北分署彙集微型創業店家特輯 邀民網購挺花蓮災區

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）勞動部微型創業鳳凰計畫讓女性、中高齡等透過創業獲得就業機會，北分署今天說，花蓮地區共有50家微型創業店家，已彙集店家商品推出特輯，盼民眾透過網購力挺災區重建。

勞動部勞動力發展署北分署今天發布新聞稿指出，0403地震重創花蓮，在地商家面臨險峻挑戰，為了協助花蓮在地商家重振旗鼓，特別彙集店家商品，推出「花蓮地區微型創業店家特輯」。

北分署說，「花蓮地區微型創業店家特輯」彙集災區烘焙、手工皂、手作皮革、餐館、民宿等24家具在地特色的優質商品，包含集禾小農以花蓮當地金針花為原料，研發出清新芬芳、口感豐富的金針花汽泡飲，而Madman手縫皮件運用天然植鞣皮，以大地色為主調，手工製作獨一無二的個性皮件。

另外，在地烘焙名店胖吐司，食材天然、低糖少油、無添加改良劑，健康無負擔，抹醬厚片更是網路人氣商品。

北分署表示，在這次震災中，花蓮的微創店家也展現了共患難、互扶持的精神。花蓮「加家食堂」雖然也面對災損衝擊，仍結合在地其他店家資源，在救災第一時間送餐盒、湯品到太魯閣，為搜救人員補給，體現在地店家攜手重建家園及共度難關的溫暖。

北分署指出，希望社會大眾能一起以實際的購買行動，助花蓮店家度難關、拚經濟，支持「花蓮地區微型創業店家特輯」（https://gov.tw/Sje）。（編輯：張雅淨）1130423