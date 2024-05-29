早安世界》立院職權修法三讀 覆議釋憲可能成未來攻防焦點

立院職權修法三讀 覆議釋憲可能成未來攻防焦點

立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，包括國情報告、質詢答復、人事同意權、調查權、聽證會等。條文規範不得反質詢，而被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會的行為，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。在行使調查權部分，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關資料。國情報告部分，邀請總統至立法院進行國情報告，除要常態化進行，對於立委進行口頭提問時，總統應依序即時回答。儘管法案已三讀通過，但爭議仍未平息，民進黨團已表態將聲請釋憲、行政院則有移請立院覆議救濟手段，成為下一階段朝野攻防焦點。總統府對於政院研擬提覆議，以及民進黨團將聲請釋憲，均予以尊重。（看完整報導）

監察院：調查權專屬監院行使 立院修法違反權力分立

針對立法院會28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，監察院28日說，依憲法規定，調查及調閱權等監察職權，仍專屬監察院行使，立法院表決通過修正立法院職權行使法部分條文，涉違反權力分立，監察院無法接受，各界也應審慎嚴肅以對。民眾黨黨團總召黃國昌說，監察院作為五權機關之一，已徹底喪失人民信任，下階段憲政改革要推動廢除監察院。國民黨團總召傅崐萁則表示，「查弊行列馬上進行」，未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案。（看完整報導）

今降雨趨緩 明水氣再增週末全台防大雨

中央氣象署表示，今天鋒面南移至巴士海峽，雨勢明顯減緩，中南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部山區並有局部大雨發生。明天起水氣再增，31日有另一波鋒面接近，全台都會降雨；6月1、2日鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨發生。（看完整報導）

鋒面挹注全台水庫7484萬噸 曾文、烏山頭水庫收穫豐

鋒面通過，全台水庫估進帳7484萬噸水量，中部水庫喝下最多水，降雨效益估達3900萬噸；其中，位處上下游的日月潭、霧社水庫合計進帳1400萬噸，鯉魚潭、德基水庫也各收獲800萬噸水量。南部水庫收下2450萬噸水，並以聯合運用的曾文、烏山頭水庫進帳1900萬噸最多。水利署表示，目前時值一期稻作抽水期用水需求較大，本波降雨除可減少水庫供應下游農業及公共用水，也能夠增加水庫蓄水，對於供水穩定更有保障。（看完整報導）

台股再展攻勢 上漲54點收21858.41再創新高

台股28日尾盤攻勢再起，指數再創21937.4點高點，終場因台積電單筆賣壓5309張下壓，以21858.41點作收，上漲54.64點，漲幅0.25%，成交值新台幣4714.33億元。權值股漲跌互見，金融、航運、觀光及CoWoS概念股表現相對強勁。觀光類股將進入暑假旺季，加上市場對兩岸觀光鬆綁抱持期待，吸引資金轉進。（看完整報導）

晴空匯火警調查鑑定出爐 地下室電纜線短路引發火勢

新竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職，竹市府28日表示，鑑識人員連夜完成證物初步鑑定，研判為地下室1樓電纜線因故短路而引發火勢，至於詳細起火原因及鑑定結果，將以完整調查報告出爐為主。消防局指出，28日上午10時起開放住戶返家拿取重要物品跟財物，29日的上午10時至晚上8時也會有消防及義消人員在現場待命，陪同住戶前往家中拿取重要物品。（看完整報導）

挪威西班牙愛爾蘭挺兩國方案 正式承認巴勒斯坦國

挪威、西班牙、愛爾蘭28日先後正式承認巴勒斯坦的國家地位，西班牙總理桑傑士稍早表示，承認巴勒斯坦國是達成和平的「一項必要條件」，也是確保未來「巴勒斯坦國與以色列國和平、安全共存」的唯一方式。他並堅稱此舉並非「反對任何人，尤其不是針對以色列」。以色列則抨擊這項決定是在「獎賞」巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」。目前以哈在加薩的戰爭已持續逾7個月。（看完整報導）

中國禁瓜地馬拉咖啡違反WTO條款 學者：和北京合作是一場空

中國禁止瓜地馬拉夏威夷豆和咖啡入境，持續引發輿論批判。瓜國主流媒體「自由新聞報」以社論批評中國透過外交小動作報復瓜地馬拉，違反WTO條款，社論也強調，如果經濟成長是以侵犯基本自由和破壞國際和平為代價，這種成長根本毫無價值。也有學者表示，放棄台灣而和北京合作，最後只會是一場空。（看完整報導）

日本河口湖町公所架黑布禁拍富士山 中國遊客挖洞照樣拍

日本山梨縣富士河口湖町一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，引發觀光公害亂象。富士河口湖町公所21日派員在對面的人行道架設黑幕。不過，截至27日為止，已知黑布幕至少被挖了約10個洞，有觀光客透過洞口用手機拍攝富士山。町公所表示，將視今後的情況做因應，考慮將這些洞塞住。（看完整報導）

懷特飆致勝3分彈 塞爾蒂克橫掃溜馬闖總冠軍賽

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克在7戰4勝制的東區冠軍賽前3戰連拿3勝聽牌，印第安納溜馬須背水一戰，陣中主力後衛哈利伯頓仍因傷高掛免戰牌，成為球隊大利空。塞爾蒂克27日最後靠懷特終場前不到1分鐘飆進致勝3分彈，以105比102驚險贏球，系列賽以4比0橫掃溜馬，拿下東區冠軍及總冠軍賽門票。（看完整報導）

開箱老照片》楊傳廣衛冕亞運十項全能冠軍

出生於台東馬蘭的楊傳廣，就讀台東農工時，開始接觸的是棒球，因喜歡跳高，被發現他的田徑天賦，在經過訓練後，楊傳廣報名參加亞運選手選拔，從此成就不凡的一生。1958年5月29日。楊傳廣以7101的高分為我國奪得第三屆馬尼拉亞運10項運動金牌。並在4年後的東京亞運以絕對優勢一路領先，衛冕了10項運動的冠軍寶座，成為家喻戶曉的「ASIAN IRON MAN（亞洲鐵人）」。（看完整報導）

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