早安世界》國台辦稱廈金無禁限制水域 專家：中共推進台海內海化
國台辦稱廈金無禁限制水域 專家：中共推進台海內海化
中國一艘快艇14日越界闖入金門海域，海巡署追緝拒檢翻覆致2死，中國海警18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動。中國國台辦17日表示，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說」。專家認為，中共藉由這件事情持續推進台海內海化，也抹除其漁船非法越界問題，試圖取得未來執行灰色地帶行動的正當性。（看完整報導）
好天氣至21日高溫30度 22日變天元宵節偏涼
中央氣象署18日表示，21日之前天氣穩定，中南部高溫可達攝氏30度；22日下半天起至24日元宵節、25日北部及東半部偏涼有雨，白天高溫降至17到19度，低溫約14、15度。（看完整報導）
國際法院查以色列占巴勒斯坦土地 52國舉證創新高 裁決估年底出爐
聯合國司法機關國際法院（ICJ）19日起將舉行聽證，衡量以色列自1967年以來占領巴勒斯坦領土的法律後果，預計將有52個國家提出相關證據，舉證國家數量創下歷史新高。（看完整報導）
俄監獄：納瓦尼命喪猝死症 家屬暫無法領回遺體
俄羅斯反對派領袖納瓦尼在哈爾普「極地狼」監獄散步後猝死，其遺孀尤莉雅．納瓦納亞在慕尼黑安全會議上呼籲追究俄羅斯總統蒲亭的責任。另一名已故異議人士李維寧科的遺孀瑪麗娜表示，尤莉雅必須讓丈夫的聲音持續被聽見。納瓦尼的死因被官方稱為「猝死症候群」，遺體在調查完成前不會交給家屬。（看完整報導）
「我和我的冠軍女兒」印度童星病逝得年19歲 處女作成告別作
印度知名童星蘇哈尼．巴特納加（Suhani Bhatnagar）於本月16日病逝，得年19歲。她曾出演「我和我的冠軍女兒」（Dangal），消息曝光後令外界大感震驚。醫生說明，她罹患的「皮肌炎」為自體免疫疾病，初期症狀常只有皮膚疹、關節炎，若未及早治療，恐侵犯全身器官。（看完整報導）
國寶總裁朱國榮傳在中國被逮 刑事局查證未獲回應
國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易罪，棄保潛逃遭通緝，疑藏匿在亞洲國家，近期傳出朱國榮可能在中國被逮，刑事局18日表示，已透過管道查證，尚未接獲回應。（看完整報導）
義務役新兵自願進毒氣室體驗 嗆到涕淚縱橫衝出
一年制義務役男1月入營，3月29日將下部隊。軍事新聞通訊社報導，2226梯的新兵17日進行戰場抗壓及化生放核訓練，並進入毒氣室訓練反應能力，了解防護面具重要性，但也有不少新兵咳嗽聲此起彼落。（看完整報導）
基隆東岸商場爭議 NET出示地籍謄本指市府沒有產權
基隆東岸商場易主發生產權爭議，先前商場營運業者NET刊登廣告，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，公然踐踏法治。（看完整報導）
台灣同志電影「青春並不溫柔」登國際 入選澳洲酷兒電影節
一年一度的酷兒螢幕雪梨同性戀狂歡節電影節為全澳洲規模最大的電影節之一，也是全球前5大酷兒電影平台。台灣新銳導演蘇奕瑄執導劇情片「青春並不溫柔」為本屆唯一入選的台灣電影，成另類台灣之光。（看完整報導）
男女三分球王首次交鋒 柯瑞明星賽3分差力退尤尼斯古
分別在NBA、WNBA賽場以三分球一次次給對手「震撼教育」的柯瑞和尤尼斯古17日在NBA明星賽的三分球挑戰賽正面交鋒，最終柯瑞技高一籌，在這場頂尖對決勝出。WNBA好手尤尼斯古砍進高水準的26分，但柯瑞頂住壓力最終飆進29分，在這場頂尖對決勝出。（看完整報導）
開箱老照片》鹿港鹽田區重建工程竣工
鹿港鹽場曾是台灣最大鹽場，1959年8月7至9日，台灣中南部發生嚴重水災，災區範圍遍及13個縣市，彰化縣受創尤其嚴重。1960年2月19日，彰化縣福興鄉舉行「自強工程大隊鹿港區重建工程」竣工典禮。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》國台辦稱廈金無禁限制水域 專家：中共推進台海內海化2024/02/19 07:18
- 2024/02/18 07:16
- 2024/02/17 07:10
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。