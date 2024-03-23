早安世界》電價4月起平均漲11% 1250萬住宅用戶調幅3%至5%

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電價調漲方案拍板 4月起1250萬住宅用戶調幅3%至5%

經濟部電價費率審議會22日決議，4月起調漲電價，平均調幅約11%，每度電價格由3.11元升至3.45元。住宅分成4種調整級距，每月用電330度以下住宅僅調漲3%、331至700度調漲5%，約影響1250萬戶；產業用電方面，逾44萬家工業用電戶調幅低於14%，並增設年用電量5億度以上「特大戶」與資料中心級距，調幅至多25%。台電預估電費收入將增加新台幣628億元，但至年底仍會虧逾百億元，累積虧損上看3920億元。學者表示，這次電價調漲對通膨影響應比先前預期來得小，但預期今年全年物價仍會逾2%。（看完整報導）

央行升息 政院拍板就學青安購屋等7類貸款利息補貼

央行21日決議升息半碼，台灣銀行自25日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，升至1.715%，寫逾15年新高水準。行政院22日拍板，政府將全額補貼因升息所致的勞工紓困貸款利息，預計受益勞工達52萬人；此外，就學貸款、青年安心成家購屋貸款、資金紓困振興貸款等6類貸款也不受升息影響，仍由政府繼續補貼。（看完整報導）

2月掀年後轉職潮 失業率升至3.39%仍寫24年同月最低

主計總處22日公布2月失業率，受春節臨時性工作結束及年後轉職潮影響，失業率呈現季節性上攀，月增0.08個百分點，升至3.39%，終止連5降，但仍是24年來同月最低。主計總處指出，隨著年後轉職潮者續投入新工作，每年3到5月失業率多呈下降，今年2月失業率走揚，是否3月就會轉為下滑還很難說，因為轉職者找工作順利與否也有影響。（看完整報導）

金門釣客迷航滯中 國台辦：返送1人 現役軍人未說明身分需核實

金門胡姓、吳姓釣客出海釣魚失聯，被中國海警尋獲滯留多天，中國國台辦22日證實，已把民間人士身份的吳男返送金門，另一名胡男為台軍方現役人員，因未如實說明身份，且編造虛假職業訊息有意隱瞞，有關部門需進一步核實了解相關情況。（看完整報導）

香港基本法23條今正式生效 港人：不知道紅線在哪 自保躺平賺錢

香港基本法23條立法23日正式生效，有港人為了自保，刪除臉書帳號、審視工作場所的書籍，還有人只想「躺平」生活，靜靜賺錢。紐約時報報導，許多投資者和公司已經開始轉移商業活動至新加坡；學者分析，23條立法削弱香港對外國公司和中國出口商的獨特性，優勢不如以往顯著。而特首李家超的聲望創就任兩年來新低，學者認為這反映香港民眾對於23條立法的態度。（看完整報導）

因應台灣有事 日本首度於沖繩部署反艦飛彈連

日本陸上自衛隊21日在沖繩縣宇流麻市的勝連分屯地新成立「第7地對艦飛彈連隊」，以及在距離台灣最近的與那國島上部署電戰部隊。共同社中文網報導，這是考量台灣周邊可能出現突發事態、強化日本西南地區防衛的措施，同時也是沖繩本島首度部署地對艦部隊。（看完整報導）

水原一平涉簽賭 美媒：大谷團隊稱巨款遭竊要求執法機關調查

美國職棒大聯盟MLB道奇球星大谷翔平的翻譯水原一平被控簽賭及竊取大谷的巨款，遭到洛杉磯道奇隊解雇，美國國稅局證實，水原一平正接受刑事調查。美國運動頻道ESPN引述一名消息人士說法，大谷翔平的代表已聯繫執法機關，要求調查大谷「大量金錢遭竊」的案件。（看完整報導）

林昀儒榮膺日本桌球T聯賽MVP 抱回獎金百萬日圓

台灣桌球選手林昀儒在日本桌球T聯賽獲得男子最有價值球員（MVP）榮譽，並獲得100萬日圓獎金。林昀儒於2023年加入木下東京隊，本季他的狀況絕佳，個人戰績16勝2負，勝率高居第一。林昀儒近期表現出色，除了在世界桌球團體錦標賽摘下銅牌、取得巴黎奧運團體參賽門票，也在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站挺進男單4強，讓世界排名重回第6。（看完整報導）

馬路標示小改變行人安全大提升 斑馬線後退、綠底枕木紋各有妙用

交通部為改善行人地獄，全面強化道安，將修正「道路交通標誌標線號誌設置規則」，新增視覺化減速標線、行人穿越線得塗綠底並應與橫交道路緣間距3到5公尺、設置通學區等，部分縣市試辦成效良好，交通部要全台跟進。路權團體指目前標誌線規則太零碎，有很大改善空間，交通部運輸研究所表示，已著手研擬組合情境圖說。（看完整報導）

流感疫情略升近10年同期次高 公費疫苗剩2萬劑

近期流感疫情略升，為近10年同期次高，衛生福利部疾病管制署22日指出，自5日起擴大公費流感疫苗接種對象後，截至20日公費流感疫苗總接種數約654.9萬劑，僅剩約2萬餘劑，即將用罄，呼籲民眾踴躍接種。（看完整報導）

開箱老照片》林鳳嬌與她的「演員證」

1979年3月23日演員林鳳嬌獲頒「演員證」。早年的台灣，想當上藝人必須考取「演員證」，該制度於1979年5月實施，正式上路前，行政院新聞局曾先頒發給已活躍於大銀幕的影星林鳳嬌、鍾鎮濤等，以作為示範。除了演員證以外，還有歌手專屬的「歌唱演員證」，俗稱「歌星證」。隨著台灣解嚴、社會開放，演出漸漸不再受到限制，電影證、歌星證也在1990年代後走入歷史。（看完整報導）

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