早安世界》颱風天兔有機會生成 東北季風影響至13日各地低溫23度

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颱風天兔有機會生成 東北季風影響至13日各地低溫23度

氣象署10日預估，關島附近熱帶性低壓有可能增強為今年第25號颱風天兔，預估14日之前會持續朝呂宋島東北方海面移動，後期路徑仍要再觀察。11日起東北季風影響至13日清晨，北部及東北部轉涼，12日及13日水氣最盛，東北部防局部豪雨。14日水氣減少，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨；15日起水氣再增。（看完整報導）

北市信義區基隆路面更新致地下道大塞車 10日暫停施工

台北市信義區基隆路2段近期進行路面更新工程，導致沿線車行地下道9日晚間大塞車。民眾黨台北市議員陳宥丞指出，基隆路地下道原本短短3分鐘的路程，卻開了1個小時還開不出去，質疑市府對公共安全風險視而不見。新工處10日表示，研判是因為周邊百貨公司週年慶讓假日車潮劇增，才會造成民眾困擾，已與警察局、交通局討論如何改善，方案出爐前10日晚間暫緩施工。（看完整報導）

李多慧疑遭跟蹤報案淚灑警局 新北警：已鎖定對象

韓國籍職棒啦啦隊員李多慧騎機車環島返家，疑遭人跟蹤，10日向警方報案。她戴口罩受訪時不禁掉淚，表示真的好害怕。她表示，「這樣的行為，已經侵犯到團隊的隱私與生活了。雖然我真的很喜歡在台灣工作、在台灣遇到的一切與收穫，但是我想也許我該考慮搬家，我需要一個真正能休息的地方。」新北市警方表示，將依跟騷法偵辦，已鎖定對象展開偵辦。（看完整報導）

赴關島或北馬里亞納群島 11月29日起須申請ETA

美國在台協會10日於社群媒體宣布，11月29日起實施「關島－北馬里亞納群島ETA」，從台灣直飛且停留不超過45天的旅客，出發前至少5天須申請電子旅行證（ETA），可免申請旅行授權電子系統。若經其他國家轉機，則須在出發前72小時內申請ESTA並填寫關島電子申報表。（看完整報導）

川普：前駐聯大使海利、前國務卿蓬佩奧不會入閣

艾迪生媒體研究機構10日預測，川普在總統選戰中拿下亞利桑那州，7個關鍵激戰州全數拿下，並以312張選舉人票擊敗民主黨對手賀錦麗的226張，將於明年1月宣誓成為美國第47位總統。川普9日晚間透過社群媒體宣布，他不會邀請前駐聯合國大使海利、前國務卿蓬佩奧入閣。這兩位曾短暫動搖對川普的忠誠度，也比其他前川普政府官員更晚表態挺川。（看完整報導）

日本沖繩北部降破紀錄大雨 土石崩落水淹及膝暫無人受傷

日本沖繩縣本島北部部分地區10日降下時雨量逾120毫米的強降雨，氣象廳對此陸續發布「破紀錄短時間大雨情報」。沖繩縣政府表示，截至上午8時止，已確認縣內發生5起土石崩落，目前未接獲有民眾受傷通報。至於淹水災情，目前總計在名護市與大宜味村共有10起。（看完整報導）

鄭州大學生夜騎單車赴開封傳20萬人參與 中共下禁令、多校不准外出

中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封，繼2日出現上萬車潮，昨晚傳出超過20萬人參與，騎行大軍連綿數十公里，所到之處路段全被占據。影片顯示，騎行大軍連綿數十公里，聲勢浩大，所到之處整個路段被占據，交通全面癱瘓，警察、警車都不敢阻攔。儘管未傳抗議舉動，但夜騎規模遠勝白紙運動，中共急令全面禁止，河南各大學宣布封校。（看完整報導）

比懸疑小說更難猜 教宗下任人選暗潮洶湧

教宗方濟各12月17日將屆88歲高齡，他近期每因健康欠佳取消行程，都引起天主教界風聲鶴唳，因為何時將舉行下屆教宗選舉，出爐人選為何，不僅影響全球近14億信徒，也牽動國際政局。目前具投票權的樞機主教，近8成都是方濟各任內所拔擢，是否確保方濟各路線將延續下去？反對派是否布局逆襲？檯面下角力暗潮洶湧。（看完整報導）

巧克力職人吳葵妮再奪世界金牌 蟬聯4屆創台灣紀錄

2024世界巧克力大賽結果，9日晚間揭曉，來自台灣的巧克力職人吳葵妮再奪下1金3銀1銅3特別獎，蟬聯4屆世界冠軍，寫下台灣紀錄。吳葵妮在頒獎典禮致詞，感謝評審團讓她能為亞洲發光，作為少數獨立創業女主廚，這一路她犧牲私人生活去克服許多挑戰；吳葵妮感性地說，她並不強大，只是盡忠職守，感謝上帝賜給她強大夢想。（看完整報導）

專訪／「影后」道出演藝圈祕辛 導演嚴藝文：女明星沒人想放過自己

Netflix推出影集「影后」，編導嚴藝文也是女演員，她融入自身經驗製作，一窺女演員光鮮亮麗的背後要付出多少努力。嚴藝文說，「藉由『影后』讓觀眾知道說，你看到演員光鮮亮麗那一面的時候，這個職業背後要承受的壓力、內耗，不是一般人可以想像的」。（看完整報導）

開箱老照片》世棒賽台美大戰

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台灣在2001年首度主辦世界盃棒球錦標賽，共有16支球隊參賽，為台灣棒球史上規模最大的國際賽。最後古巴隊以5比3力克美國，完成7連霸，美國隊奪得亞軍，中華隊則以3比0完封日本，拿下季軍，成為台灣棒球國際重大賽事最經典戰役之一。而中華隊員陳金鋒、張誌家表現優異，也分別拿下大會「打點王」及「最多勝投獎」。（看完整報導）

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