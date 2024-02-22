早安世界》深坑火災監測無明顯污染物 今東北季風增強惡臭可望緩解
深坑火災飄異味監測無明顯污染物 今東北季風增強惡臭可望緩解
新北深坑一家電器公司倉庫20日發生火警，刺鼻異味擴散至雙北多處地區引發民怨。新北市環保局表示，鄰近火災現場PM2.5監測濃度未超標，經儀器檢測也無氟化氫及重金屬反應。新北市長侯友宜21日上午到場勘查，強調第一時間就責成相關單位成立應變中心密切關注火災狀況；台北市長蔣萬安則要求環保局提出詳盡的檢討報告，該懲處就懲處。氣象署指出，22日東北季風增強，因深坑大火造成的異味可望緩解。（看完整報導）
蝦味先香辣口味驗出蘇丹紅 同批商品3月31日前可退換貨
含有致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉流入裕榮食品公司，製成「蝦味先香辣口味」，裕榮食品21日對於原料供應商疏失致生此事向大眾致歉，並宣布消費者如果已經購買有疑慮的商品，可憑發票向通路商申請退換貨至3月31日。食藥署調查，含蘇丹紅的中國辣椒粉源頭保欣企業出貨給濟生、禾禾園等7家業者，再流向食品業，新北市衛生局清查後又追出5家，據業者指稱疑中國原料以編織袋包裝時遭污染。（看完整報導）
中國快艇翻覆案無蒐證影像 海巡重申未隱匿真相
中國快艇事件釀2死，金門地檢署指巡防艇上無錄影器材，海巡署兩度重申，全案僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素未能即時蒐證，但不影響真相；海委會主委管碧玲也說，海巡無隱匿動機。對於金廈海域爭端，民進黨主席賴清德21日在民進黨中常會表達3點態度，一定要妥善處理、持續支持海巡堅定執法、避免未來類似狀況再次出現。CNN引述學者分析，中國海警進入由台灣控制的金門水域，是北京「灰色地帶」戰略的一環。（看完整報導）
3艘中國海警海監船馬祖海域現蹤 一度距南竿島僅約5.5海里
馬祖海域21日下午出現3艘中國執法船隻，2艘為海警船，其中1艘距離馬祖南竿島一度僅約5.5海里，另1艘為全長90公尺、1500噸級的海監船。此外，21日下午6時過後，仍有2艘海警船出現在金門南方海域，距離金門本島都僅有6至7海里。海巡知情人員表示，確實有2艘海警船活動，但都在限制水域外，離島周邊海域本就常有中國船隻。（看完整報導）
鄭怡靜林昀儒分別率隊搶勝 台灣桌球男團女團皆獲巴黎奧運資格
台灣桌球一姐鄭怡靜21日在世界桌球團體錦標賽16強賽面對印度，不僅幫助台灣女團扳平落後局面，且獨攬2點，率隊以3比1勝出，晉級8強，讓台灣女團取得巴黎奧運團體參賽資格。同時，台灣男團16強賽對戰瑞典，靠著林昀儒獨攬2點，加上高承睿搶下關鍵1點，最終以3比2逆轉，台灣男、女團確定攜手前進巴黎奧運。（看完整報導）
韓國逾8000住院醫師辭職 首爾5大醫院手術減少3到5成
韓國政府規劃增加醫學院招生名額引發醫界反彈，實習住院醫師大舉請辭，截至20日晚間10時，百間主要實習醫院所屬住院醫生已有8816人請辭，達整體逾7成，位於首爾的5大醫院也因人力大量缺勤，手術量減少3到5成。此外，也有至少超過8000名醫大生提出休學申請，參與抗議行動。中央社帶你看懂這次醫療改革有哪些內容，以及醫師為何不滿。（看完整報導）
金融時報：中國欲分裂台灣社會 以旅遊和短影音拉攏年輕人
金融時報報導，在副總統賴清德為民進黨贏得史無前例的第3個任期後，中國共產黨中央委員會統一戰線工作部直接針對台灣與台灣民眾的活動正在加速展開，為了拉攏台灣年輕人，中共招待他們旅遊並利用短影音對兩岸關係產生正面影響，目的在擴展影響力並讓台灣政府邊緣化。（看完整報導）
專訪／彭光理為民進黨穿梭台美20年 難忘人民熱情「台灣偷走我的心」
民進黨駐美代表處主任彭光理將卸任，他因傳教與台灣結緣，協助台灣民主運動，走跳華府20多年堅持不拐彎迂迴，被譽為「袂黑白講」的中間人。彭光理表示，吃這行飯，報喜不報憂、粉飾太平是大忌，在台美關係顛簸的陳水扁時期，更要如實傳遞美方所說所想，因此比起一般外交官，他更像「誠實中間人」。彭光理也說，在台灣時從不覺得特別不適應，甚至有時「台灣比美國還像家」。（看完整報導）
國小兄妹密集學習行程惹議 專家：青春期恐會反抗
台北市一間美語補習班近日分享一對國小兄妹的密集作息行程，每天不到清晨6時就起床練習數學，接著到學校上課，放學後又到補習班報到，還要抽出時間練琴，每天只睡6.5小時，引發網路熱議。家長團體認為，孩子缺少親子陪伴及玩樂時間，青春期恐會反抗，教育部長潘文忠也呼籲家長應兼顧孩子身心的整體發展。（看完整報導）
楊麗花獲本土語言終身奉獻獎 籲看歌仔戲學台語傳承文化
著名歌仔戲演員楊麗花21日獲頒本土語言終身奉獻獎，她幽默地說，為了得這個獎，努力了80多年，從母親肚子裡時就在學戲，她也呼籲民眾一起看歌仔戲學台語，傳承美麗文化，用歌仔戲保存本土語言。（看完整報導）
開箱老照片》婦女團體聲援鄧如雯案
1994年2月22日婦女團體為聲援鄧如雯案，到法務部拜會部長馬英九並交換意見。鄧如雯的母親曾遭林阿棋性侵多次，15歲的鄧如雯也被林阿棋強暴懷孕並被迫結婚。婚後鄧如雯長期遭威脅毆打，甚至連孩子也無法倖免，鄧如雯為保護家人，趁林阿棋熟睡時將其殺害後自首，最終被判刑3年，服刑1年半後假釋出獄。鄧如雯案催生家暴法訂立，1998年6月台灣成為亞洲首個實行家暴法的國家。（看完整報導）
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- 早安世界》深坑火災監測無明顯污染物 今東北季風增強惡臭可望緩解2024/02/22 07:14
- 2024/02/21 07:22
- 2024/02/20 07:12
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