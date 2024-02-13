早安世界》台灣旅客遊越南富國島遭丟包 年代旅遊：全權負責
台灣旅客遊越南富國島遭丟包 年代旅遊：全權負責
有台灣旅行團春節到越南富國島旅遊遭丟包，當地接待公司WInnER負責人指台灣年代旅遊負責人信用破產；交通部觀光署表示，滯留當地的100多名旅客已先自行付款繼續行程。年代旅遊總經理林大鈞12日回應，已與當地旅行社協議26日結清款項；會對先行返台及多付錢的旅客全權負責。（看完整報導）
初四出遊車潮多 公路局提醒觀光區周邊易壅塞
今天是大年初四，公路局預估觀光風景區周邊路段會有出遊車潮，如竹山紫南宮、清境農場、北港朝天宮、日月潭等，已針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段規劃交通疏導管制措施。（看完整報導）
以色列轟炸加薩南部拉法市 哈瑪斯衛生部：約100人喪生
哈瑪斯管理的衛生部發聲明指出，以色列12日黎明前轟炸加薩南部城市拉法，造成約100人喪生。法新社記者和目擊者聽到一系列密集的轟炸聲，並看到拉法市上空濃煙滾滾。根據哈瑪斯政府，這次轟炸擊中拉法不同地區的14棟房屋和3座清真寺。（看完整報導）
川普「不出兵保護歐洲」談話掀波 捷克議員提議歐盟自建軍隊
美國前總統川普日前一席「鼓勵」俄國攻擊北約歐洲成員且美國不會出手保護的談話，在歐洲政壇掀波，歐盟最高外交官波瑞爾批為「愚蠢主意」，歐洲議會海盜黨議員佩克薩則藉機呼籲歐盟自建軍隊。（看完整報導）
專題／得年輕人贏天下 年輕選民成印尼大選勝負關鍵
印尼將於14日舉行總統大選，決定現任總統佐科威的接班人。在2億500萬選民中，40歲以下占52%，是歷屆選舉之最，這也代表年輕人勢必會左右選舉結果。印尼年輕世代關注候選人是否具備執政經驗、能否解決國家各種問題及重視人權。（看完整報導）
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
台灣獸醫陳弈凱遠赴非洲索馬利蘭擔任獵豹保育基金會志工，他透露，最常治療的獵豹受傷情況之一竟是「遭毒蛇攻擊」，因為獵豹就像大貓，好奇心太重，看到蛇會忍不住逗弄，導致被眼鏡蛇毒噴到眼睛腫起來。（看完整報導）
台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
台灣在南美的友邦巴拉圭熱愛燒烤，油脂豐富的「淡水白鯧」深受歡迎，不過當地白鯧一度因汙染等問題產量銳減，過去十幾年來曾委請其他國家的技師協助，但都無法成功。後來多虧台灣引進專業養殖技術幫助復育成功，讓白鯧重新成為當地BBQ的熱門菜單。（看完整報導）
瑞典拔河世錦賽台灣隊再添3銀 共獲6獎牌優於上屆
台灣拔河代表隊12日在瑞典世界室內拔河錦標賽女子540公斤級、男子560公斤級以及混合580公斤級等3項賽事奪下亞軍，加上11日進帳的3金，台灣隊在本屆世錦賽錦標組累計拿下3金、3銀，優於上屆所拿下的1金、2銅。（看完整報導）
味全龍拚2連霸 林智勝續寫紀錄新戰力也成話題
中華職棒味全龍隊回到一軍3年就抱回2023年總冠軍，今年繼續由總教練葉君璋率隊拚連霸，42歲精神領袖林智勝也要拚個人中職生涯第7冠。此外，味全龍隊雖然頂著衛冕軍光環，補強卻不手軟，今年有新戰力加入，包括郭嚴文、鄭鎧文補砲火，陳禹勳鞏固牛棚。（看完整報導）
NFL超級盃馬霍姆斯率隊延長賽逆轉49人 酋長驚險連霸
職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」11日由衛冕的酋長隊大戰30年未嚐冠軍的49人隊，酋長隊在延長賽中由四分衛馬霍姆斯傳出致勝一擊，最後以25比22衛冕成功。剛結束東京演唱會的流行音樂天后泰勒絲也飛抵賭城為男友凱爾西加油。（看完整報導）
開箱老照片》台義首次合作電影「上海最後列車」
上海最後列車（原名萬里長城）是一部以中國大陸為背景的反共影片，前期在台灣拍攝數月，後續再赴義大利取景，是外國電影公司第一次到台灣實地拍片。無論拍片場面、規模、技術，對國產電影界都是史無前例。（看完整報導）
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- 早安世界》台灣旅客遊越南富國島遭丟包 年代旅遊：全權負責2024/02/13 07:23
- 2024/02/12 06:50
- 2024/02/11 07:20
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