早安世界》今起回溫明高溫可達30度 6日再轉濕冷北部探11度
今起回溫明高溫可達30度 6日再轉濕冷北部探11度
氣象署表示，4日氣溫逐漸回升，北部高溫約25至27度，估5日是本週最熱的一天，中南部30至32度，北部有機會達30度以上。但6日起全台有雨，北部低溫下探至11、12度，若7日水氣及溫度配合，中部以北3500公尺以上山區不排除有機會飄雪。8日之後水氣漸減，氣溫回升。（看完整報導）
桃猿5投手封鎖巨人僅敲1安 交流賽0比0握手言和
讀賣巨人隊3日與樂天桃猿隊進行交流賽，賽前由「亞洲巨砲」呂明賜、姜建銘以及巨人總教練阿部慎之助一起擔任開球嘉賓，重現經典。開打後雙方一路僵持不下，最後桃猿隊中外野手林政華美技接殺，兩隊以0比0握手言和，桃猿隊投手群全場僅讓巨人敲出1安。阿部慎之助表示，此役整體打擊發揮不好，但很高興能跟台灣球隊比賽，希望台灣棒球藉由大巨蛋落成更蓬勃發展。巨人先發投手菅野智之投3局無失分，他表示台灣應援氛圍相當不同，能在這裡比賽是非常幸福的事。（看完整報導）
公費流感疫苗5日全民開打 接種地點須知一次看
近期燈會、宗教慶典、體育賽事等大型活動陸續舉辦，人群接觸增多，疾管署預估流感疫情可能再起。公費流感疫苗5日起擴大提供全國6個月以上未施打者接種，哪些醫療院所提供接種服務？可以和XBB疫苗同時施打嗎？中央社整理相關資訊帶你了解。（看完整報導）
中國快艇專報名稱交鋒 海巡：捍衛執法正當性而調整
立法院4日邀請海洋委員會等部會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，但海委會主委管碧玲表示不接受專報名稱。海巡署3日指出，為捍衛執法正當性，擬訂報告名稱為「113年2月14日『取締大陸籍快艇事故案』專題報告」，詳實還原事實經過。海巡署指出，無論是一般船艇併靠或海巡人員執行登檢，船體「碰撞」或「碰觸」均在所難免，其本質與「撞船」仍有主、被動及強度等不同，為捍衛執法正當性調整專題報告名稱。（看完整報導）
海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅 全台16分店回收下架
桃園市衛生局3日表示，保欣公司新增3批號辣椒粉檢出蘇丹色素3號，違規產品流入桃園6業者，其中有製成海底撈香麻辣粗粉計3200包，產品為「血旺調味料」出貨至全台16家分店，目前各分店陸續回收中。另外，新北市衛生局表示，保欣公司進口辣椒粉檢出工業染料蘇丹紅，卻未通知其他下游通路商下架回收，也未主動通報衛生單位，違反食安法裁處200萬元罰鍰。（看完整報導）
哈瑪斯：若以色列接受條件 加薩有望24至48小時內停火
哈瑪斯官員3日表示，若以色列接受哈瑪斯在當前談判中的要求，包括讓流離失所的巴勒斯坦人返回加薩北部，並增加人道援助，加薩走廊可能在「24至48小時內」實現停火。加薩走廊衛生部通報，以色列與哈瑪斯戰爭的死亡總數已來到3萬410人。（看完整報導）
共和黨總統提名戰 川普再贏密蘇里等3州
媒體報導，美國前總統川普2日接連在密蘇里、密西根、愛達荷3州的黨團會議中勝出，朝拿下共和黨總統提名再邁進一步。川普已在共和黨提名戰中遙遙領先，5日的「超級星期二」結果應能篤定他將於7月的黨代表大會贏得候選資格、代表共和黨出征總統大選，與民主黨籍的拜登自2020年後再次對決。（看完整報導）
華爾街日報：中國經濟面臨8大痛點 房市疲軟消費不振外資撤離
華爾街日報報導，中國經濟正面臨房市疲軟、消費不振、通貨緊縮、債務高漲、勞動人口下降等8大「痛點」。房地產曾占中國經濟年產值的約1/4，但這一長期榮景在2020年戛然而止。房市的低迷也加劇消費者的悲觀情緒，企業面對疲軟的消費需求不願投資和招聘，青年失業率極高。隨著中國前景越來越黯淡，外資也正在逃離，中國不再是追逐豐厚回報和大量商機的寶地。（看完整報導）
LeBron James成NBA首名生涯4萬分球員 下個目標父子同台
NBA湖人球星詹姆斯（LeBron James）2日對金塊之戰攻下26分，成為NBA史上首名生涯總得分達4萬大關的球員。邁入生涯第21個賽季的詹姆斯，穩定表現成為他屢破紀錄的關鍵，至今保有連續1205場得分雙位數紀錄。去年2月8日詹姆斯正式超越賈霸成為NBA史上得分王，如今39歲的他達成4萬分壯舉，且僅用1475場比賽，就辦到賈霸生涯1560場都辦不到的事。詹姆斯接下來最大的心願，就是能和兒子布朗尼同隊出賽。（看完整報導）
李哲輝楊博軒逆轉中國組合 德國羽球公開賽男雙奪冠
台灣羽球男雙好手李哲輝、楊博軒3日在超級300的德國羽球公開賽決賽，逆轉擊敗中國組合任翔宇、何濟霆，拿下今年首勝，這也是兩人自2019年合拍以來的第4座冠軍。（看完整報導）
開箱老照片》陳鼓應獲平反重回台大授課
1997年3月4日台灣大學哲學系事件受害人、哲學系副教授陳鼓應，經平反作業後重回台大授課。陳鼓應1972年在座談會上與台大研究生馮滬祥發生爭執，陳鼓應指馮滬祥是職業學生，馮滬祥向當時校長告狀，陳鼓應因此被撤職，警備總部後續以「為匪宣傳」罪名逮捕陳鼓應、王曉波等教師。解嚴後，台大組成委員會重啟調查，1997年起陳鼓應等人陸續復職。（看完整報導）
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- 早安世界》今起回溫明高溫可達30度 6日再轉濕冷北部探11度2024/03/04 07:21
- 2024/03/03 07:21
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