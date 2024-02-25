早安世界》台積電熊本廠開幕 年底量產成為日本最先進晶圓廠

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台積電熊本廠開幕 年底量產成為日本最先進晶圓廠

台積電熊本廠24日開幕，是台積電近年全球布局中首座開幕的海外晶圓廠，年底量產後將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。日本首相岸田文雄透過預錄影片宣布日本政府決定支持興建二廠。經濟產業大臣齋藤健會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓興建二廠。台積電創辦人張忠謀表示，相信JASM能夠進一步提升晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體帶來新一波復興。英國媒體「經濟學人」也點出日本熊本廠設廠進度遠超越美國3個主要原因。（看完整報導）

中國辣椒粉3批檢出蘇丹紅、1批確認中 已下架相關商品逾3528公斤

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向全台，引發食安疑慮。食藥署24日公布，截至23日下午5時，中國辣椒粉原料已累計3批檢出蘇丹色素3號違規，還有1批問題產品正確認是否新增為不合格。（看完整報導）

今起冷氣團南下 26、27日最冷北部低溫探11度

中央氣象署預報，25日又有一波大陸冷氣團南下，將影響至27日，有機會達強烈等級，北部、東北部及東部偏冷，其他地區早晚也偏冷，北部平地低溫探11、12度，中部約14度、南部16至18度，中南部日夜溫差可達8至12度。（看完整報導）

慶城街工地坍塌 北市監測報告：未影響附近建物

台北市慶城街新建工地23日坍塌，導致道路呈V型，汽車受損。台北市建管處表示，已勒令停工並開罰新台幣18萬元，將進行外部道路灌漿回填，要求承造人24日完成填平基地內外坍塌部分，且公布工地監測報告顯示附近建物未受影響，估25日下午恢復人車通行，並將追究營造廠、技師等責任。（看完整報導）

納瓦尼發言人：當局已將遺體移交給家屬

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在在北極流放地死亡，享年47歲。納瓦尼母親欲領回愛子遺體，被當局拒絕，納瓦尼團隊23日稱當地調查人員揚言把納瓦尼埋葬在他喪命的北極流放地監獄土地，除非他的家人同意舉行不公開的葬禮；納瓦尼發言人24日表示，納瓦尼「備受折磨」的遺體已移交給他的母親，葬禮相關事宜尚未敲定。（看完整報導）

英國鋼琴家出新招嗆中國 大秀中華民國國旗T恤挺台

英國鋼琴家卡瓦納近日頻與中國小粉紅交鋒，24日他又出新招，在社群平台臉書秀出自己身穿印有中華民國國旗圖案的T恤，並寫下：「今晚在車站炫耀我的新T恤。」引發新一波熱議。（看完整報導）

台灣燈會高鐵燈區點燈 見證台南400年歷史時刻

元宵明月下，高鐵台南站周遭逾300個台灣燈會花燈24日照亮夜空，總統蔡英文點亮主燈「龍來台灣」，遊客人手一機記錄亮燈瞬間，紛紛上傳網路社群，見證台南400年歷史時刻。位於台灣燈會「高鐵燈區」內大台南會展中心的世界蘭展也在同天開幕，台南市府估算單日逾100萬人潮湧進。（看完整報導）

高雄1.5萬隻小鴨漂流競速 船隻後方沖水「助跑」

高雄市青年局24日於大港橋岸邊舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，1.5萬隻玩具小鴨進行漂流競速。由於風浪不大，大批小鴨停滯，市府派船隻沖水助跑。此活動為「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」及黃色小鴨展期結束前最後一場大型活動。（看完整報導）

竊嫌辱警遭用警棍壓制後身亡 屏東警傷害致死罪收押

屏東縣警局恆春分局建民派出所員警詹姓員警在查緝機車竊嫌蔡姓嫌疑人時，因不滿其否認犯行且辱罵，持警棍壓制蔡嫌腹部，導致其送醫不治。屏東地方檢察署經調查後，認為詹姓員警涉犯傷害罪及傷害致死罪嫌，並有湮滅、偽造、變造證據之虞，向法院聲請羈押禁見，獲裁准。（看完整報導）

台灣男團桌球世團賽不敵法國 摘銅追平隊史

已取得巴黎奧運資格的台灣男子桌球隊23日在桌球世團賽8強，以3比0橫掃上屆亞軍德國隊，繼2014年後再度闖進4強。24日四強賽台灣男團僅靠林昀儒拿下1點，最後以1比3點數不敵法國隊，以銅牌作收，僅追平隊史參賽最佳成績。（看完整報導）

開箱老照片》最老社甲大同足球隊

大同公司足球隊起初是由公司內一些足球同好，在上班之餘組成球隊，並且參加比賽。1963年大同公司足球隊正式成立，1974年最後一屆的全國萬壽盃（中正盃前身），大同公司勇奪社會組冠軍，當時還未分甲、乙組比賽，這是大同創隊以來的第一個全國冠軍紀錄。（看完整報導）

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