早安世界》新竹市晴空匯火災2消防殉職 備用電源、照明疑未啟動
新竹市晴空匯火災2消防殉職 備用電源、照明疑未啟動
新竹市集合式住宅晴空匯26日深夜發生火警，住戶351人27日下午順利疏散完畢，但救災過程2名消防員殉職。新竹市消防局指出，27日凌晨收到2人求救訊號，立即展開RIT（快速救援小組）救援，40分鐘後發現2人倒臥樓梯間，送醫急救不治。新竹地檢署表示，初判死因是吸入濃煙導致一氧化碳中毒，造成窒息呼吸性休克死亡。新竹市議員歐陽霆則指出，大樓備用電源及照明設備等疑有狀況未啟動，建商應提升設備與品質。（看完整報導）
賴總統見美國眾議院外委會主席麥考爾 盼助台灣強化防衛能力
總統賴清德27日接見美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾所率跨黨派議員慶賀團，賴總統說，推崇前美國總統雷根「實力帶來和平」理念，將提升國防實力，向世界展現台灣人民保衛家園決心；他盼美國國會持續協助台灣強化自我防衛能力。麥考爾則秀中文喊「我們愛台灣」，並說他們不是代表共和黨、也不代表民主黨，而是代表美國人對這座美麗島嶼的強韌支持。（看完整報導）
今午前降雨明顯 西半部留意局部大雨或豪雨
氣象署表示，27日晚至28日上午是鋒面降雨最明顯的時候，西半部需留意局部大雨或豪雨，下半天水氣逐漸轉乾，午後以中南部、東南部有局部陣雨。29日因東北季風增強，北台灣氣溫稍降；下一波鋒面預計31日接近，週末各地留意較大雨勢。28日也是今年第1號颱風艾維尼最接近台灣的時間點，接下來會朝日本南方海面移動，對台無直接影響。（看完整報導）
政院：強烈遺憾台灣參與WHA案遭拒 這是世界損失
世界衛生大會（WHA）拒絕將「邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會」案列入議程，行政院發言人陳世凱今晚表示，行政院強烈遺憾，台灣無法指派代表參加WHA，「不僅是台灣的損失，更是世界的損失。」衛福部長邱泰源表示會向世衛遞交抗議函，並將持續努力，「舊問題尋求新方法，新問題尋求好方法」，爭取更多國際支持。（看完整報導）
中日韓峰會共同聲明 強化區域合作未提台海
第9屆中日韓峰會27日於南韓首爾舉行，南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄與中國國務院總理李強會後表示，將共同加強與東協、中東國家的合作，共同因應北韓、俄烏戰爭等國際情勢議題。岸田與李強雙邊會談時，岸田關切中方針對台灣大規模軍演，李強則稱台灣議題事關中日關係，是「中國核心利益中的核心，也是一條紅線」。（看完整報導）
立陶宛總統得票率逾75%獲連任 曾入共產黨今堅定反俄挺烏
26日贏得連任的立陶宛中右翼總統瑙塞達曾是銀行家，他在自己的首個任期內確立了親歐盟和堅定支持烏克蘭的立場。法新社報導，瑙塞達數十年來以經濟專家身分上遍電視節目，讓他成為家喻戶曉的人物，在重大政策上則以立場溫和著稱。根據部分官方開票結果，瑙塞達以超過75%得票率輕鬆獲勝。（看完整報導）
民法修正 分居達3年雙方均可訴請離婚 就業能力減損可索贍養費
民法相關規定，婚姻破綻有責的一方，不准訴請離婚，遭憲法法庭判決部分違憲。法務部預告修正草案，增訂「夫妻於5年內累計分居期間已達3年」者，夫妻均可向法院提離婚之訴。至於贍養費部分，民法規定必須是「無過失」一方，因判決離婚而陷於生活困難者，他方縱無過失，也應給與相當的贍養費，要件過於嚴格；草案大幅放寬請求權，除了刪除「無過失」等限制，同時新增「離婚時就業能力已減損」、「就業機會減少」事項。（看完整報導）
廖繼斌推估228死難人數僅1200人 陳儀深：嚴重低估
前228國家紀念館館長廖繼斌27日表示，官方出版的「228事件真相與轉型正義研究報告」推估死難人數1萬2000人並不精確，他推估死難約1200多人。國史館長陳儀深則回應，廖繼斌推估的死難人數，其基礎是從1995年開始228基金會受理的補償申請名單而來，是將近半世紀後，必須有受難親屬活著、能舉證且通過審查的名單，常識可知這是嚴重低估的數字。（看完整報導）
9頭大型抹香鯨現身清水斷崖 最長逾16米超「鯨」豔
花蓮縣福爾摩沙協會與賞鯨船26日進行海洋生態調查，在清水斷崖海域發現9頭大型抹香鯨，其中1、2頭身長逾16公尺，比船隻還長。賞鯨船業者指出，抹香鯨爆大量通常在6、7月間，此次5月底就現身，不知道是否與地震相關連，或許是海水溫度變化、鯨魚食物在此區域等因素，有待專家記錄、研究。（看完整報導）
莫瑞告別法網最終戰首輪出局 全場鼓掌歡送致敬
英國網球名將莫瑞是2016年法網亞軍，他已宣布將以今年夏天舉行的溫網和巴黎奧運為職業生涯畫上句號。而莫瑞的法網最終戰26日在首輪賽事不敵2015年冠軍、3座大滿貫冠軍得主瑞士好手瓦林卡，但仍表示對自己感到「驕傲」。當莫瑞離開球場時，全場觀眾都起立鼓掌歡送，莫瑞也以拍手回應。（看完整報導）
開箱老照片》兒童戲院開幕
西門町曾是台北市有名的電影街，戲院蓬勃興盛，最高紀錄逾30家，當時還有一個專屬7歲至13歲的兒童戲院，由台北市政府成立，於1963年5月在峨眉街開幕，占地395坪，可容納1000多位觀眾，票價為每人新台幣4元。1973年兒童戲院正式歇業，由工務局拆除後改建為立體停車場。（看完整報導）
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- 早安世界》新竹市晴空匯火災2消防殉職 備用電源、照明疑未啟動2024/05/28 07:13
- 2024/05/27 07:19
- 2024/05/26 07:17
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