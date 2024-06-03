早安世界》黃仁勳台大演講談AI時代 秀台灣地圖喊輝達一切從這裡開始
黃仁勳台大演講談AI時代 秀台灣地圖喊輝達一切從這裡開始
輝達執行長黃仁勳主題演講2日晚間在台大體育館登場，他在演說開場背景秀出台灣地圖及合作供應鏈廠商名稱並表示，非常高興能夠來到台灣，台灣是輝達非常珍貴夥伴集中地，輝達一切都從這裡開始。黃仁勳在演講中展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何更準確預測台灣氣候變化，影片由黃仁勳虛擬AI用中文講述旁白、咬字清晰，他讚「這真是一個奇蹟」。演講最後，黃仁勳表達對台灣供應鏈夥伴的支持，強調台灣是無名英雄，是世界的支柱，打上「謝謝你，台灣」字樣。（看完整報導）
環球科大等4大專7月底停辦 教團估未來40校面臨退場危機
大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學、明道大學預計7月底停辦。私校工會2日表示，大專將自117學年起面臨少子女化嚴重衝擊，預估未來約40所私立大專可能面臨退場危機，而在私立高中職部分，預估127學年人數不到3萬人，至少50所私立高中職面臨退場危機。（看完整報導）
全台今降雨趨緩 4日水氣增加北台灣零星降雨
中央氣象署表示，鋒面3日抵達巴士海峽，上半天全台降雨會稍微趨緩，南部、花東及各山區仍可能有局部短暫陣雨；4日是天氣再轉換，各地水氣增加，加上偏西南風，南台灣有局部降雨、北台灣則是零星降雨。（看完整報導）
核四重啟僅需3年300億？台電：相關設備停產且低估工程複雜度
媒體報導指核四廠前廠長王伯輝近日聲稱核四僅需3年新台幣300億元就可重啟發電，台電2日表示，重啟核四將是艱鉅的長程挑戰，這名主管說法未經專業評估而逕下結論，可能過於簡化且未充分考慮核安重要性，令人遺憾。（看完整報導）
以色列官員：接受拜登版加薩停火協議 但仍須修改
以色列總理尼坦雅胡首席外交政策顧問法克2日證實，以方已接受美國總統拜登提出的加薩戰爭3階段停火框架協議，但該協議有些缺陷，因此仍有許多工作尚待完成。法克強調，以色列提出「釋放人質和摧毀施行種族滅絕的恐怖主義組織哈瑪斯」等條件不變。（看完整報導）
中國防長董軍對台恫嚇 學者：中國在台海議題有高度不安全感
中國國防部長董軍於香格里拉對話聲稱誰將台灣分裂出去，必粉身碎骨。國防部智庫、國防安全研究院學者2日認為，中國雖不願將台海議題國際化，但美國實際作為帶給中國更具體壓力，董軍言論顯示中國有著高度不安全感。總統府發言人2日說，此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，非理性言論無法獲得國際認同。陸委會表示，中共窮兵黷武的言論嚴重違反聯合國憲章，集權體制衝擊亞太區域和平安全。（看完整報導）
拜登兒子韓特涉非法持槍受審 美現任總統子女首例
美國總統拜登的兒子韓特3日將就涉嫌非法持有槍支接受審判，是美史上首度有現任總統子女受審。韓特面臨3項重罪指控，2項涉及不實陳述，在購買槍支文件上聲稱自己當時沒有非法使用毒品。此案對於正尋求連任的拜登及民主黨而言，是一大公關考驗。（看完整報導）
專題／專家指吃蟲100個理由 台灣僅限蜂蛹等4種昆蟲可食
聯合國糧農組織推廣食用昆蟲逾20年，國內合法昆蟲食材僅4種。專家指出，有很多理由要推廣「食之有年」的昆蟲，在文化保存和環境永續都有益，討論食安也應兼顧國際趨勢。（看完整報導）
黃筱雯搶下巴黎拳擊奧運門票 壓力盡釋紅眼眶
曼谷登場的奧運拳擊第2次世界區資格賽，台灣好手黃筱雯2日在女子54公斤級8強賽，以5比0完勝對手葛裘維奇、晉級4強，如願搶下巴黎奧運門票，賽後她壓力盡釋紅了眼眶。連同黃筱雯在內，巴黎奧運台灣拳擊代表隊，確定還有女子選手林郁婷、吳詩儀、陳念琴，男子選手甘家葳、賴主恩共6人取得參賽資格。（看完整報導）
喬帥5盤大戰晉法網16強 平費德瑞大滿貫369勝紀錄
世界排名第一的塞爾維亞網球名將喬科維奇歷經5盤大戰，2日凌晨擊敗義大利好手穆薩提，晉級法國網球公開賽男單16強，且追平已退休的瑞士天王費德瑞大滿貫賽369勝紀錄。現年37歲的喬科維奇為去年法網冠軍，生涯迄今奪下24座大滿貫賽金盃，是獲得最多大滿貫金盃的男網選手。（看完整報導）
開箱老照片》台鐵開辦自強號快遞業務
2004年6月，台鐵首度開辦「自強號幹線快遞」，將餐車改為快遞車廂，主打跨區可當日送達，從台北到高雄僅需5小時。後因民營快遞蓬勃發展，台鐵2016年全面停辦快遞業務，空出的車廂空間陸續改裝為無障礙環境，供輪椅族和攜嬰兒車旅客使用。（看完整報導）
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- 早安世界》黃仁勳台大演講談AI時代 秀台灣地圖喊輝達一切從這裡開始2024/06/03 07:26
- 2024/06/02 07:15
- 2024/06/01 07:09
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