護國家」。（看完整報導）
台糖肉品檢出瘦肉精盧秀燕認同是個案 政院：食品供應鏈未現污染風險
台中市政府與食藥署複驗同批台糖豬肉片均檢出西布特羅，行政院8日表示，至7日累計檢驗535件樣品皆未檢出乙型受體素，研判國內食品供應鏈尚未發現污染風險。台中市長盧秀燕說，認同這次為單一個案，不管是各地方政府、中央，在檢驗制度上都很務實，市面上的產品都是安全的本土豬，希望大家多採用。經濟部長王美花針對複驗仍檢出瘦肉精表示，地方政府陸續檢驗結果全是未檢出，若真有添加瘦肉精則是系統性問題，「台糖不會去砸招牌，樂意整個翻過來被檢驗」。（看完整報導）
赴中旅行團6月停招 王國材：協調已成團者併入3至5月
觀光署宣布赴中國旅行團停招，但3至5月仍可出團，業者擔憂6月1日後已成團的損失。交通部長王國材說，有與旅行業討論，希望能併入3月至5月，如果有額外狀況會盡快協助。觀光業者8日開記者會表示，防疫特別條例已經廢止，政府禁團令的法律依據為何，若未得到政府合理解釋，將醞釀於520總統就職日當天上街抗議。（看完整報導）
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
日本高居台灣民眾最愛旅遊地，加上日圓兌新台幣維持相對低點帶動民眾換匯熱潮。不過日圓換匯方式眾多，臨櫃換匯、線上換匯、ATM領外幣各有哪些優缺點？日圓現鈔跟刷卡該如何搭配最划算？中央社為讀者整理相關資訊。（看完整報導）
專題／佐科威助長子挺在野候選人 「造王者」左右印尼大選
印尼14日將舉行總統大選，現任總統佐科威不是候選人，但他挾著自身的高人氣暗中輔選反對黨推舉的普拉伯沃與長子吉伯朗，勢將左右大選結果。佐科威作為執政黨民主奮鬥黨員，不僅沒表態支持執政黨的候選人甘查爾，還為反對黨候選人拉抬聲勢，遭質疑佐科威欲藉由讓兒子當選副總統延續自身勢力，甚至建立政治王朝。（看完整報導）
全球百餘假媒體助中大外宣 背後是中國公關公司
加拿大資安研究機構發現，歐洲、亞洲和拉丁美洲有100多個偽裝成在地新聞媒體的網站推廣親中內容，設法擴大中國影響力，其背後都可連結到中國某公關公司。這類網站的內容包含與美國和其盟邦有關的陰謀論，例如譴責美國科學家外洩COVID-19等。其中一個網站看起來與義大利在地新聞媒體相似，但若按下網站主頁角落的「新聞稿」按鈕，就會連上中國國營媒體的多筆新聞。（看完整報導）
假訊息氾濫 心理學專家：7成民眾只看標題就轉傳
是否曾在LINE上面收到親朋好友或長輩傳來的訊息，打開一看卻發現是假訊息？心理學專家分析，當資訊與接收管道愈來愈多且複雜，人腦會簡化資訊，研究發現有7成民眾只看文章標題就轉傳，即使是高知識份子也容易落入陷阱。專家建議，若收到長輩轉傳可疑訊息，可提出正確資訊或相關證據當作參考，避免指責態度，因人只要一被指責就會有防備心態。（看完整報導）
印尼跨性別者打破歧視 首獲博士學位盼「社會別瞧不起我們」
印尼跨性別人權鬥士尤莉雅努斯「尤莉媽咪」，去年成為全國首位獲博士學位的跨性別者。尤莉媽咪長年照顧老年跨性別人士，並在雅加達近郊成立全球首座老年跨性別之家，住有數十名年過半百的跨性別者。她說，堅持完成學業是想表達跨性別和一般人沒有不同，也能像大家一樣接受高等教育，希望藉由自己的成就，讓社會不再瞧不起跨性別者。（看完整報導）
北極熊酣睡浮冰奪野生動物攝影人氣獎 凸顯氣候變遷影響棲地
英國攝影師薩里卡尼拍下一隻北極熊窩在浮冰上酣睡的照片，獲今年野生動物攝影師大賽最佳人氣獎。薩里卡尼說，這張名為「冰床」的照片是他在挪威斯瓦巴群島附近的濃霧中，花費3天時間才捕捉到的畫面，「雖然氣候變遷是我們面臨最大的挑戰，但我希望這張照片也能激起希望。現在還有時間，可以解決我們所造成的混亂。」（看完整報導）
開箱老照片》台灣證券交易所正式營業
台灣證券交易所籌備源於耕者有其田政策後，台灣水泥等4家公營事業股票及土地實物債券流通市面。為有效管理，籌設中的證交所舉行發起人會議，辜振甫獲選為董事長，1962年2月9日開幕。當年交易是採用口頭唱報、喊價與券商代號寫在黑板上的全盤競價方式，1964年起台北市證券商業同業公會委由中華廣播電台播報證券行情。（看完整報導）
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- 早安世界》雙北等7縣市除夕可能跌破10度 下半天水氣漸減少2024/02/09 07:16
- 2024/02/08 07:07
- 2024/02/07 07:12
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