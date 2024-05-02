台灣醫療蟬聯世界第1 台大院長：對醫療環境有期許

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北2日電）台灣醫療體系健康照護指數世界再度排名第1。台大醫院院長吳明賢今天說，是血汗醫護努力成果，但不能要求醫護做有價值的事情，卻沒給價格肯定，現在對醫療環境有很大期許。

台大醫院院長吳明賢今天上午出席「心臟內超音波輔助零輻射心導管電燒手術 心房顫動患者的福音記者會」，並在會後接受媒體聯訪，回應醫院財報等議題。

談到近日CEOWORLD雜誌公布，台灣醫療體系的健康照護指數世界再度排名第1。吳明賢說，現在對整個醫療環境有很大期許，即將上任的總統當選人賴清德以健康台灣為施政主軸，而健康台灣中，最重要的事就是醫療體系，「世界第一不容諱言是血汗醫護努力成果所造成」。

吳明賢直言，不能一直要求醫護做有價值的事情，卻長期沒給予價格肯定；最近公布醫院賺錢排行榜，台大當然不是名列前茅，但在沒有公布的醫療本業獲利及護病比上，台大醫院的護病比在所有醫學中心名列前茅，跟國外比毫不遜色。

不過，他話鋒一轉提到，若要永續經營，一定要有財務支持，但目標是為了永續經營，而不是為了賺錢，將把相關數據當作經營管理行政方面參考，然而對醫療本質投入，不會因為這些而有所改變。

根據自由時報今天報導，CEOWORLD雜誌近日公布全球「2024醫療照護指數」排名，在110個國家和地區中，台灣繼2023年後再度名列第一，被評為世界上醫療保健系統最好的國家；排名前5名的國家依序為台灣、南韓、澳洲、加拿大、瑞典。（編輯：李亨山）1130502